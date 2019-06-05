 Политических планов нет, - Зеленский о возвращении гражданства Саакашвили

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ.
"Нет, политических планов нет. Планы были очень простые и очень человечные. Я пообещал прессе, я сказал, что я считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я ему его верну. Вот и все", - ответил Зеленский на вопрос журналиста.
По его словам, он получил от Саакашвили несколько сообщений с благодарностью через соцсети, мессенджер WatsApp.
Перевіряй порохоботів, щоб їм було не соромно.
Ти - порожнє місце.
А що до "прєдсказуємості", тобі равних немає - талончики, граматика і хамство.
Рідкісне.
Ти завжди цим закінчуєш.
--
тщательней надо!
отца нацииПетра Алексеевича на Банковую.))
мож не "покарать", а "покаркать"? ну в этом сукишвили мастер!
ЗМІ: Саакашвілі погодився приєднатися до партії Кличка
"обещалкін" ... коли буде зниження комунальних платежів ?!?! коли буде збільшена зарплата вчителям до 4000 $ !?!
Про зарплатні вчителів по 4000$ / Зеленский. Зарплаты учителей по 4000 $.
https://www.youtube.com/watch?v=SPbAxIULVTM
Они вещали, а он радостно кивал головой.
Команда Зеленского ошиблась на $23,8 млрд, пообещав учителям зарплату в $4000.
"Команда Зе собрала экспертов, все обсудила и посчитала, что учителям легко можно поднять зарплату до 4 тыс долларов.
По их, озвученным в ролике, подсчетам, на это нужно "всего" 200 млн долл в год.
Берем калькулятор и проверяем: 500 тыс учителей (округленно) умножаем на 4 тыс долларов и получаем 2 млрд долл в месяц", - пишет Коберник, комментируя размещенное на канале Зеленского в YouTube видео.
Источник: https://censor.net.ua/n3116703
А Вова, как уже написано, соглашался, кивая головой.
Міхо ще "аукнеться"...
А я їм не вірив.
Через сколько Миха начнет бросаться и кусать Зелю, кто какой срок прогнозирует?
Я ему даю не больше трех месяцев, точнее - 2-3 месяца.
Светланка губу закатай,
4000 гр. вполне достаточно.