 По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь, - АП

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 г. в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем. Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.

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