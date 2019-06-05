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 Политика Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1328) Зеленский (1643) минские соглашения (2576)

 Мой совет Зеленскому перед Минском - остановиться и взять паузу, - Гриценко

Экс-министр обороны, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко считает, что пока Путин не прекратит обострение на Донбассе, президенту Владимиру Зеленскому не стоит начинать какой-либо разговор в рамках минского процесса.

Об этом политик написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"В тот же день и время, когда Зеленский заявлял в Брюсселе о своей нацеленности на поиск мирного решения, враг на фронте наоборот - усилил огонь, из всех видов оружия: орудийная артиллерия, минометы, ПТРК, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы... За первые сутки зарубежного визита Зеленского - трое погибших и трое раненых наших солдат!" - отметил Гриценко.

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В виду такого обострения он считает, что Зеленскому нужно взять паузу и сосредоточится на укреплении украинских войск на Донбассе.

"Остановиться, взять паузу, не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины - пока Путин не остановит огонь на фронте! К тому времени, сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно - на интенсивном взаимодействии с нашими партнерами для усиления санкционного и другого давления на Путина", - отметил экс-министр обороны.

Напомним, 4-5 июня на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения.

Мой совет Зеленскому перед Минском - остановиться и взять паузу, - Гриценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130643
 
 
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Так у нас теперь гавнокомандующий !!
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Порохобот, почему великий пецька не смог за 5 лет решить конфликт, как обещал?
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Грыць взял паузу с 14 года, военный херов.
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Ну если коротко. то ДУМАЙ-ТЕ!!!! Блин перед тем как в Брюселях открывать рот, молоть околесицу, не подготовлым выходить на брифинг с Генсеком НАТО!!!!
Думайте Володя!!! Думайте!!!
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Чурбак, з якого папа Карло Бєня вистругав Буратіну думати на здатен.
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Слава Богу,что Гриценко не выбрали президентом.
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Гриценко прав. Никакой спешки не должно быть. Ничего не произошло, чтобы говорило о том, что Московия готова к переговорам.
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Ну если коротко. то ДУМАЙ-ТЕ!!!! Блин перед тем как в Брюселях открывать рот, молоть околесицу, не подготовлым выходить на брифинг с Генсеком НАТО!!!!
Думайте Володя!!! Думайте!!!
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Я в корне с этим не согласен.Нужно команду Кремлёвского ублюдка вывернуть на изнанку и показать лохам орды из-за кого страдает народ Донбасса.Война -она не только горячая в Донбассе,но и в Орде за умы здравомыслящих лаптей.Гибридная война в Фейбуке,Твиттере на международной арене. У орды танков больше,армия больше,поэтому надо действовать сообща с Европой и США.А Орда всем ,кроме маргиналов, изрядно надоела.Поэтому надо действовать на всех фронтах успешно.
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Если раньше каждый второй коммент был про хряка и какой он гад и вор. Сейчас это Зеленский.
Ничего не изменилось, месные из секты 24+ переоделись и дальше тролить.
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Хе....
Гриценко же топил из за всех сил за Зе.....
но тут начал дистанцироваться....
Понял, что это чучело долго не продержится....., и он под замес попасть может...
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В этой многлетней паузе уже тысячи молодых украинцев погибли! Мало???
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Не Труханов с Кернесом должны по Украине скакать, а на зону их, сепаров вонючих! Подломить таможню, налоговую, олигархов и наполнить бюджет. Создать войска территориальной обороны, как в Израиле, и пошел этот Путин нахер. Лугандон приморозить, прекратить сообщение и выплату пенсий. Вести себя более нагло и агресивно, нехер сцать, они сами, в Мацкве, сцутся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМой совет Зеленскому перед Минском - остановиться и взять паузу, - Гриценко
 
 
 
 
 
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