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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) Юнкер (168)

 Зеленский о встрече с Юнкером: Очень умный человек, классный мужик. Обещал личную поддержку Украине

Глава Украинского государства Владимир Зеленский заявил, что президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал личную поддержку Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Зеленский заявил в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя в ответ на вопрос, о чем они вчера шутили с Юнкером.

"О таком мужском, о чем нельзя говорить. Но у нас была очень классная встреча", - сказал Зеленский.

Он добавил, что не знает, дипломатично можно так говорить, но Юнкер "такой хороший, теплый, нормальный мужик, очень умный человек, классный мужик".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером

"Он мне сказал, что Украина всегда может рассчитывать на его личную поддержку", - сообщил Президент.

Вчера СМИ сообщили, что во время встречи президента Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера с Президентом Украины Владимиром Зеленским один из журналистов спросил Юнкера, не скучает ли он за своим старым другом Петром Порошенко, на что президент ЕК ответил, что теперь у него "есть новый друг ".

Источник: https://censor.net.ua/n3130634
 
   
 Топ комментарии
 
нормальный мужик, классный мужик.....Блеять, речь гопника на вокзале.....Хорошо,что не чувак
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Надо говорить "классный чувак". Или прикольный.
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Может марш возглавишь 23-го?
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-Да незачем. Рояль только протрите, а то струны заржавеют.
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На фоне тебя Вовачка....умными выглядят все....даже хирург задомстанов из паРаши.....
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Нам в Будапеште тоже многое обещали взамен третьего в мире арсенала ядерного оружия. А тут слова, а они как вода сквозь пальцы, хоть и "приятно" но ненадолго.
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Надо говорить "классный чувак". Или прикольный.
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Бідолашна Україна. Хоча пєтух був набагато гіршим президентом.
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Дурне відправили в турне (С) Народна приказка
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зеля куда 1,4 лярда долларов из ЗВР делись ? .....ща 73% (которых уже максим 30%) налетят и начнут -" это все петя!!!!"
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Вова, запомни. МужЫки и пОцаны только в Кривом рогу и кацапстане. В Европе - господа, а в Украине - козаки
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И камеру не лизал, супер! Достойно, достойно.
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Юнкер матёрый волк, может так развести неопытного пацана, а тот ничего не поймет и будет думать шо победил
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он так и сделал. судя по всему, Зеля от лести и приятных ему слов уши развесил. А Юнкер тот еще гусь..
вот этого я и боялся от Зели и его неопытности - он СЛАБЫЙ ПЕРЕГОВОРЩИК...

Глава Еврокомиссии: Хватит холодной войны, безопасность Европы немыслима без России
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без России.
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Офигеть! Это как бы чистота в подъезде не может решаться без участия грязного бомжа, который там иногда блюет и спит((
походу Юнкер что-то такое как и Мокрон - совкофилитик евросовковый
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"О таком мужском, о чем нельзя говорить" - это он у пуйла шуткам о бабушках и дедушках научился?
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нормальный мужик, классный мужик.....Блеять, речь гопника на вокзале.....Хорошо,что не чувак
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Быдло тащится, рейтинг зашкаливает. Как же: пацан к успеху пришел, быдлякам путь осветил. За эти ******** понты тупое быдло в рот себе ссать даёт и добавки просит.
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Sila Sahin - за это его и избрал простой нарид... - под себя...

Эти интеллигентики вшивые в галстуках, с этикетами своими сранными....- не любит таких простой нарид... Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні - Цензор.НЕТ 5436
Простому нариду нужно что бы мужик был... - что бы от него пахло саньем, потными подмышками и перегаром шмурдяка...
Что бы сопли о штаны вытирал...
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"такий добрий теплий нормальний дядько, дуже розумна людина, класний мужик".Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3130634

норм чувак кулі))) Зеленський про зустріч із Юнкером: Дуже розумна людина, класний мужик. Обіцяв особисту підтримку Україні - Цензор.НЕТ 6368
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нну тренд в спілкуванні ми вловили...нюстайл диптолк)
лишилось сказати головне, бо з нормальними чуваками й чувіхами все ясно...в цьому контексті - путін ***** буде дивитись дуже органічно)
а без путін ***** - черговий факап)
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"класний мужик" все расходимся кина не будет
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Ну чому ж, з'їздив, залишив приємне враження. А Юнкер все одно не скаже чесно, що про Зеленського думає. 100% нічого серйозного не думає.
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якою мовою вони могли спілкуватися та тим більш жартувати, якщо Зє може тільки по-кацапськи. А якщо через перекладача, то які то жарти.
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Реакцією порохоботів не здивований і задоволений.
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омг, какой он маленький глупый дурачок.. его обвели вокруг пальца!

Юнкер напомнил Европе, что Россия в три раза больше



Заподозренного в пьянстве Юнкера увезли с саммита НАТО в инвалидной коляске - фото



Глава Еврокомиссии: Хватит холодной войны, безопасность Европы немыслима без России
Жан-Клод Юнкер заявил, что вопросы безопасности Европы не могут решаться без России.

Послание из Брюсселя: Юнкер поздравил президента Путина с победой на выборах-2018


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А ви хотіли, щоб Зе на увесь світ проголосив, що Юнкер - редиска?
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якщо вони з ним сорта горючки обговорювали - то даремно. Печальна лошадь, я вже не кажу про Валю-стаканшу - тут з ним скоріше домовляться.
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На публіку Зе заявив те, що й мав заявити (як кажуть, чеши дідька зрідка), але в глибині душі, сподіваюся, не дуже довіряє: Юнкер той іще фрукт.
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а шо он на публику заявил - он как раз не чего и не заявил - читаем как над ним ржут в мире и не удивляемся по чему цапию возвращают в Совет Европы
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Йо...аный стыд и это глава державы?
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По сравнению с тобой Зедебил конечно умный.
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На Западе главная цель расследования - недопущение повторения в будущем, а у нас - показательное наказание.
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Посмотрел комментарии по разным темам ,поделюсь впечатлением от них :- Соевошоколадные дрыщут по поводу и без повода. Соевые умерьте пыл ,в процессе поносного недержания возможно обезвоживание организма .
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Зеленский о встрече с Юнкером: Очень умный человек, классный мужик. Обещал личную поддержку Украине. Но от шаурмы отказался.
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мужик - мне это слово режет глаз - и пошли мужики в поле - я бы в ухо, с левой и сразу ,не думая на автомате - да,да - знаю индеец - не но назвать лису Юнкера - мужиком )) - да уж))
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немецко -французско-италянские подельники рашиста и сливалы Украины в Минске -самые класные и умные подельники рашиста и родители замороженного военного конфликта в Украине,под который предварительно отрезали часть украинской земли...
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В политике нет такого обещал, а есть только подписаны документы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о встрече с Юнкером: Очень умный человек, классный мужик. Обещал личную поддержку Украине
 
 
 
 
 
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