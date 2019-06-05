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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Происшествия
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 Зеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность

Виновные в гибели 5-летнего ребенка должны понести политическую и суровую уголовную ответственность.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очень серьезный вопрос и все будут очень серьезно наказаны. Я уверен, будет и политическая ответственность, и уголовная ответственность. Мы об этом говорили с министром (Аваковым. - Ред.) Неоднократно в течение этих двух дней ... Мы можем делать все, но не можем вернуть жизнь. Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, будьте осторожны, и к тем, кто принимает решения, пожалуйста, на законодательном уровне все должны быть очень серьезно уголовно наказаны ", - сказал Зеленский.

Он еще раз выразил соболезнование всем родным погибшего ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5-летний Кирилл получил смертельное ранение из мелкокалиберной винтовки, - и.о. начальника полиции Киевщины Небетов

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Также читайте: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130632
 
 
 Топ комментарии
 
Кто понесет политическую ответственность?
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ніхто.
Авакоф недоторканий, йому ще вибори проводити
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ніхто.
Авакоф недоторканий, йому ще вибори проводити
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Тоді хто ж буде нести політичну відповідальність, дільничий із Переяслав-Хмельницького?
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сцыкун криворожский 2 недели у власти, а его подчиненные уже начали расстреливать детей на украине!!! только импичмент и возвращение ПОРОШЕНКО к власти способно спасти украину!!!
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Надо быть реалистами. Самое логичное и правильное, это отставка того, кто пять лет непосредственно возглавлял МВД и по долгу службы должен был заниматься реформами в полиции. И, кстати, имеет самую большую зарплату из всех министров.

Среди членов Кабмина самую большую зарплату за март получил Аваков - 119 тыс. грн, самую маленькую Супрун - 26 тыс. грн



https://censor.net.ua/news/3125132/sredi_chlenov_kabmina_samuyu_bolshuyu_zarplatu_za_mart_poluchil_avakov_119_tys_grn_samuyu_malenkuyu
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ну как,начальник отделения милиции,где служили эти двое безголовых...не авакян же...
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А почему сразу начальник? Дежурный, дневальный или как там его, куда смотрел? Оружие сдал, принял, отпечатки пальцев.
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Та чого днювальний? Давайте одразу слюсар заводу-виробника зброї, який виточив на станку ствол
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слюсар до чого? вин мыроблюбно втримує обороноздатнисть ООС.
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Глобалистические круги? Мировой империализм? Транснациональные корпорации?
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Подписался, но вот даст ли это результат. Боюсь, что на наши петиции ложат петюцию.
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а политическая... каким местом?
(набор штампов и клише в речи ???)
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Ви не помітили,що коли Зеленський говорить не завчений текст,то його заносить?
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скоріш, його хитае, як отой камиш, що не болоті
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Где направленое в ВР обращение о увольнении Авакова?

Пока его нет, верить нет смысла ничему! Не наказан Аваков - не назано преступление!
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А почему вчера Рада не уволила Авакова? Это её компетенция! 450 негодяев!!! С них спросите! Вам Зеленский в борщ накакал?
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ВР это предатели, что мешает подать запрос честному человеку у власти, Владимиру Зеленскому? ТОлько то что он ватная украинофобская мразь! Больше ничегО!
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такая же украинофобская мразь, как и 73% кремлевских подстилок за него проголосовавших!!!
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зато великорошен полнышка
и бате вору висюльку повесишка Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 4928 Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 4928
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а при чем тут порох? Или это когда нечего сказать, то начинают а вот посмотри на другого? по существу что-то есть?
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Если не будет объективного расследования и адекватного наказания виновных, то запомни зеленский - кровь этого малыша будет и на твоих руках тоже Зеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность - Цензор.НЕТ 7338
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кровь малыша на руках 73% кремлевских подстилок!!! если мы срочно не вернем отца нации ПОРОШЕНКО, эти ЗЕклоуны перестреляют всех детей на украине!!!
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Зеля не промахнись с аваковым. На нем твой авторитет упадет.
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Если Зеленский так сказал, значит, что-то знает...А порохатым все не слава Богу, интересно, если бы он не сказал "политическая ответственность", что бы вы гавкали? Мне уже просто интересно))
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Столько мути в этом деле а виновные назначены и приговор практически вынесен. Это не правосудие!
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 21 мин.21 минуту назад

К родителям убитого милиционерами мальчика появилось множество вопросов:
Почему родители выпустили ребенка без бронижилета и каски?
Почему ребенок не соблюдал комендантский час?
Почему завидев мусоров ребенок не укрылся в окопе?

Зеленський: За загибель 5-річної дитини буде і політична, і кримінальна відповідальність - Цензор.НЕТ 4282
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Винні у загибелі 5-річну дитину мають понести політичну іДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3130632

Ми про це говорили з міністром (Аваковим. - РедДжерело:https://censor.net.ua/ua/n3130632

з Аваковим обговорювали його політичну відповідальність?!й що Арсен сказав - мусара не люди?!
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Не комфортная ситуация для лично Авакова, особенно в свете того что власть еще не сформировалась и он не занял до конца ( железобетонно) свое насиженное место. Но думаю переживет. Слишком на нем многое завязано и он также нужен и новой власти и Юле и некоторым игрокам "высшего дивизиона". Тем паче выборы на носу, а он какой никакой "гарант". так что "политически", это только слова унесенные ветром.
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Прошу тих, хто може, запалити сьогодні свічечку для хлопчика. І не тільки сьогодні. Нехай йому буде світліше в інших світах.
Тут справа не в релігії. Щось таке є...Вогонь - містична енергетика.
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Боже, в какой стране мы живем! Чтобы наказать виновных в смерти ребенка нужен контроль президента?
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На прикладі Австрії показано як треба реагувати на неподобство політиків..
Уряд пішов у відставку, а там навіть нікого не побили,
не те, що вбили
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что за бред? в уголовном кодексе, насколько я понимаю, нет политических статей, я не юрист, но как-то не сочетаемое...
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С Аваковым он поговорил, т.е с пчеле объяснял,что мед это плохо...нет слов
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ВР это предатели, что мешает подать запрос честному человеку у власти, Владимиру Зеленскому? ТОлько то что он ватная украинофобская мразь! Больше ничегО!
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Ага.Нападающие на такого нужного до выборов в раду авакова будут обязательно наказаны.
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Політичну відповідальність понесуть папєрєднікі.
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Разве это реформа министерства когда дебилов набирают на службу которые в пьяном виде убивают детей вот Аваков и должен за такие жертвы отвечать и уйти в отставку.
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при президенті януковичу поліція розстрілювала на майдані...а при цьому президенті вже взялась і за дитячі майданчики
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Думаю Зеленскому Аваков тоже не сильно надо.
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За все несчастные случаи в определенной мере несет ответственность Президент.
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Убили ребёнка, мерзавцы, которые не прошли аттестацию. но по суду восстановились. Позор судьям, Авакову, властям! На фото - мальчик-ангел. Царство Небесное тебе, малыш. Но понесут ли наказание подонки - большой вопрос...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность
 
 
 
 
 
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