 Поездка Зеленского в Брюссель - это сигнал Совету Европы, который хочет вернуть делегацию РФ в ПАСЕ, о сохранении евроатлантического курса Украины, - Емец

Об этом журналистам в кулуарах парламента сказал нардеп (НФ), член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"В ПАСЕ мы держали курс на сохранение санкций против России, но сейчас тревожные вести доходят из исполнительной ветви власти Совета Европы. От туда звучат предложения снять санкции с России и вернуть РФ в ПАСЕ. Следующая сессия будет очень тяжелой. Я благодарен своим коллегам, а среди них есть и мажоритарщики, которые не тратят все время на предвыборную гонку, а включатся в борьбу за интересы Украины в Совете Европы. Сегодня всем нам важно консолидироваться и получить поддержку правительства и президента", - заявил парламентарий.
По словам Емца, визит президента Владимира Зеленского и заявление по результатам пере6говоров – это сигнал всем, в том числе и Совету Европы, что Украина не свернет с евроатлантического курса и это большая поддержка украинским делегатам в ПАСЕ.
"Задача этой поездки – демонстрация, что Зеленский, его команда и Украина остаются на курсе в НАТО и ЕС и не будут с этого курса сворачивать. Российская пропаганда запускала тезис о многовекторности, лучших отношениях с Россией с "чистого листа". Я приветствую, что мы остаемся на евроатлантическом курсе, и общество будет контролировать, чтобы не было отступления от этого курса", - заявил нардеп.
Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.
Rikard Jozwiak @RikardJozwiak
interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?
Вже англійською навчився копіпастити!
"-эээ... Генштаба будет работать.
-ээээ... Генштаба будет работать как надо
-ээээ... вы хотите что бы я ещё что-то сказал?
-эээ.... в Станице мост построим, с Генштаба будем строить. Скорые будут ездить и социальная помощь.
-эээ... я все
С*ка, ведь удача знала что так будет и повернула реванш в сторону минских договоренностей:
-эээ... обмен, прекращение огня и ещё много пунктов...
С*ки ,вы, те кто его туда снаряжал.
Ну ведь есть в России Безруков, у нас что нет своего ?
Ну что не было низенького и умненького ? У всех есть, а мы все на импровизации
@обаный стыд покрыл весь интернет по всему миру, а пол ФБ обсуждает что одели хоть правильно, но и тут удача на шпагате-пуговка, пуговка то не застегнута ...
Я более чем уверенн, что на бис номер - «Апоржать» теперь всегда будут звать нашего Шестого, Европа жги, мы уже догораем ....
И да, в шпагате мы так и не смогли п*сечку кверху поддать, и тут удача повисла тухлым шнурком.
А тебе, Шестой, уже показали где выход."(с)
А по сигналам . это сигнал что Украина избрала идиота!!!!! Я ни чего не придумываю!!! Просто смотрите сами!!! Просто ДУМАЙТЕ!!!!
https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html
https://vgolos.com.ua/news/ganba-v-ukazi-zelenskogo-znajshly-kupu-pomylok-foto_993943.html
Это ГАНЬБА!!! И ПОЗОР!!!
Боже, храни Украину!
Так стыдно за страну еще не было.
Людей совсем что ли за дебилов держат.
В том то и дело, что весь мир ржет над 73%
Льоня, а що, пропозицій стосовно референдуму по шляху на євроатлантичному курсі - ти не побачив?