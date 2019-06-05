 Министр Семерак пойдет на выборы в Раду: "У меня есть один интересный округ"

"Я примеряюсь к округам. У меня есть один интересный округ, куда меня приглашают органы местного самоуправления и те люди, с кем Министерство последние годы очень активно работало. Я сторонник продолжения нашего сотрудничества именно с этим округом", - сказал Семерак "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, министр не конкретизировал, о каком округе идет речь.

Вместе с тем, на вопрос, насколько бы ему было интересно остаться министром экологии в новом составе Кабмина, Семерак заявил, что уже дважды работал в правительстве, "но общество имеет свои запросы и с обществом нужно коммуницировать".

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Также он подчеркнул, что будущее правительство будет формировать новое большинство в парламенте.

"Мы сделали много. Мне не стыдно. Еще нужно многое сделать. Будет ли это одна ниша или другая, мы будем продолжать свою работу", - констатировал Семерак.

Среди прочего, он заявил, что уверен в своей победе на выборах и прохождении в Раду 9-го созыва.