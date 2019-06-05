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 Политика Украины
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 Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей"

На сайте партии "Слуга народа" завершилась регистрация желающих стать кандидатами в депутаты Верховной Рады от политсилы по мажоритарным округам. 1265 человек получили отказ, резюме остальных проверяют.

Об этом сообщили в пресс-службе "Слуги народа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сайте политической партии "Слуга народа" завершилась регистрация желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам. Она продолжалась до 2 июня включительно. Свои кандидатуры предложили 3 544 человека", - говорится в сообщении.

По словам председателя партии Дмитрия Разумкова, все резюме с материалами от претендентов в кандидаты в депутаты будут тщательно изучены и проверены. И только после этого руководство партии определит кандидатов, фамилии которых будут обнародованы на съезде политической силы 8 июня, сказал он.

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"Это довольно серьезный конкурс. Одного "я хочу быть депутатом" мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд - далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств", - заявил Разумков.

Так, в настоящее время отказ получили 1 тыс. 265 человек, анкеты которых уже прошли проверку, сказал Разумков, заявив, что ценности этих людей не совпадают с ценностями партии. По словам главы "Слуги народа", после анализа соответствующих баз и реестров, мониторинга социальных сетей было выявлено, что некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах.

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В то же время на сайте партии продолжается регистрация желающих принять участие в деятельности "Слуги народа". Свою кандидатуру можно предложить в разделах "Волонтер в штаб", "Член комиссии или наблюдатель" и "Политический деятель в будущем". По данным пресс-службы, в общем по состоянию на 3 июня на сайте партии зарегистрировалось более 30 000 человек, которые изъявили желание присоединиться к команде "Слуги народа".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, партия "Слуга народа" 29 мая объявила набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную Раду.

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Подать заявку предлагали с помощью официального сайта политсилы. Желающие стать кандидатами в депутаты должны были, в частности, заполнить анкету, прислать видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130640
 
 
 Топ комментарии
 
Оооо, а вот и кровосиси налетели, желающие проскочить в депутаты на горбу популярности блаЗЕня.
Наверноя, ярые "борцуны з корррррупцией"?
Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей" - Цензор.НЕТ 4494
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Цінності співпали лише з тими, хто був у ПР.
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1/3 это те которые не смогли с первого раза членом по клавишам рояля попасть...остальные проверяются.... Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей" - Цензор.НЕТ 4535
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1/3 не те ценности занесли "куда надо" Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей" - Цензор.НЕТ 6418
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>>>из-за "несовпадения ценностей"
несогласны служить верой и правдой коломойскому
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О какой вере и правде может идти речь "в мире чистогана и наживы"?
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Можна подумати що Янучар був холуйом у Ахмєтова. Не потрібно користуватися Пєтровим шаблоном і недооцінювати Зє. Він набиратиме команду віддано особисто ЙОМУ.
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не. не так. ЦЕННОСТЕЙ ОКАЗАЛОСЬ НЕДОСТАТОЧНО (наверное)...
У на же и в этой раде "ОТ НАРОДА" кто?
1. КОЗАК ГАВРИЛЮК. "ЗАСЛУГИ": ОГОЛИЛ "ХОЗЯЙСТВО С ПРИЧАНАДАЛАМИ" НА ВСЮ СТРАНУ. СТРАДАЛ...НА МОРОЗЕ.
2. "ГАДЯ". "ЗАСЛУГИ": БУДУЧИ ДИПЛОМИРОВАННЫМ ВОЕННЫМ, ЗАБЛУКАЛА...И ПОПАЛА В ПЛЕН...НО ГЕРОИЧЕСКИ(!) ПОСЫЛАЛА ВСЕХ НА Х.У.Й. почти 700 ДНЕЙ И НОЧЕЙ! ЗА ОДНО ПОЛУЧИЛА И ЗВАНИЕ "ГЕРОЯ УКРАИНЫ" (чи можэ ЗА ДВА? НО ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ ПРОИЗОШЛО ПОТОМ В УКРАИНЕ...ТАК "ДВАЖДЫ ГЕРОЯ" - НЭ ДАЛЫ...)
3. ЭГОР СОБОЛЕВ. ЗАСЛУГИ: НАСТИЛЬКЫ БИДНА ЛЮДЫНА, ЩО ВСИМ ЗАПАМЯТАВСЯ ЗАКУТАНЫМ У ПРАПОР (мабуть всэ зняв из сэбэ зарады людэй!)...
...
66. КОМАНДЫРЫ БАТАЛЬОНИВ, НИХТО НЭ ПОНЯВ ДЭ ВОНЫ ВЗЯЛЫСЬ ....Й, ИМОВИРНО, САМЭ ТАК ВОНЫ И ЗНЫКНУТЬ..."ВЫКОНАВШЫ ЗАВДАННЯ"....СПРАВЖНИ ВИЙСЬКОВИ! ПРОФЭССИОНАЛЫ!
...
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Цінності співпали лише з тими, хто був у ПР.
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Скоро расставят по округам и можно будет обсасывать косточки кандидатам.А пока- гадание на кофейной гуще.Новая ВРУ- новые приоритеты.Дорогу молодым!!!
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Це вже відомо. Хто такі Портнов і Богдан?
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1/3 это те которые не смогли с первого раза членом по клавишам рояля попасть...остальные проверяются.... Партия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей" - Цензор.НЕТ 4535
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Оооо, а вот и кровосиси налетели, желающие проскочить в депутаты на горбу популярности блаЗЕня.
Наверноя, ярые "борцуны з корррррупцией"?

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бОРЦУНИ ДОВГИХ 5 РОКІВ БОРОЛИСЯ З КОРУПЦІЄЮ, І В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ОЧОЛИЛИ.
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Без проблем.
Ведь новый член ЗЕ-команды, честный, не подкупный и профессиональный Аваков их обязательно поймает и посадит!
Ведь так, зе-бил?

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Після того, як його п*яні підлеглі ще когось вб*ють
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Все это массовка( статисты) для 95 квартала. Депутатами станут те, кто должен ими стать и без этой регистрации. Хотелось бы ошибиться.
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Видимо, измеряли качество ценностей - их количеством.
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А ты разве не хочешь знать, из кого будет состоять НОВАЯ ПРОГРЕССИВНАЯ Верховная Рада?
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Прес секретарь и вся команда ЗЕ будут продвигать свою команду кандидатов во ВРУ.А перед этим будет программа ЗЕ для будущей ВРУ.
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Програму можна взяти стару, яку розробляли у ПР.
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У нас в округе бывший БПП потом Батькивщина резко позеленел - на бигмордах из года в год одно лицо, только фон меняется. Думаю, что ценности совпали - успешный, молодой и самое главное - богатый.
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Я тоже хочу в депутаты! Скажите пожалуйста Слуги Народа, в какую сумму обходятся ценности?
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якщо б хотіли нових лиць - брали б "по конкурсу" в список, де є дійсно шанс пройти...
а на "окрузі" треба мати крім "титулки" (від слуги народу") ще "наповнення" (декількасот тисяч баксів, своїх, ібо навряд чи "скинуться" для "нового лиця")
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" задействованы в коррупционных схемах " (с)
на кшталт сплати податків у Кіпрі м.Нікосія ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Слуга народа" получила 3544 заявки от желающих стать депутатами по мажоритарным округам, 1/3 отказали из-за "несовпадения ценностей"
 
 
 
 
 
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