 Зеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 16 обстрелов, - штаб

Напомним, 4-5 июня на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения.