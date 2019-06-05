 Поездка Зеленского в Брюссель - это сигнал Совету Европы, который хочет вернуть делегацию РФ в ПАСЕ, о сохранении евроатлантического курса Украины, - Емец

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал нардеп (НФ), член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"В ПАСЕ мы держали курс на сохранение санкций против России, но сейчас тревожные вести доходят из исполнительной ветви власти Совета Европы. От туда звучат предложения снять санкции с России и вернуть РФ в ПАСЕ. Следующая сессия будет очень тяжелой. Я благодарен своим коллегам, а среди них есть и мажоритарщики, которые не тратят все время на предвыборную гонку, а включатся в борьбу за интересы Украины в Совете Европы. Сегодня всем нам важно консолидироваться и получить поддержку правительства и президента", - заявил парламентарий.

По словам Емца, визит президента Владимира Зеленского и заявление по результатам пере6говоров – это сигнал всем, в том числе и Совету Европы, что Украина не свернет с евроатлантического курса и это большая поддержка украинским делегатам в ПАСЕ.

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"Задача этой поездки – демонстрация, что Зеленский, его команда и Украина остаются на курсе в НАТО и ЕС и не будут с этого курса сворачивать. Российская пропаганда запускала тезис о многовекторности, лучших отношениях с Россией с "чистого листа". Я приветствую, что мы остаемся на евроатлантическом курсе, и общество будет контролировать, чтобы не было отступления от этого курса", - заявил нардеп.

Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.