 Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"Нет, политических планов нет. Планы были очень простые и очень человечные. Я пообещал прессе, я сказал, что я считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я ему его верну. Вот и все", - ответил Зеленский на вопрос журналиста.

По его словам, он получил от Саакашвили несколько сообщений с благодарностью через соцсети, мессенджер WatsApp.

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