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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1643) НАТО (6377) референдум (1227) членство в НАТО (313)

 Вопрос вступления Украины в НАТО вынесем на референдум, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после проведения информационной кампании и референдума.

По мнению Зеленского, сначала "нужно объяснить украинцам, что Альянс – это не страшно". Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Курс в НАТО – это безопасность страны и уровень нашей армии. Мы информационно должны рассказать украинцам, что такое НАТО и что это не так страшно. И когда все украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина обязательно будет в НАТО", – сказал Зеленский.

Напомним, накануне Владимир Зеленский во время визита в Брюссель встретился с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Встреча прошла в штаб-квартире Альянса. После переговоров Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на на возобновление регулярного диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях и приглашает Североатлантический совет провести заседание в нашей стране.

Также на Цензор.НЕТ: Слухи о дефолте - продуманные акции, не имеющие общего с моей официальной позицией, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3130630
 
   
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Але,преЗЕдент--просто выполняй ЗАКОН.И все.
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Уж очень у него нерешительный характер, к сожалению. Да, Порошенко был далек от идеала. Но, насчет решительности и смелости...куда более предпочтительнее.
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Пєцік ідіот і тварюка. Він просто вбив віру в українців у майбутнє.
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Никто тебя не заставлял верить, что порошенко обеспечит тебе будущее и колбасу по 2.20, пока ты будешь жепу греть на диване. Кстати, с вазелином будет тоже самое.
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В Конституции Украины закреплен курс на НАТО. Давайте референдум про НАТО. И еще референдум про максимальную стоимость колбасы и бензина.. Народ тоже проголосует как надо. Эти манипуляции нужны Зеленскому с одной целью- реализовать согласованную с РФ идею капитуляции и мягкого процесса потери суверинитета Украины.
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все проще - взять голоса ваты на выборах в Раду.
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Рферендум по НАТО?
От зебіл... Ну, мпля... От сволота...
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Просто предвыборный пиар, чтобы отхапать голоса ваты за "Слугу урода".
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единственное кого мы вынесем.так это зеЛю и 95 кварталом.cовсем скоро.если еще вякать так будет
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Любой референдум это манипуляция.
На 90% ответ зависит от " правильно" поставленного вопроса.
Так шо накуй. Давайте уже сами телитесь.
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При Кучмі вже був референдум. Його результати не впроваджені в життя через відсутність законодавчої бази. З того часу нічого не змінилось. На який ляд знову проводити безрезультатні референдуми?
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По перше. у нас нема закону про Всеукраїнський референдум. А по друге, чи матиме результат референдуму силу закону, чи лише рекомендаційний характер.
І ще одне, даний референдум приведе лише до розколу суспільства.

Тому керівництво держави повинно проявити політичну волю і прийняти відповідне рішення.

Я за вступ в НАТО і ЄС.
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"даний референдум приведе лише до розколу суспільства." Я думаю наоборот, потому, что меньшинство должно подчиняться большинству, и у противников вступления в НАТО, не останется никаких аргументов.
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А кому НАТО страшно, Вован, добкиным??
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можно провести референдум на тему-хотите ли вы колбасу по 2.20-и вернуться в Совок,или колбаса по 150-и идти в Нато..либо-чтоб член у дедушки стоял как при Совке-и вернуться в Совок,или член как сейчас-и идти в Нато..
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Когда Украинский народ на фронте защищает свою землю от московских оккупантов,а граждане Украины в это время дорвались до власти,то мне это опрос напоминает Польшу ,когда у наших заробидчан в основном выходцев с бывшей Сталинской области(Луганская и Донецкая),где делали опрос у граждан Украины - КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К БАНДЕРЕ?. Я думаю что с таким ШОУ надо заканчивать Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5608
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Страшно остаться с рашей 1на1 , как это всю жизнь было, а не с НАТО!
Обьясни это вован.
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Во всяком случае, Зеленский - в отличие от Порошенко и его национал-патриотов - занимает пронатовскую позицию, и это уже хорошо.

Порошенко и Ко фактически заблокировали контакты НАТО с Украиной в рамках комиссии Украина-НАТО (по вине украинской стороны комиссия не собирается уже несколько лет !). Для этого люди Порошенко внесли маааленькие дополнения в Закон об образовании, а недавно приняли и Закон о языке - совершенно понятно, зачем. А на публике они рвут на себе вышиванки и клянутся в своей ориентации на НАТО. Хотя теперь уже народ знает, какая у них в натуре ориентация !
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я согласен. при условии, что вопрос в бюллетене будет звучать так: "Вы не против вступления Украины в НАТО?".
и два ответа:
"Да, не против".
"Нет, не против".
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Для Московии народ Украины это обычные мешки с песком, которые предназначеные для защиты Московии и её колоний от НАТО и больше ничего. Питання вступу України в НАТО винесемо на референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1789
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А может ещё референдум за возрождение СССР проведём?
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В Крыму тоже был референдум. Совпадение?
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Треба дуже ретельно слідкувати за руками цього ЧУВАКА.... Словам його не можна вірити, тому що це професійний комік та артист, майстер словесних імпровізацій та перевзування на ходу.... Для людей цієї професії, СЛОВО - це як ПТАШКА.... вилетіло, да і фіг з нею......

На мій погляд, цей референдум - це пряме замовлення Кремля, з метою завадити Україні ВСТУПИТИ У ЦЕЙ АЛЬЯНС (наприклад через спосіб прямого впливу та втручання російських спецслужб та кібервійськ, на результати цього референдуму, знаємо по БРЕКСІТУ та виборам у США, що в чому, чому... а в цьому Россія досягла значного успіху),
Зрештою побачимо, але хочу застерегти якраз лекторат Зелі, що негативні результати цього референдуму автоматично перетворюють Схід та Південь (його рідний Дніпро, та його ядерний лекторат Сходу та Півдня) на потенційну ціль Кремля, автоматично ці регіони перетворюються на ПРИФРОНТОВІ ЗОНИ, подібно Донбасу!!!!! Ризики дуже великі.... Тоді Києву, Заходу та Центру, нічого не залишається, як вибудовувати нові ЕШЕЛОВАНІ ПОЯСИ БЕЗПЕКИ від російської агресії, на суміжних із цими прифронтовими територіями, областях.....

Є такі питання.... як питання ПОДАТКІВ, БЕЗПЕКИ КРАЇНИ, які не можна доручати напряму НАРОДУ, тому що наприклад за відміну усіх ПОДАТКІВ проголосує усі 100% населення... На референдуми виносяться як правило...якісь незначні, локальні питання... наприклад питання самоврядування тощо.... Питання ВІЙНИ та МИРУ, БУТИ чи НЕ БУТИ країні на народні плебісцити точно не виносяться.......Для таких серйозних речей існує РНБО, законодавчі органи, інші державницькі інституції
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Да кто бы сомневался, что ты, мразина, враг Украины!?!?!?
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Глупая идея.Рашка оттопчется на этом референдуме по полной программе создав новый виток противостояния внутри Украины.А в случае с провалом на таком референдуме само НАТО пошлет нас окончательно нах.Может Зеля этого и добивается
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос вступления Украины в НАТО вынесем на референдум, - Зеленский
 
 
 
 
 
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