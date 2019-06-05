 Полицейский, совершивший в пьяном виде разбойное нападение на 12-летнюю девочку в Киеве, осужден на три года, - ГБР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
"По результатам предварительного расследования проведенного следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, Соломенский районный суд Киева вынес приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами.
Известно, что один из нападавших - сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве", - сказано в сообщении.
Правоохранителя признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Он приговорен к трем годам лишения свободы без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет.
"Досудебным расследованием установлено, 20 декабря 2018 около 18:00 в сквере "Героев Севастополя" возле лицея "Престиж" в Киеве полицейский остановил малолетнего ребенка, удерживая за рюкзак.
Угрожая насилием и применением ножа, полицейский заставлял ребенка отдать ему мобильный телефон. Получив отказ, осужденный толкнул ребенка, после чего она упала. Потом полицейский повторно выразил свое требование, прижав нож к лицу девочки, и забрал мобильный телефон, стоимость которого составляет около двух тысяч гривен. Во время совершения преступления полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении.
Пока у нас будет такое уголовное право - преступность будет неискоренима.
"служить и защищать"?
а тепер для тих, хто не юрист: приговор за разбойное нападение на 12-летнюю девочку, совершенное двумя лицами...
Якщо ЦН не помилився, то це ч.2 ст.187 покарання - позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Значить вивели одного і зробили свідком.
Навіть за таких обставин санкція по ч.1 ст.187 - позбавленням волі на строк від трьох до семи років! Дали по мінімуму, це при наявності 2-х обтяжуючих обставин: у стані сп'яніння та відносно малолітньої особи...
\\\\\\\без права занимать должности в органах внутренних дел Нацполиции течение трех лет. Источник: https://censor.net.ua/n3130641\\\\
никогда этого не понимал. это что за дикость то?
ну х з ним - але тоді 3 роки на "чорній" зоні....