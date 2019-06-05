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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) инвестиции (870) Донбасс (18656)

 Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в июне планирует встретиться с крупным бизнесом и предложить им инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

"С крупным бизнесом собираемся встретиться в июне. И будем говорить о развитии Донбасса. Потому что у нас есть план, и мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься", - сказал Зеленский в видео-интервью "Сниданку с 1+1" по телемосту из Брюсселя, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи", - отметил президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130631
 
 
 Топ комментарии
 
Запропонувати вкладати інвестиції в Донбас можна. Думає компанія "Метро" погодиться будувати новий маркет в Донецьку.

Мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5628
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Ти спочатку в Україну їх запроси.. А Дамбас вже підтягнеться..
Набридли оці танці навколо "пачуй дамбас"
Почуй Україну !!!
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Ти спочатку в Україну їх запроси.. А Дамбас вже підтягнеться..
Набридли оці танці навколо "пачуй дамбас"
Почуй Україну !!!
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Ксения,ну не будь такой нудотой...)) Их из Украины заманивали именно этими заманухами. Нам нужно предложить лучшее и стабильное. А в брехне ахметовской Донбасс ужу убедился.
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Тобто одразу ахметівську брехню не побачили і тому усі українці для них були бандерівцями?
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Брехня була в благоухании. А фашисты на закуску.
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Он як у вас все із складною філософією Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8965 Я от прямо скажу, що тепер усі чекають повної деградації окупованої частини Донбасу.
Весь мир кацапского насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем, тот станет всем.
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Ты хитро умалчиваешь про донецких олигархов и ставишь в вину весь народ. Народ там темный.Но не темнее украинского,который обдурил парашенко. Потому как для ахмета и лолиты - они бараны которых нужно стричь. Я уверен,шо и моя подпись за референдум дыры там есть. - Хотя меня там и близко не было. - Фальсификации.
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Кто был никем, тот станет всем.?

Ноль как не умножай - остаётся нолём.
комуняки это уже испробовали.
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нашли дурней себя, инвестировать в лунную поверхность и припадочное население. Бизнес, хотят использовать вместо газеты, чтоб подтереть кремлёвскую задницу.
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Донбасс - САМОЕ стабильное место в Украине)) щас кааак ломанутся туда олигархи!! все закрома на Кипре раструсят!

блин, шоононесет..
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Перекручиваешь как кацап. Нехорошая привычка. Да. Предлагать нужно лучшее и стабильное. А не пороховую бочку. Которую им дала рашка.
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А вторая бюджетница исполкомовская или училка. Пойди откажись - и выпрут.
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Ну и шо ? Чисто кацапская рожа. Их сотнями с Ростова завозили для картинки.
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Кому была попытка объяснить. Ей мужика хорошего и стоять у плиты борщ варить. Нормальная женщина никогда не будет тыкать и навязывать свое хочу. Видишь как она "чуе".
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для начала , студии квартал 95 надо показать бизнесу пример.снимать в ОРДИЛО фильмы,очень смешные про Захараста и Губла. кацлы донбасса оценят
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Ну я так зрозуміло що мова йде не про європейських інвесторів і про наших бариг. Питання про певернення донбасу на умовах путіна,я так розумію, вже вирішене .
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дамбасс важнее он бамбасс. он всю галактику кормит.
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ідіот.... хто буде інвестувати в задницю
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Ага... все сразу взяли и ломанулись...заводы в Вехнеторецком...Авдеевке и Новоселовке второй строить..... или речь идет о другом Донбассе....о том который паРашей оккупирован??
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Запропонувати вкладати інвестиції в Донбас можна. Думає компанія "Метро" погодиться будувати новий маркет в Донецьку.


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зараз підтягнеться росіский інвестор, який за відбудову вимагатиме шмат суверенітету і федералізацію.
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Він вважає шо бізнес такий тупорилий як і він???
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Володя, не тешь себя иллюзиями. Идет война, кто будет вкладывать деньги в рискованные предприятия?

Вова, это не сцена, тут головой надо думать. Зебил.
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"инвестировать в донбасс" - это типа по-старому "купить кирпич"?
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Ай да шутник,ниче,пусть говорит вовка чем больше тем лучше ляпы кличка и януковича померкнут на его фоне вскоре
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У Думбаса була інфраструктура і все було, та цього було замало і подавай їм другою державною нарєчіє. Через що і замутили войнушку, думаючи що вона буде десь там, а не у них.
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на Донбассе действительно много чего было, но на самом деле их никто не спрашиал - устраивать им войну или нет. Просто вломились и отхватили то что украинцы не успели защитить. И если бы украницы не самоорганизовались - и были бы тебе и ХНР и Бессарабская республика и иже с ними..
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Ага, вломились, а думбасяни тут ніяким боком.

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Ну реально, кто тут рассказывал, что Зеля не наркот? Ну разве без наркоприпадка такое можно придумать? Наркоботы, ауууу
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Очень много недовольных в Донбассе рашкой. Воздушные замки рухнули. Самое время строить реальные.
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Здогадався і тому вважаю, що вам нічого не треба давати.
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Единственный, адекватный бизнес проект для донгураса и лугандона удумало - мну Нуно продать эти территории ИГИЛ. Ну во - первых, они там быстро наведут порядок Во- вторых, засеют люцерной и будут пасти баранов и верблюдов. В- третьих, станут самым большим импортёром кумыса в великую Украину. Баблосики, которые подорвём на гешефте мона разделить между соевыми и пропить на рождественских каникулах. Отличный план. Я молоца. Пойти в *********** шоли.
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Я часто чув таку приказку: "Поздно, Шура, пить Боржоми когда печень отвалилась". Я й 5 гривень через смс не вкладу в Донбас.
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Смысл не вкладывать ,а зарабатывать на нем )) И дать понять,шо все от этого только выиграют. У дончан зарплаты - 3000 грн. При расийских ценах.
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Вот и начни с себя, ЗЕбил..Покажи пример, или слабо,так как знаешь,что деньги на ветер
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Господи, когда у него открывается рот, оттуда извлечется хоть одна здравая мысль?
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а с какой стороны ЛБС будут инвестировать?
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а вот это - при все уважении к Зеленскому - зря он так... даунбасс должен быть восстановлен за счет немытого кацапстана руками тех, кто его разрушает...
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А давайте в Київ інвестувати. Київ - це центр і столиця - великі перспективи. Давно ніхто не інвестував. Одна інвестиція була, і та дурнувата - в кришталевий місточок Кличка. А Донбас - провінція з невизначеним майбутнім. Туди й так вбухано вже стільки, що всі олігархи звідти повиростали.
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Ідіот. Я 8 (вісім !!!) років судився з податковою. Я 9 (дев"ять ) років не можу повернути свої гаражі, Верховний суд вже 5 (п"ять) років не може розглянути касаційну скаргу. Який нормальний інвестор може працювати у такій державі ! Синку, для початку вивчи що таке трансакційні витрати, що таке соціальні інститути, а вже потім говори про Донбас.
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покажіть мені дебіла який захоче інвестувати в дирляндію?!
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Вовка -жалкий плагиатор... Это все уже было : "Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества людей поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва - Васюки. Это - раз. Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три - это поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфекты. Дворец, в котором будет происходить турнир, - четыре. Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва - Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перев езти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки» - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анжелос и Мельбурн."
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Как можно инвестировать в зону боевых действий?
Да что ты, черт побери, такое несешь? (с)
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ну як він має на увазі свої корешів з рашиської *********, які в домбас ітак "інвестують" тоді так... це вірно
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- Паспарту, у нас есть план?
- О !!! У нас 2 мешка плана!
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Домбас возьмет все, что дадут. Ахметов будет очень рад. А потом опять отсоединятся.
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вот пусть 95 квартал проводит сьемки в донецке а не в киеве)))
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Новости по Зе-беню даже комментировать не надо - просто постить отдельные фрагменты. Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7743
Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи"

Ауууууууу..............зе-бенята, вы там как, еще не усохли за клавиатурой? А давайте хором - Весна пришла, сажать будем.
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так рашистов не хватает для военторгов? еще кто то нужен?
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Ты его освободи с начала, правила для бизнеса отрегулируй, гарантии вложений денег введи, а потом уже вякай. КЛОУН, ***.
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Инвестиции ждут Ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8188-

В Донецке создана комиссия по оценке состояния и перспектив дальнейшего развития Донецкого метрополитена.
Комиссия создана по поручению "министра строительства и ЖКХ" ДНР Валерия Рассадникова и главы администрации Донецка Игоря Мартынова.
Комиссия должна оценить проблемы строительства метрополитена, определить объем финансирования строительства объекта и подготовить свои предложения по данному вопросу.
Заместитель главы городской администрации Донецка Николай Волков напомнил, что есть уже разработанная документация по первой очереди строительства донецкого метрополитена.
- Но в связи с тем, что на сегодняшний день министерство транспорта Украины не принимает участие, нам надо самостоятельно думать о продолжении работы по метрополитену, - отметил Волков.
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А може досить інвестувать і кармить дамбасс!!!!!!!! Зрадники мають бути викинуті на смітник цивілізації. Я хотів би бачити, як Південна корея інвестує чи годує північну. Розвивати та будувати потрібно свою Україну, а зрадників та орду потрібно тримати за височезною стіною!!! (тільки не за такою, як жид кріль "збудував")
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Вот именно! То план политика - бизнесмена против политики чекистов - бандитов. Другое дело, что Зеленский спровоцирует бандитов на обострение войны. Ну так, пусть население Донбасса решает проблему: либо им работа, либо их грабеж.
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Это все что нужно знать о зеленском и как о бизнесмене.
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Нехай беня хоч щось збудує на Донбасі - тільки за власне бабло; а не на спиж...не в держави, в платників податків України. Зебіл, от скажи йому, от примусь! І ще. Застав його повернути в ПБ оті 5,5лярдів, виведених перед націоналізацією. І своїх 41 лям поверни!
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Какие инвестиции?
Какой срок окупаемости?
И все ради того, чтобы орки в очередной раз порезали на металлолом и вывезли в Россию.
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Ага... Создать в лугандоне офшорную зону, как у кацапов Чечня.
- "Где деньги?" - "Поезжайте в лугандон и спросите..."
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так уже есть такая зона, с 14 года существует. Сиваш называется.
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инвестиции мирового бизнесового крупняка в Украину,которая имеет военный конфликт именно на части Донбасаа, "зашкаливают" молчанием....но вот рабсейский крупняк подтянется...для перспективы укрепления подконтрольных рашисту территорий...
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Лучше в такие города как Ровно, Луцк, Хмельницкий инвестируй, там зарплаты в два раза меньше нежели на восточной Украине.
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Классная мысль! И тут все кааааааак ломанулись! А впереди всех беня!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, - Зеленский
 
 
 
 
 
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