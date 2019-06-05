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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 ВР выполнила свои обязательства перед Украиной. Мы уйдем из этого зала с высоко поднятой головой, - Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подчеркивает, что народные депутаты нынешнего созыва парламента уйдут из зала ВР "с высоко поднятой головой".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале Верховной Рады. Во время выступления в сессионном зале член фракции "Оппозиционный блок" Василий Нимченко напомнил, что завтра планируется переход к рассмотрению проекта Избирательного кодекса во втором чтении.

"Если мы зайдем в сложные атмосферные явления законодательного процесса этого кодекса, то мы не будем работать до окончания нашей каденции. Мы уйдем из этого зала с еще большим позором. Потому что вы были свидетелями языкового закона, который бросили на рассмотрение перед выборами, чтобы завоевать дивиденды. Это недопустимо в нашем государстве, тем более, в это время, когда такие сложные условия, когда гибнут наши бойцы, когда социальный спектр и социальный срез положения граждан заведен в тупик", - сказал Нимченко.

На это Парубий заявил, что завтра действительно планируется переход парламента к рассмотрению проекта Избирательного кодекса. Он заметил, что этот законопроект - обязанность нынешнего созыва парламента.

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По словам Парубия, он считает фундаментальными решениями парламента принятые законы о языке, об образовании и церковные законы, о декоммунизации и другие решения.

"Мы уйдем из этого зала с высоко поднятой головой. Потому что нам есть что сказать украинцам. Это вы уйдете из этого зала и из украинской истории с позором", - отметил Парубий и добавил, что парламент выполнил свои обязательства перед Украиной, а Избирательный кодекс и открытые избирательные списки - одни из заключительных больших обязательств.

Председатель ВР выразил уверенность, что Избирательный кодекс будет принят на текущей сессии.

Как сообщалось, 27 мая Парубий поручил профильному комитету ВР немедленно подготовить для рассмотрения во втором чтении проект Избирательного кодекса, принятого в первом чтении 7 ноября 2017 года.

Законопроектом предлагается ввести на парламентских выборах систему региональных открытых списков - в каждом из 27 избирательных регионов партии подают свои списки, а избиратель голосует за одну из этих партий и по желанию - за кого-то из кандидатов, которого партия предложила в этом региональном списке.

Также предлагается установить четырехпроцентный избирательный барьер. Ко второму чтению в проект Избирательного кодекса было подано около 4,5 тыс. поправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3130649
 
   
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А что за обязательства вы выполнили перед Украиной? Крали и косячили все лет 5?
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…Так кто ж ты, наконец?
- Я - часть той силы,
что вечно хочет
зла и вечно совершает благо.(с)

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с высоко поднятой головой и набитыми карманами!
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И кто и сколько набил в карманы?
Статистика есть?
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Да-да... с высоко поднятой... а выглядеть это будет вот так:
ВР выполнила свои обязательства перед Украиной. Мы уйдем из этого зала с высоко поднятой головой, - Парубий - Цензор.НЕТ 4599
Устроили хрен што. А теперь- выше бошки! Ещё выше!
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угу... и свои головы вы будете держать высоко в руках...
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Парубий красавчик, таких политиков очень мало в Украине.
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Зачем этот советский пафос о "высоко поднятой голове" , "горящей земле под ногами "? Вы же не актеры, а просто чиновники.
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Тебя, козла Парубия, нужно отдать под суд, за то что ВР 3 года работала без коалиции. Почему никто не поднимает вопрос об этом преступлении?
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Чого цінності Німченка співпадають із цінностями слуг народу?
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Ось подивимось які новиє ліца оберуть в нову Раду.
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ВР выполнила свои обязательства перед Украиной. Мы уйдем из этого зала с высоко поднятой головой, - Парубий

В реальности, воровские свинарчуки-депутаты выполнили свои воровские обязательства перед главным их хозяином - мародёром Порошенко и уйдёт из этого зала с высоко поднятым баблом, на крови и бедности украинского народа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВР выполнила свои обязательства перед Украиной. Мы уйдем из этого зала с высоко поднятой головой, - Парубий
 
 
 
 
 
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