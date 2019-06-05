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 Политика Украины
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Все про:отставка (2406) Гройсман (4762)

 "Я готов к дальнейшей ответственности за состояние дел в пределах своих полномочий", - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что готов продолжать работу, так как парламент отклонил его отставку.

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я хочу подчеркнуть, что я готов к дальнейшей ответственности за состояние дел в пределах своих полномочий и своей компетенции. Я никогда не избегал ответственности и сегодня самое главное - обеспечить в стране стабильность, принятие эффективных решений и обеспечение реализации множества программ, которые мы планировали на 2019 год", - сказал Гройсман.

Гройсман отметил, что "не держится за кресло".

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Премьер-министр также добавил, что ожидает не дряблую работу правительства, а что "все будут работать, как положено".

Источник: https://censor.net.ua/n3130645
 
 
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Так вся його робота і полягає в тиринні бабла і в болтовні.
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Гройсман сильно показал. Опять дефолт обсуждаем.
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шо опять попытка мыролюбного реформизма и потужного ремонта дорог №2+ роттердам + "энергорынок"++??
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Є ще потужня політичнв сила - "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ", ЇЇ очолює стратєг з неповносередньою освітою.
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С дорогами обманывал. Думаешь поверим теперь ?
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Гройсман готов нести ответственность, но порохоботам дана комнда валить всё на Зеленского, например сегодняшние вопли где ЗВР? Ага, Зеленский украл не имея никакого доступа, а Гройсман ангел.
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Да уходи ты уже, ради Бога, и ответственность с собой уноси.
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ну так работай...
а то исхудался весь без работы...))))
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Щиросердне зізнання і каяття пом'якшать вашу відповідальність.
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Да, не ожидали, как всегда, зебы, что запустив "А по закону Зе это обязан делать?" теперь каждый будет тыкать в нос - "В пределах моих полномочий".
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Минулого тижня проїхав в службових справах Дніпро-Запоріжжя-Мелітополь- Нова Каховка - Миколаїв.. Все запаскужено бордами з рекламою уряду гросі.. Грося вже весь в виборах..
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Так ты еще за прежние "ответственности" не ответил по Закону!
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гройсман выразил готовность, но готов ли к этому президент?...экономика страны ждет конкретного ответа от первого лица страны...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я готов к дальнейшей ответственности за состояние дел в пределах своих полномочий", - Гройсман
 
 
 
 
 
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