EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  720  26
Все про:Зеленский (1643) ПАСЕ (1294) Россия (72953) Емец (192)

 Поездка Зеленского в Брюссель - это сигнал Совету Европы, который хочет вернуть делегацию РФ в ПАСЕ, о сохранении евроатлантического курса Украины, - Емец

Заявление Владимира Зеленского в Брюсселе свидетельствует о том, что евроатлантический курс Украины не изменится. Это важная поддержка для украинских делегатов в ПАСЕ, которые борются за сохранение санкций против России.

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал нардеп (НФ), член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В ПАСЕ мы держали курс на сохранение санкций против России, но сейчас тревожные вести доходят из исполнительной ветви власти Совета Европы. От туда звучат предложения снять санкции с России и вернуть РФ в ПАСЕ. Следующая сессия будет очень тяжелой. Я благодарен своим коллегам, а среди них есть и мажоритарщики, которые не тратят все время на предвыборную гонку, а включатся в борьбу за интересы Украины в Совете Европы. Сегодня всем нам важно консолидироваться и получить поддержку правительства и президента", - заявил парламентарий.

По словам Емца, визит президента Владимира Зеленского и заявление по результатам пере6говоров – это сигнал всем, в том числе и Совету Европы, что Украина не свернет с евроатлантического курса и это большая поддержка украинским делегатам в ПАСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ

"Задача этой поездки – демонстрация, что Зеленский, его команда и Украина остаются на курсе в НАТО и ЕС и не будут с этого курса сворачивать. Российская пропаганда запускала тезис о многовекторности, лучших отношениях с Россией с "чистого листа". Я приветствую, что мы остаемся на евроатлантическом курсе, и общество будет контролировать, чтобы не было отступления от этого курса", - заявил нардеп.

Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.

Источник: https://censor.net.ua/n3130638
 
 
 Топ комментарии
 
Прямо ЕС послушались Зедебила.
 показать весь комментарий
 
Емец!!!! Хватит палить за Зе-команду!!!! Хватит быть в другом лагере и во всю защищать Зе-ЧМО!!!! Определись!!!
А по сигналам . это сигнал что Украина избрала идиота!!!!! Я ни чего не придумываю!!! Просто смотрите сами!!! Просто ДУМАЙТЕ!!!!
https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html

https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html

Это ГАНЬБА!!! И ПОЗОР!!!
 показать весь комментарий
 
Поездка Зе-бени в Брюссель - это момент когда ему указали место в большой политике.....
Так стыдно за страну еще не было.
Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 5363
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Поездка Зеленского в Брюссель – это сигнал Совету Европы, который хочет вернуть делегацию РФ в ПАСЕ, о сохранении евроатлантического курса Украины, - Емец - Цензор.НЕТ 9425

Rikard Jozwiak @RikardJozwiak


interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?
 показать весь комментарий
 
Шура, ти робиш успіхи.
Вже англійською навчився копіпастити!
 показать весь комментарий
 
 
Флуд від вас. Я знаю, що вас звати Абрам. Прощавай, Абраша.
 показать весь комментарий
 
 
ничего удивительно, что Совет Европы - посмотрев и поржав над вовой-шаурмой, хочет вернуть рашку в ПАСЕ...
"-эээ... Генштаба будет работать.
-ээээ... Генштаба будет работать как надо
-ээээ... вы хотите что бы я ещё что-то сказал?
-эээ.... в Станице мост построим, с Генштаба будем строить. Скорые будут ездить и социальная помощь.
-эээ... я все
С*ка, ведь удача знала что так будет и повернула реванш в сторону минских договоренностей:
-эээ... обмен, прекращение огня и ещё много пунктов...
С*ки ,вы, те кто его туда снаряжал.
Ну ведь есть в России Безруков, у нас что нет своего ?
Ну что не было низенького и умненького ? У всех есть, а мы все на импровизации
@обаный стыд покрыл весь интернет по всему миру, а пол ФБ обсуждает что одели хоть правильно, но и тут удача на шпагате-пуговка, пуговка то не застегнута ...
Я более чем уверенн, что на бис номер - «Апоржать» теперь всегда будут звать нашего Шестого, Европа жги, мы уже догораем ....
И да, в шпагате мы так и не смогли п*сечку кверху поддать, и тут удача повисла тухлым шнурком.
А тебе, Шестой, уже показали где выход."(с)

Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 2374
 показать весь комментарий
 
 
Емец!!!! Хватит палить за Зе-команду!!!! Хватит быть в другом лагере и во всю защищать Зе-ЧМО!!!! Определись!!!
А по сигналам . это сигнал что Украина избрала идиота!!!!! Я ни чего не придумываю!!! Просто смотрите сами!!! Просто ДУМАЙТЕ!!!!
https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html

https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html

Это ГАНЬБА!!! И ПОЗОР!!!
 показать весь комментарий
 
 
во, блин, так оно еще и полуграмотное......

Боже, храни Украину!
 показать весь комментарий
 
 
Поездка Зе-бени в Брюссель - это момент когда ему указали место в большой политике.....
Так стыдно за страну еще не было.
Поїздка Зеленського в Брюссель - це сигнал Раді Європи, який хоче повернути делегацію РФ у ПАРЄ, про збереження євроатлантичного курсу України, - Ємець - Цензор.НЕТ 5363
 показать весь комментарий
 
 
Жуть в том, что это на Радио Свобода. Не удивлюсь, если тот же Charlie Hebdo обыграет этот кадр с виляющим хвостиком и кусочком сахара на носу.
 показать весь комментарий
 
 
как противно, над зебилом весь мир уже ржет.........
 показать весь комментарий
 
 
стесняюсь спитати - а коли вже будуть сміятись над Україною? Зокрема, над її 73-ма процентами...
 показать весь комментарий
 
Что за дебил такую куету придумал?
Людей совсем что ли за дебилов держат.
 показать весь комментарий
 
 
dd13 - "как противно, над зебилом весь мир уже ржет.........".
В том то и дело, что весь мир ржет над 73%
 показать весь комментарий
 
 
Почему Россия должна вернутся в ПАСЕ???
 показать весь комментарий
 
 
"Завдання цієї поїздки - демонстрація, що Зеленський, його команда і Україна залишаються на курсі до НАТО і ЄС, і не будуть з цього курсу звертати...", - заявив нардеп-єврооптиміст Леонід Ємець.

Льоня, а що, пропозицій стосовно референдуму по шляху на євроатлантичному курсі - ти не побачив?


 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоездка Зеленского в Брюссель - это сигнал Совету Европы, который хочет вернуть делегацию РФ в ПАСЕ, о сохранении евроатлантического курса Украины, - Емец
 
 
 
 
 
 вверх