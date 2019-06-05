 По решению Зеленского, вместо Хомчака в переговорах в Минске Генштаб ВСУ будет представлять замкомандующего ООС Бондарь, - АП

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Украины, передает Цензор.НЕТ.
"После дополнительных консультаций Президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске пока не актуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 г. в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем. Руслан Борисович Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации в ТКГ", - говорится в сообщении.
... да уш, это тебе не куем по клавишам долбить
Тримайтеся Володимiр Олександровичу!
И критики не боится
Ну, хоч щось...
Може, і по референдуму йому варто втовкмачити?