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Все про:гражданство (966) Зеленский (1643) Саакашвили (2728)

 Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что у него нет политических планов на бывшего президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Нет, политических планов нет. Планы были очень простые и очень человечные. Я пообещал прессе, я сказал, что я считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я ему его верну. Вот и все", - ответил Зеленский на вопрос журналиста.

По его словам, он получил от Саакашвили несколько сообщений с благодарностью через соцсети, мессенджер WatsApp.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3130636
 
   
 Топ комментарии
 
Так что Мишка...губу которую ты ранее раскатал...можешь уже закатывать обратно..... Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили - Цензор.НЕТ 5515
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Мишка то закатает, а ты будешь чему радуешься, с приветом в башке?
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Так что Мишка...губу которую ты ранее раскатал...можешь уже закатывать обратно..... Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили - Цензор.НЕТ 5515
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Мишка то закатает, а ты будешь чему радуешься, с приветом в башке?
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Реакция зебень на мой Ник... как реакция собак Павлова на лампочку... Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили - Цензор.НЕТ 3440
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Ты, видимо, хочешь услышать, как звучит по-французски слово личинка? Но это не малёк рыб. Звучит лярв.
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нет. я хочу убедиться, что ты из-под прокси. убедился. спасибо.
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Это хорошо, что розовый пют в чем то убеждается. Обычно, пют, даже мужчина, не иимеет убеждений.
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Михо - это торпеда, которую в своё время призвал Порох шобы слопать Сеню Чеченского. Но, бумеранги, как известно, возвращаются. И карма таки Петю догнала. Нынешняя обратка Михуила, связана с тем, что мальчик в трусиках сцыт бабушку Кончиту, которая его оседлает. Ну и потом если у Бахини будет золотая акция, в ВР, придёса ей отдать премьера Акула быстренько отхватит причиндалы, вместе с помидорами и музицировать станет нечем, а это полная утрата афторитета среди адептов секты 73. Политическим трупом заштырило. Нужна прокладка. Да не простая ватная, а фирменная. На уровне тампекса.
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Ти все правопис перевіряєш і каитки роздаєш?
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я никогда не проверял правописание. а от простого вопроса по грамматике ваши бегают как черти от ладана.
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Як може перевіряти граматику людина, яка пише постійно з помилками?
Перевіряй порохоботів, щоб їм було не соромно.
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ещё один псевдоукраинец обосрался. какие вы, зелебобики, предсказуемые. Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2052
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Так як ти обсираєшся у кожному своєму пості, ще ніхто не обсирався.
А що до "прєдсказуємості", тобі равних немає - талончики, граматика і хамство.
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"Пой, ласточка, пой" (с) Факта не зарыть в словесном поносе. А факт упрямый - нет у вас куража в этом вопросе. Усё - sapienti sat! Талончик просил? На! Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 3767
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Яке ти порожнє... Як барабан... Ще й дупою крутить Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7401
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ты не мужик. обосрался - так поменяй памперсы, а не размазывай.
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А тебя кто то nique?? Сочувствую...но помочь ничем не могу....
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Так и вали кульом, сочувствуй своей маме. Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9038
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Зачем мне сочувствовать твоей мамаше..?? Это твоя проблема.....Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4652
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не цы , Мишка устроит троллинг Петрику и на общественных началах Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 7027
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А Петрик причем? Он уже не власть. Вы его победили. У нас уже эпоха счастья, радости богатств.
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грузин человек вежливый,хочет отблагодарить
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Мишка сидит с языком в заднице...и будет продолжать сидеть....
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Да закройте уже ротяку этому недоразумению...
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Та оно пока молчит.Хрюканья сегодня ещё не было.
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дамочка вам пайку урезали или вы за идею гадите ?
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интересно узнать - какая идея у тролей петеботофермы)))))
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Триумфально занести на руках отца нации Петра Алексеевича на Банковую.))
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У них проплачено до выборов осенних,так-шо срать будут и после 21 июля.
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Не использовать потенциал Сааки...Почему? Олигархи не велят? Кто б сомневался. Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили - Цензор.НЕТ 3134
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Все правильно. Если Саакашвили дадут возможность покарать Петю и его компашку - он не должен быть политически связан с Зеленским, чтобы не говорили о заказе и политических преследованиях.
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каким образом оно может кого-то "покарать"? здесь ведь нет грузинских ментов-убийц... Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4681
мож не "покарать", а "покаркать"? ну в этом сукишвили мастер!
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У Леонида Даниловича есть все рычаги,для того чтобы убрать Петю,с политики и более того!
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вова и миша- два сапога пара!! и тот и другой готовы ползать перед ****** на коленях и отсасывать Кадырову
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кака во рту у вас, 73% кремлевских подстилок!!!
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Мы все запроданцы (((( И нас не 73%, а 94% ((((((( (за партию Петьку согласны голосовать 6% взрослого населения страны, по опросам).
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то есть , законно или нет теперь решает Вова.
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ну да...ему так кажется.на самом деле там еще глубиннее.то коломойше кажется
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Главное в тексте ,это"Я считаю" и Я пообещал.Крутой чувак,однако.
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будешь презом тоже будешь крутым и обещать .
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Не вірю, що планів на Саакашвілі нема. Ось Клічко вже підтягнувся. Буде якась провокація на виборах, а потім Саакашвілі викинуть із України.
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ЗМІ: Саакашвілі погодився приєднатися до партії Кличка
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Так я і думав. Тепер за партію Кличка не будуть голосувати.
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Вопрос в том будут ли у Зеленского в команде -Титаны мысли?
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Кличко, это человек Петьки-Фирташа, забыл? Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2123
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" Я пообещал прессе ... я ему его верну. Вот и все " (с)

"обещалкін" ... коли буде зниження комунальних платежів ?!?! коли буде збільшена зарплата вчителям до 4000 $ !?!
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А кто обещал зарплаты учителям по 4000 баксов? Эт ты сам себе что то придумал ))
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Команда Зеленского.

Про зарплатні вчителів по 4000$ / Зеленский. Зарплаты учителей по 4000 $.

https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
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А так Зеленский этого не говорил. ОК. А кто обещал? Тоже никто, судя по видео. Там некий персонаж высказал идею, в стиле "можно бы...". А в твоей голове это превратилось в "Зеленский обещал".
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Не надо врать. Я написала "Команда Зеленского."

Они вещали, а он радостно кивал головой.
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А это ответ "высококлассным спецам" из команды Зе.

Команда Зеленского ошиблась на $23,8 млрд, пообещав учителям зарплату в $4000.



"Команда Зе собрала экспертов, все обсудила и посчитала, что учителям легко можно поднять зарплату до 4 тыс долларов.
По их, озвученным в ролике, подсчетам, на это нужно "всего" 200 млн долл в год.
Берем калькулятор и проверяем: 500 тыс учителей (округленно) умножаем на 4 тыс долларов и получаем 2 млрд долл в месяц", - пишет Коберник, комментируя размещенное на канале Зеленского в YouTube видео.


Источник: https://censor.net.ua/n3116703
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Бред. Ну не было такого: "Команда Зе собрала экспертов, все обсудила и посчитала.." Пересмотрите видео. Про 4000 говорил всего 1 человек. В порядке предложения.
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Не один. Один говорил, второй поддакивал "Это реальные цифры!"
А Вова, как уже написано, соглашался, кивая головой.
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ну що Зе, готуйся - скоро станеш баригою й приспішником олігархів...)))
Міхо ще "аукнеться"...
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мда великорошен вам хорошо накрутил хвосты)))
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я вважав що Міхо в Україхні - величезна помилка ще коли в тренді було "порохоботсвувати" що пздц він рішучий реформатор...) впринципі за весь час моя позиція не змінилась)
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А.Шаман взагалі то за Зєлєнського топить (топив принаймні)
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щось когось повернути - треба когось вигнати. Дурне заняття.
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Казали розумні люди, що БПП не буде в ВР.
А я їм не вірив. Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 2985
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Планы не делаются. Их делает жизнь. Их можно только корректировать.
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Теперь законно нужно отдать его грузинской Прокуратуре, иначе так и останутся отношения Грузии и Украины "никакими", а мы союзники по Черному морю вообще то.
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Давай, клоун, займись тарифами, пенсиями и зарплатами. Хватит сачковать. Політичних планів немає, - Зеленський про повернення громадянства Саакашвілі - Цензор.НЕТ 5392
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Интересно:
Через сколько Миха начнет бросаться и кусать Зелю, кто какой срок прогнозирует?
Я ему даю не больше трех месяцев, точнее - 2-3 месяца.
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?!!!!! тобто саджати чиновників-корупціонерів вже немає ніякої потреби? вони вже всі за гратами?!!! Бо тільки Саакашвілі зміг це зробити в Грузії і відродити знищену папєрєдніком шеварнадзе країну і, доречі, закінчити війну з паРашею за тиждень. Але у нас це все не актуально, не наразі, так би мовити
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"а будет здесь вякать что то, депортирую этого уголовника в Грузию нах"... - добавил Зеленский...
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у него не только нет политических планов на бывшего президента Грузии Саакашвили,у него вообще НЕТУ ПЛАНА,какого лешего ему на посту президента делать..
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Посмотрел комментарии по разным темам ,поделюсь впечатлением от них :- Соевошоколадные дрыщут по поводу и без повода. Соевые умерьте пыл ,в процессе поносного недержания возможно обезвоживание организма .
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Каламойский -халуй главы АП,не говоря уже о Президенте..
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Правильный ответ...всем понятно что Михо вечный оппозиционер вероятно и сам к себе.
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Приятно, что умные реформаторы опять возвращаются в страну.
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Миша будет неофициальным советником. К черту личности и их должности. Недавно одну свинью всей страной месяц от корыта оттаскивали. Настоящим патриотам важно будущее страны , а не судьба отдельных политиков.
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Вова, ты достал своими непрофессиональными заявлениями, молчи и пляши.
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Нафиг этого баламута пустили, что бы снова хороводы водил по центру Киева.
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Вы знаете , что Грузия требует выдачи михо? И вот теперь ответьте, ну нахрена нам был нужен этот геморой? Грузия нам вроде как союзник , тоже как и мы пострадала от параши ,ну ради какой высокой идеи Украина плодит себе противников ( пока не врагов) ? Только для того , чтобы насолить пороху, а о последствиях кто думать будет. Я так понимаю , что у зекоманды нет нормальных аналитиков, так и до цугундера не далеко. Ну седел Саак в Голландии нюхал тюльпаны ну нюхал бы и дальше, так нет ему нужно вылизти на политическую арену и плевать ему на нас и отношения с Грузией , лишь бы ему хорошо было . Вы думаете зря пуйло предложил зе вернуть михо гражданство ? Умные поняли , а вот тормоза сделали всё по сценарию пуйла.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолитических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили
 
 
 
 
 
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