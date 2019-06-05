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 Евросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода, - Йозвяк

Европейская комиссия 20 июня намерена продолжить действия санкций против России на шесть месяцев.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Еврокомиссией 20 июня на шесть месяцев. Дебатов по данному вопросу скорее всего не будет. Инициатива добавить больше людей в список санкций за выдачу российских паспортов на Донбассе проталкивается довольно вяло", - написал он.

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Напомним, ранее в Брюсселе министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина готова отказаться от минских соглашений, если Евросоюз снимет санкции с России.

Источник: https://censor.net.ua/n3130635
 
   
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Це перемога? А чому б недобавити нових санкцій, тим більше що старі санкції мокші здебільшого навчилися обходити.
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Слабувато, на 6 років. За 6 місяців хіба коти вилуплюються.
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а чому б не влупити санкції "до відновлення територіальної цілісності України в міжнародновизнаних кордонах"?!
чи "європейським партнерам" не дуже "вигідно"?!
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Как же так, только государственник и дипломат Петя умел договориться о продлении санкций, кроме него - безальтернативца, никто не смог бы Євросоюз продовжить санкції проти РФ ще на півроку, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7251
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дипломат Петя сообщил еще до иннагурации после поездки в брюсель, шо санкции 20.06. будут продлены еще на пол года, инфу (статью об этом) можешь найти на цензоре.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода, - Йозвяк
 
 
 
 
 
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