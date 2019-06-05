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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3536) Зеленский (1643) Бахтадзе Мамука (2)

 "Мы обменялись телефонными номерами", - Зеленский пообщался с премьером Грузии

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе побеседовал с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, заявил о своем возможном визите в Тбилиси в скором времени.

"Мамука Бахтадзе очень хороший человек, мы обменялись телефонными номерами", - сказал Зеленский грузинским журналистам в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, в беседе с главой грузинского правительства были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация в Грузии и в Украине.

Зеленский также прокомментировал вопрос о том, собирается ли он посетить в ближайшем будущем Грузию с визитом.

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"Почему бы и нет", - сказал украинский президент, отметив, что "Грузия очень хорошая страна" и он уже посещал ее однажды.

В свою очередь пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сказала журналистам, что для украинской делегации оказалось "приятным сюрпризом", что премьер Грузии остановился в Брюсселе в той же гостинице, что и Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3130622
 
 
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Зеркаль вроде бы мужественно отказалась от щедрого предложения Зеленского но почему то торчит на заднем плане.
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да, она фотогеничная. А вот Зеленскому надо напомнить, что он президент Украины, а не зять Юнкера.
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тілько не кажіть, що вони ще і цілувались "Ми обмінялися телефонними номерами", - Зеленський поспілкувався з прем'єром Грузії - Цензор.НЕТ 2127
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Кошевий мабуть знервувався від ревнощів ))))
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Через який час Міхо стане запеклим критиком Зє?
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Будут кошечек друг у друга в соцсетях лайкать.
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блин, он на всех фотках как под спидами какими-то. лучше нет?
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Зеленский первый в Украине Президент НЕ корупционер
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Це вагоме досягнення за 16 днів президенства. Тепер залишилось лайкнути одне одного в фейсбуці і селфік забабахати.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы обменялись телефонными номерами", - Зеленский пообщался с премьером Грузии
 
 
 
 
 
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