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 По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь, - АП

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о том, что участие начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске в среду в настоящее время не актуально.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 г. в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем. Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.

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По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь, - АП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130625
 
   
 Топ комментарии
 
Для чого взагалі військових тягнути у той Мінськ, команда клоунів може пояснити?
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... да уш, это тебе не куем по клавишам долбить
Тримайтеся Володимiр Олександровичу!
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По моему он и так крепкий орешек
И критики не боится
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Велика честь для мокшів бачити на переговорах начальника Генштабу. Все рівно користі із цих переговорів , як з цапа молока. Вичтачило б і єфрейтора, максимум прапорщика.
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Для чого взагалі військових тягнути у той Мінськ, команда клоунів може пояснити?
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После длительных консультаций назначил, а потом, после длительных консультаций, переназначил...
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Дійшло? Поправили?
Ну, хоч щось...

Може, і по референдуму йому варто втовкмачити?
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Кто мне пояснит как Минск приблизил возвращение оккупированных территорий за прошедшие пять лет? И какие цели и задачи выполняет ООС? И на какой срок она рассчитана?
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как, президент владимир уже не доверяет свеженазначенному нач генштаба?....это таким образом признает свою ошибку?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь, - АП
 
 
 
 
 
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