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 Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР

Полицейского, который в декабре прошлого года напал с ножом на 12-летнюю девочку в сквере "Героев Севастополя" возле лицея "Престиж" в Киеве и отобрал у нее телефон, приговорили к трем годам лишения свободы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"По результатам предварительного расследования проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, Соломенский районный суд Киева вынес приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами.

Известно, что один из нападавших - сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", - сказано в сообщении.

Правоохранителя признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Он приговорен к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет.

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"Досудебным расследованием установлено, 20 декабря 2018 около 18:00 в сквере "Героев Севастополя" возле лицея "Престиж" в Киеве полицейский остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак.

Угрожая насилием и применением ножа, полицейский заставлял ребенка отдать ему мобильный телефон. Получив отказ, осужденный толкнул ребенка, после чего она упала. Потом полицейский повторно выразил свое требование, прижав нож к лицу девочки, и забрал мобильный телефон, стоимость которого составляет около двух тысяч гривен. Во время совершения преступления полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3130641
 
 
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Минималку за разбой дали... там от 3-х до 7-ми, это если один. Если был второй, то там уже групповушка и старт с 7-ми. Как дали 3 если групповой разбой не пойму, может участие второго не было доказано... Хорошо что дали. Это добрый знак. Поліцейського, який напідпитку скоїв розбійний напад на 12-річну дівчинку в Києві, засуджено до трьох років, - ДБР - Цензор.НЕТ 8555
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Повезло девочкам, что не расчленили Мальчику Кириллу повезло меньше, после встречи с маньяками
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Засудили? Та ні, погані реформи, ДБР Труби погано розслідує, Юга Луценко поганий плокулол... треба було розстріляти... всіх-всіх-всіх.
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Нормально,за кражу мешка картошки больше дают ,ну и твари ..
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Це таке покарання неначе б то дівчинка на нього напала. Свинарська реформована плокулатула і продажний суд. ГАНЬБА. Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР - Цензор.НЕТ 7615
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"...без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет..." - а через три года снова вернется. Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР - Цензор.НЕТ 3541

Пока у нас будет такое уголовное право - преступность будет неискоренима. Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР - Цензор.НЕТ 7397
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какой там у них типа девиз?
"служить и защищать"?

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...без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции в течение трех лет Источник: https://censor.net.ua/n3130641 А через 3 роки можна знову прийти на роботу до ментовської імперії Собакова.
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Покидьки, ви чим пишаєтесь? зарішали справу і герої?
а тепер для тих, хто не юрист: приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами...
Якщо ЦН не помилився, то це ч.2 ст.187 покарання - позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Значить вивели одного і зробили свідком.
Навіть за таких обставин санкція по ч.1 ст.187 - позбавленням волі на строк від трьох до семи років! Дали по мінімуму, це при наявності 2-х обтяжуючих обставин: у стані сп'яніння та відносно малолітньої особи...
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а дядь Вася бы сел надолго. а мент на зоне для своих поднаберется опыта и дальше будет грабить так чтобы не поймали)

\\\\\\\без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет. Источник: https://censor.net.ua/n3130641\\\\

никогда этого не понимал. это что за дикость то?
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3 роки за розбій?"копом"?
ну х з ним - але тоді 3 роки на "чорній" зоні....
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Деканоидзе и Згуладзе набрали отборных "копов". Начальник, Зозу, с 9.00, на стакане сидит, а подчиненные разбоями занимаются, в перерывах между ДТП на "Примусах".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР
 
 
 
 
 
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