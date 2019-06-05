 Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей"

Об этом сообщили в пресс-службе "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сайте политической партии "Слуга народа" завершилась регистрация желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Она продолжалась до 2 июня включительно. Свои кандидатуры предложили 3 544 человека", - говорится в сообщении.

По словам председателя партии Дмитрия Разумкова, все резюме с материалами от претендентов в кандидаты в депутаты будут тщательно изучены и проверены. И только после этого руководство партии определит кандидатов, фамилии которых будут обнародованы на съезде политической силы 8 июня, сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Для участия партии "Слуга народа" во внеочередных выборах в парламент нет юридических ограничений, - команда Зеленского

"Это довольно серьезный конкурс. Одного "я хочу быть депутатом" мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд - далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств", - заявил Разумков.

Так, в настоящее время отказ получили 1 тыс. 265 человек, анкеты которых уже прошли проверку, сказал Разумков, заявив, что ценности этих людей не совпадают с ценностями партии. По словам главы "Слуги народа", после анализа соответствующих баз и реестров, мониторинга социальных сетей было выявлено, что некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах.

Также на Цензор.НЕТ: Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов

В то же время на сайте партии продолжается регистрация желающих принять участие в деятельности "Слуги народа". Свою кандидатуру можно предложить в разделах "Волонтер в штаб", "Член комиссии или наблюдатель" и "Политический деятель в будущем". По данным пресс-службы, в общем по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировалось более 30 000 человек, которые изъявили желание присоединиться к команде "Слуги народа".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Слуга народа" 29 мая объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.

Читайте также: Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО

Подать заявку предлагали с помощью официального сайта политсилы. Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.