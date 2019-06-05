 Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский

"С крупным бизнесом собираемся встретиться в июне. И будем говорить о развитии Донбасса. Потому что у нас есть план, и мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься", - сказал Зеленский в видео-интервью "Сниданку с 1+1" по телемосту из Брюсселя, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи", - отметил президент.

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