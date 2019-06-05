 Зеленский: За гибель 5-летнего ребенка будет и политическая, и уголовная ответственность

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире программы "Завтрак с 1 + 1" во время прямого включения из Брюсселя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это очень серьезный вопрос и все будут очень серьезно наказаны. Я уверен, будет и политическая ответственность, и уголовная ответственность. Мы об этом говорили с министром (Аваковым. - Ред.) Неоднократно в течение этих двух дней ... Мы можем делать все, но не можем вернуть жизнь. Я хочу обратиться ко всем: пожалуйста, будьте осторожны, и к тем, кто принимает решения, пожалуйста, на законодательном уровне все должны быть очень серьезно уголовно наказаны ", - сказал Зеленский.

Он еще раз выразил соболезнование всем родным погибшего ребенка.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

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