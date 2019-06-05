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 Жена подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика полицейского обвинила в трагедии родителей ребенка

Супруга Владимира Петровца Ольга заявила журналистам, что родители не должны были отпускать пятилетнего Кирилла Тлявова на лужайку, на которой стреляли полицейские.

Об этом женщина сказала журналистам газеты "Сегодня", сообщает Цензор.НЕТ.

"Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребенка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными", - сказала Ольга Петровец.

По словам женщины, большую часть воскресенья, когда был смертельно ранен Кирилл, ее супруг, 42-летний сотрудник дорожной полиции Владимир Петровец, провел со своими детьми, 8-летними девочками-близняшками. Женщина рассказала журналистам, что он водил их в пиццерию и кормил мороженым.

"В обед Вова и Ваня (Иван Приходько, второй подозреваемый в убийстве Кирилла Тлявова. - Ред.) отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен еще днем. Стрелял мой муж или нет - этого я не знаю. Там ведь было еще несколько человек", - сказала супруга Петровца.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Столкновения правоохранителей и активистов возле отделения полиции в Переяславе-Хмельницком. ВИДЕО

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130644
 
 
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Тварь, будучи женой ксивы, привыкла к вседозволенности.
И искренне не понимает почему дети челяди гуляют на детской площадке, где стреляла эта мразь.
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"Козлы, которые мешают нам жить"(с) - ничего не изменилось...
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Я знаю много непечатных слов, но любое из них только возвысит эту особь.
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обычно я в таких случаях говорю: "нет слов, одни выражения"
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Она думает, как ей своих близняшек подымать без мужа. У женщин и так всегда виноват кто-то, но не она, и не сынок/доча/муж. А в такой ситуации у женщин мозг полностью выключается.
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Хлопчик стріляв по ментах, а вони захищалися?
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Это за пределом понимания...
Животное заявило, что родители убитого ребёнка, сами виноваты в том, что её муж расстрелял ребёнка развлекаясь.
Вдумайтесь, что несёт это животное.
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У нее просто истерика, а сми это вытащили и раструбили. Вы когда с женой спорите она же часто просто бред несет наверно. Но приватно
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Ну в чем то она права: видишь пьяное вооруженное быдло - обходи 10 дорогой.
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Не вариант. Так они еще больше обнаглеют. Их нужно выпиливать.
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Вот-вот, а шпыняем на власть что злая. А сами то какие? Вот и подтверждение - одни стреляли "в кого Яхве пошлет", эта наезжает на других, которые реально должны были присматривать за дитем. Мусора чего только не высрали, прикрывая недолюстрированных коллег(напоминает парашников с Боингом на Днобассе). А еще сРасии смеемся.
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Асама не пробовала выйти и забрать своего мужа с детской площадки, с.ка!
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****, с течкой 12 месяцев году, вонючая, шантрапистая...
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Спалить ее вместе с халупой..

Как такую мразь носит земля ..
Это просто жесть..
Цари стреляют,все дети должны сидеть по домам...
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Если жена тупая. То и муж такой же. Если муж такой - то как ему дали оружие.Если дали оружие - то кто-то это разрешил.Если разрешил - то одобрен сверху. Авакав - Ау ))
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так а они разве тест на айкью проходят? ну тупые да, так у нас 73 процента таких, шо ж теперь только из 25% брать людей на любую работу? так их на все работы не хватит, все равно придется тупых терпеть..
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Та епнута панамська свинарка .Що з неї взять. Добру реформу і люстрацію провів свинарник.
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чи можлива добра реформа, якщо реформувати доводиться таких зебілів? мозок же їм не заміниш
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А чого ти коза поліцію не викликала щоб вгамувати стрілків ?
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ну да это ж обыденное дело когда на лужайке стреляют, и вообще некуй детям шастать, дети должны быть в школе... в общем я всегда говорил что мусора нелюди и семьи у мусоров соответствующие
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Так і буде, якщо не посададять ментів-вбівць.
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це 115-та, а вбивство 2-х, ч.2, аж до пожиттєвого...
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А сама не пробовала выйти и забрать своего мужа с детской площадки, с.ка!
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Шо она дура? Она сидела в дальней комнате, что бы не попасть под пулю!
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Не даром кожної тварі по парі, а в Україні таких пар занадто,жоден ковчег не витримає.
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Хищник будущей жертве - " ты виноват уже в том, что мне просто хочется есть"
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То есть , пьяным стрелять можно, стрелять не в специально отведенных местах или не на специально отведенных территориях можно. А детям гулять возле дома нельзя. ( понятно свалившееся горе на женщину,( муж вот так по пьяне , глупости, неосторожности, халатности, вседозволенности влип, казалось бы "на ровном месте") никому не пожелаешь, но нужно хоть немного "включать мозги", или как говорят в определенных кругах "фильтровать базар".
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Дарма вона це зробила. Справа політична і до Закону не має нічого спільного. Ніякі доводи почуті не будуть, а враховуючи наслідки, навіть якби вони були... тут питання моралі.
Якби якийсь довб.б застрелив її доньку, вона теж про власну вину говорила би?
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Все эти карательные органы - передовой отряд русского мира
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в неї власна біда. Двоє дітей, чоловік замість годувальника перетвориться на пару років в тягар. Що ви хочете? Щоби вона від нього відмовилась? А ваша від вас відмовилась би у разі вчинення злочину по тупості, без умислу? Чи ви вірите що чоловік, який до обіду грався із власними дітьми, може взяти і умисно вбити чужу дитину?
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Лёгко. Герринг был прекрасный семьянин
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Муж вышел во двор к песочнице просто побросать гранату, а она видела что он там и отпустила ребенка, сама виновата премия дарвина нашла своего номинанта
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тому що довбо.би. Дороги в нас теж не траса формули 1, але у довб.бів власна думка.
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після виборів поліція відчула вседозволеність..стріляє серед білого дня, в людному місці середмістя.. не за таке свавілля голосували люди на виборах президента - гаранта, головнокомандуючого і керівника силового блоку держави
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ну них...
не ну как...
ну ващще...
привыкли к БЕЗНАКАЗАННОСТИ сволочи (в погонах и без)!
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Она своем уме?! Может теперь, прежде чем выпустить ребенка поиграть на лужайку, нужно приобрести для него бронежилет и каску? Вдруг там какие-нибудь уроды решили устроить тир.
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Не ходите, дети, по улицам гулять, Тама пьяное ментовское быдло развлекается! Дружина поліцейського, підозрюваного у вбивстві п'ятирічного хлопчика, звинуватила в трагедії батьків дитини - Цензор.НЕТ 3509
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖена подозреваемого в убийстве пятилетнего мальчика полицейского обвинила в трагедии родителей ребенка
 
 
 
 
 
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