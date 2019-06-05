 Зеленский о встрече с Юнкером: Очень умный человек, классный мужик. Обещал личную поддержку Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский заявил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя в ответ на вопрос, о чем они вчера шутили с Юнкером.

"О таком мужском, о чем нельзя говорить. Но у нас была очень классная встреча", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не знает, дипломатично можно так говорить, но Юнкер "такой хороший, теплый, нормальный мужик, очень умный человек, классный мужик".

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"Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - сообщил Президент.

Вчера СМИ сообщили, что во время встречи президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера с Президентом Украины Владимиром Зеленским один из журналистов спросил Юнкера, не скучает ли он за своим старым другом Петром Порошенко, на что президент ЕК ответил, что теперь у него "есть новый друг ".