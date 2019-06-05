 Жена подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика полицейского обвинила в трагедии родителей ребенка

Об этом женщина сказала журналистам газеты "Сегодня", сообщает Цензор.НЕТ.
"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - сказала Ольга Петровец.
По словам женщины, большую часть воскресенья, когда был смертельно ранен Кирилл, ее супруг, 42-летний сотрудник дорожной полиции Владимир Петровец, провел со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками. Женщина рассказала журналистам, что он водил их в пиццерию и кормил мороженым.
"В обед Вова и Ваня (Иван Приходько, второй подозреваемый в убийстве Кирилла Тлявова. - Ред.) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет - этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", - сказала супруга Петровца.
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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
И искренне не понимает почему дети челяди гуляют на детской площадке, где стреляла эта мразь.
Животное заявило, что родители убитого ребёнка, сами виноваты в том, что её муж расстрелял ребёнка развлекаясь.
Вдумайтесь, что несёт это животное.
Как такую мразь носит земля ..
Это просто жесть..
Цари стреляют,все дети должны сидеть по домам...
Якби якийсь довб.б застрелив її доньку, вона теж про власну вину говорила би?
не ну как...
ну ващще...
привыкли к БЕЗНАКАЗАННОСТИ сволочи (в погонах и без)!