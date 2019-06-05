 Вопрос вступления Украины в НАТО вынесем на референдум, - Зеленский

По мнению Зеленского, сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно". Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы информационно должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", – сказал Зеленский.
Напомним, накануне Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в штаб-квартире Альянса. После переговоров Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на на возобновление регулярного диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях и приглашает Североатлантический совет провести заседание в нашей стране.
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От зебіл... Ну, мпля... От сволота...
На 90% ответ зависит от " правильно" поставленного вопроса.
Так шо накуй. Давайте уже сами телитесь.
І ще одне, даний референдум приведе лише до розколу суспільства.
Тому керівництво держави повинно проявити політичну волю і прийняти відповідне рішення.
Я за вступ в НАТО і ЄС.
Обьясни это вован.
Порошенко и Ко фактически заблокировали контакты НАТО с Украиной в рамках комиссии Украина-НАТО (по вине украинской стороны комиссия не собирается уже несколько лет !). Для этого люди Порошенко внесли маааленькие дополнения в Закон об образовании, а недавно приняли и Закон о языке - совершенно понятно, зачем. А на публике они рвут на себе вышиванки и клянутся в своей ориентации на НАТО. Хотя теперь уже народ знает, какая у них в натуре ориентация !
и два ответа:
"Да, не против".
"Нет, не против".
На мій погляд, цей референдум - це пряме замовлення Кремля, з метою завадити Україні ВСТУПИТИ У ЦЕЙ АЛЬЯНС (наприклад через спосіб прямого впливу та втручання російських спецслужб та кібервійськ, на результати цього референдуму, знаємо по БРЕКСІТУ та виборам у США, що в чому, чому... а в цьому Россія досягла значного успіху),
Зрештою побачимо, але хочу застерегти якраз лекторат Зелі, що негативні результати цього референдуму автоматично перетворюють Схід та Південь (його рідний Дніпро, та його ядерний лекторат Сходу та Півдня) на потенційну ціль Кремля, автоматично ці регіони перетворюються на ПРИФРОНТОВІ ЗОНИ, подібно Донбасу!!!!! Ризики дуже великі.... Тоді Києву, Заходу та Центру, нічого не залишається, як вибудовувати нові ЕШЕЛОВАНІ ПОЯСИ БЕЗПЕКИ від російської агресії, на суміжних із цими прифронтовими територіями, областях.....
Є такі питання.... як питання ПОДАТКІВ, БЕЗПЕКИ КРАЇНИ, які не можна доручати напряму НАРОДУ, тому що наприклад за відміну усіх ПОДАТКІВ проголосує усі 100% населення... На референдуми виносяться як правило...якісь незначні, локальні питання... наприклад питання самоврядування тощо.... Питання ВІЙНИ та МИРУ, БУТИ чи НЕ БУТИ країні на народні плебісцити точно не виносяться.......Для таких серйозних речей існує РНБО, законодавчі органи, інші державницькі інституції