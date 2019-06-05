 Зеленский о встрече с Юнкером: Очень умный человек, классный мужик. Обещал личную поддержку Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский заявил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя в ответ на вопрос, о чем они вчера шутили с Юнкером.
"О таком мужском, о чем нельзя говорить. Но у нас была очень классная встреча", - сказал Зеленский.
Он добавил, что не знает, дипломатично можно так говорить, но Юнкер "такой хороший, теплый, нормальный мужик, очень умный человек, классный мужик".
"Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - сообщил Президент.
Вчера СМИ сообщили, что во время встречи президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера с Президентом Украины Владимиром Зеленским один из журналистов спросил Юнкера, не скучает ли он за своим старым другом Петром Порошенко, на что президент ЕК ответил, что теперь у него "есть новый друг ".
Может марш возглавишь 23-го?
вот этого я и боялся от Зели и его неопытности - он СЛАБЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК...
Глава Еврокомиссии: Хватит холодной войны, безопасность Европы немыслима без России
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без России.
походу Юнкер что-то такое как и Мокрон - совкофилитик евросовковый
Эти интеллигентики вшивые в галстуках, с этикетами своими сранными....- не любит таких простой нарид...
Простому нариду нужно что бы мужик был... - что бы от него пахло саньем, потными подмышками и перегаром шмурдяка...
Что бы сопли о штаны вытирал...
норм чувак кулі)))
лишилось сказати головне, бо з нормальними чуваками й чувіхами все ясно...в цьому контексті - путін ***** буде дивитись дуже органічно)
а без путін ***** - черговий факап)
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