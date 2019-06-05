 Евросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода, - Йозвяк

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Еврокомиссией 20 июня на шесть месяцев. Дебатов по данному вопросу скорее всего не будет. Инициатива добавить больше людей в список санкций за выдачу российских паспортов на Донбассе проталкивается довольно вяло", - написал он.

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Напомним, ранее в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от минских соглашений, если Евросоюз снимет санкции с России.