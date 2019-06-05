 Военнослужащие везли продукты на позиции, в их ГАЗ-66 попали ракетой из ПТРК, - в штабе рассказали, как вчера погибли бойцы ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Вчера в районе населенного пункта Новоселовка Вторая вооруженным формированием Российской Федерации был коварно обстрелян автомобиль ГАЗ-66 Вооруженных Сил Украины, который осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделения Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Отмечается, что вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Также получил ранения один украинский защитник, которому была оказана помощь и организована эвакуация в военный мобильный госпиталя.

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"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих", - говорится в сообщении.