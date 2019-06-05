 Зеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - заявил Зеленский.
Напомним, 4-5 июня на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения.
1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.
2. Война в Корее - 1950-1953 гг.
3. Венгерский кризис - 1956 г.
4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.
5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.
6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.
7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.
8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.
9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.
10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)
11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.
12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.
13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.
14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.
15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.
16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.
17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.
18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.
21. Чеченская война - 1994-1996 гг.
22. Чеченская война - 1999-2009 гг.
23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.
24. Украинская война - 2014
25. Сирия - 2015
"Европейскую солидарность" президента Петра Порошенко и "Народный фронт" экс-премьер-министра Арсения Яценюка не приняли в общеевропейское партийное объединение Европы "Европейская народная партия" (ЕНП).
"Не приняли ... потому что не верят, что они борются с коррупцией и вообще являются настоящими партиями. https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_partii-poroshenko-i-acenyuka-ne-prinyali-v-evropejskoe-ob-edinenie/907066
Обогатился - это когда растет твой капитал/состояние, включая деньги и собственность, когда одно перетекает в другое (покупка,продажа..) - это не обогащение!
Він хоч раз висловив співчуття сім'ям загиблим ?
Чого ніхто не цікавиться цим питанням ?
якщо вони переслідуватимуть ЗЕ, то буде прикольно..
але я б не радив Вам сильно приколюватись, якщо Ви одна будете бачити якісь жахливі тіні над людиною...
ваше бажання пощезло ? А ЧОМУ ?
чи ви просто паразитували на цій темі ?
скоріше за все другий варіант..
не словом, а ділом
Ти.
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Ніяких "перемирь", закрити усі КПВВ на лінії, на кожний постріл ворога відповідати влучно і гасити ту наволочь!
кроме продажных рыгов
типа медведчуков,шуфричей, рабиновичей и им подобным калабарантам
когда их уже сажать начнут, или хотябы в рашку отправлять которую они так любят
Та мені іноді здається, шо у каркаючої соєвої ботви занадто багато собачих генів...
Його зеклоуноботи недалеко від нього пішли.
Так что увы и ах....чувак с гопкомандой набивает свои карманы...
І хочеться і колиться..
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматриваетиск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.
И другие милые шутки г-на Зеленкого и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
складывается ощущение шо свиноботы топят за *****
соевыеевросолiдарные ви шо зовсiм iпанулись?
Україна понад усе!
схаменитесь)