 Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский

"С крупным бизнесом собираемся встретиться в июне. И будем говорить о развитии Донбасса. Потому что у нас есть план, и мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься", - сказал Зеленский в видео-интервью "Сниданку с 1+1" по телемосту из Брюсселя, передает Цензор.НЕТ.
Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи", - отметил президент.
Набридли оці танці навколо "пачуй дамбас"
Почуй Україну !!!
Весь мир кацапского насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем.
Ноль как не умножай - остаётся нолём.
комуняки это уже испробовали.
блин, шоононесет..
Вова, это не сцена, тут головой надо думать. Зебил.
Смотреть до конца...
https://twitter.com/i/status/1135967677003046912
Да что ты, черт побери, такое несешь? (с)
- О !!! У нас 2 мешка плана!
Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи"
Ауууууууу..............зе-бенята, вы там как, еще не усохли за клавиатурой? А давайте хором - Весна пришла, сажать будем.
В Донецке создана комиссия по оценке состояния и перспектив дальнейшего развития Донецкого метрополитена.
Комиссия создана по поручению "министра строительства и ЖКХ" ДНР Валерия Рассадникова и главы администрации Донецка Игоря Мартынова.
Комиссия должна оценить проблемы строительства метрополитена, определить объем финансирования строительства объекта и подготовить свои предложения по данному вопросу.
Заместитель главы городской администрации Донецка Николай Волков напомнил, что есть уже разработанная документация по первой очереди строительства донецкого метрополитена.
- Но в связи с тем, что на сегодняшний день министерство транспорта Украины не принимает участие, нам надо самостоятельно думать о продолжении работы по метрополитену, - отметил Волков.
Какой срок окупаемости?
И все ради того, чтобы орки в очередной раз порезали на металлолом и вывезли в Россию.
- "Где деньги?" - "Поезжайте в лугандон и спросите..."