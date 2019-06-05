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 Политика Украины
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 Зеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя обострение ситуации на Донбассе и значительные потери Объединенных сил, обратился к руководству РФ с просьбой лишний раз не напоминать о возможности эскалации агрессии РФ на Донбассе.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций ООС на Донбассе погибли три военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Сегодня мы обсудим с европейскими коллегами ее открытую демонстрацию, а украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами с позиции силы", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 16 обстрелов, - штаб

Зеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров 01

Напомним, 4-5 июня на Донбассе погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3130619
 
 
 Топ комментарии
 
ты за спиной стоял , половик ?
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Вас еще не поувольняли, часть под выборы оставили? Ню...Ню..... Зеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров - Цензор.НЕТ 7632
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Вот мне интересно, вчера на встрече со столтенбергом зеленский читал с листочка по английски рускими буквами. Вопрос к знатокам: он хоть понимал, что там написано?
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Войны СССР 1945-1991 + Россия 1991-2014гг:

1. Гражданская война в Китае - 1946-1950 гг.

2. Война в Корее - 1950-1953 гг.

3. Венгерский кризис - 1956 г.

4. Война в Лаосе - 1960-1970 гг.

5. Разминирование территории Алжира - 1962-1964 гг.

6. Карибский кризис - 1962-1964 гг.

7. Гражданская война в Йемене - 1962-1969 гг.

8. Война во Вьетнаме - 1965-1974 гг.

9. Арабо-израильские войны - 1967-1982 гг.

10. Чехословацкий кризис - 1968
г. (21.08-20.09)

11. Китайско-советские пограничные конфликты - март 1969 г.; август 1969 г.

12. Пакистано-индийский конфликт - 1971 г.

13. Гражданская война в Мозамбике - 1967, 1969, 1975-1991 гг.

14. Гражданская война в Анголе - 1975-1994 гг.

15. Сомалийско-эфиопская война - 1977-1979 гг.

16. Война в Афганистане - 1979-1989 гг.

17. Чадско-ливийский конфликт - 1987
г.

18. Конфликт в Югославии - 1989-1991 гг.19. Приднестровская война - 1992 г.20. Карабахская война - 1993 г.

21. Чеченская война - 1994-1996 гг.

22. Чеченская война - 1999-2009 гг.

23. Южная Осетия, Абхазия, Грузия - 2008 г.

24. Украинская война - 2014

25. Сирия - 2015
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и вечный лозунг мордора - " кругом враги " ...
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У них идеология как у нацистов - те полагали, что немецкая нация должна постоянно воевать - так типа нация оздоровляется
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жаль нельзя их "оздоровить" всех и сразу...
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Вот мне интересно, вчера на встрече со столтенбергом зеленский читал с листочка по английски рускими буквами. Вопрос к знатокам: он хоть понимал, что там написано?
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ну там же очевидно, что не по английски было написано, и даже не транскрипция. А просто рускими буквами английские слова Иначе бы он такого бы поначитовал, что у товарища Столтенберга последние волосы бы выпали Зеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров - Цензор.НЕТ 2227. Ду ю андерстенд ми грин-билл?
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бгггг, готуєш чимайдана для 4000 єврів зарплатні? Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 251
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я б на твоєму місці готував три. Але для гривень. Як в Венесуелі.
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Вррбще то Зе заканчивал английскую школу, так что читать скорее всего может и на английском, даже если был двоечником.
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Вас еще не поувольняли, часть под выборы оставили? Ню...Ню.....
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Я ТОП-порохобот, у меня контракт на 5 лет, до конца каденции новопредставленного Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 9433
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Ты смотри чтоб анус не слипся от карамелек.
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карамельки себе в анус пихают только зебилы. Мы, порохоботы, их головой кушаем.
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Было бы хорошо для Украины и украинцев, если бы порохоботы вместе с зебилами ПНХ с Украины, нам нужен рост экономики, а не политизация этой экономики.
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Твоего пэпэ даже эвропа уже послала.

"Европейскую солидарность" президента Петра Порошенко и "Народный фронт" экс-премьер-министра Арсения Яценюка не приняли в общеевропейское партийное объединение Европы "Европейская народная партия" (ЕНП).
"Не приняли ... потому что не верят, что они борются с коррупцией и вообще являются настоящими партиями. https://gazeta.ua/ru/articles/politics/_partii-poroshenko-i-acenyuka-ne-prinyali-v-evropejskoe-ob-edinenie/907066
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То есть вариант переводчика вам ума не хватило рассмотреть 😂😂😂
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Завтра зебилы будут кричать, что Петя забрал с собой всех переводчиков, вместе с телевизорами.
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понятно ….. ты бы "знающий" подрассказал бы пороху год назад что будет …. а так только за себя вещаешь что ты будешь завтра кричать .
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А то тут знать? Назначит клоунов на ключевые посты и ух как заживем!
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Король умер, да здравствует король. Петя ушел с должности президента, Владимир приступил к своим обязанностям. Все было законно. Так что успокойтесь.
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Сейчас Жопоблоки заверещат что Эта внутренний канфликт и путлер не финофат, и по всем Ньюсван Мертвечук ТВ1 и 112 Мертвечук ТВ2 ...этот же мертвечук с Рабиновичем будет "авторитетно" заверять что это Украина виновата....Вот такой вот партнёр уходящего Порошенко.
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я уже говорил недавно, ну ладно из за близости к ***** мертвечук петлял тут под ногами , но обогатится в Украине ему почему НЕ помешали ? Или это было одно из условий "сделки" ?
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а воно обогатилось при порошенкові? методичку онови.
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тупориле ти. Бо для тебе купівля каналу означає збагачення.
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Ну понятно что для таких быдлюков как ты, это разорение мертвечука ….
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Так он не обогатился, а потратил деньги на покупку т.е. стал беднее Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 4409
Обогатился - это когда растет твой капитал/состояние, включая деньги и собственность, когда одно перетекает в другое (покупка,продажа..) - это не обогащение!
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знаешь такое слово как активы ? хотя кому я ?
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"Вот такой вот партнёр уходящего Порошенко" - это уже паранойя, вам бы мяты попить.
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не, гомеопатия - лженаука. Там только медикаметозно, желательно внутривенно и под контролем врачей.
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Лучше без контроля, чтобы долго не мучился.
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путлер пытается Зеленского продавить... да еще куча своих сук, идиотов -- "счистолистовиков"....

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трое...трое Героев стали в Небесное войско... Вічна пам"ять!
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вовка слова то правильные, но почему ты отказался от европейских журналистов, интервью не дал, так бы напрямую это и сказал и услышали из ТВОИХ уст,а не писать в фейсбук
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бггггг, а ти подивись відеозапис його виступу у Брюсселі - сам зрозумієш. Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 4961
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Только Путя с инетом не дружит и точно фейсбук не читает
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"Нужно просто прекратить стрелять..." (с) ...(Вазелин шестой)
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За президенства Зе вже загинуло достатньо військових.
Він хоч раз висловив співчуття сім'ям загиблим ?
Чого ніхто не цікавиться цим питанням ?
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вибачте, але привид укусити Зеленського так собі...
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привид, себто почвара ?
якщо вони переслідуватимуть ЗЕ, то буде прикольно..
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можна й так сказати
але я б не радив Вам сильно приколюватись, якщо Ви одна будете бачити якісь жахливі тіні над людиною...
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давайте повернемось до співчуттів, які так жадали почути від попередника.
ваше бажання пощезло ? А ЧОМУ ?
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вам воїнів не шкода ?
чи ви просто паразитували на цій темі ?
скоріше за все другий варіант..
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я допомогаю воїнам, я Вам колись пояснював
не словом, а ділом
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та я і не вам писала, скоріше це був натяк одній особині.
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Чукча не читатель, чукча писатель! И де вас идиотов набирают!!!??? Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 8930
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Пшол нах, бот! То, что читать умеешь - не сомневаюсь, соответственно вброс про спивчуття - голимая провокация. Ещё раз - нах, помоешник!
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Не мають сумнівів і не бояться лише або повні відморозки, або клінічні ідоти. Тут складається враження, що маємо справу з відмороженими ідіотами.
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и то, х@йло ответит если по-тролить буратину захочет.
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Володю, свинособаки ********** розуміють тільки силу.
Ніяких "перемирь", закрити усі КПВВ на лінії, на кожний постріл ворога відповідати влучно і гасити ту наволочь!
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а як же "нужно просто пєрєстать стрєлять?"
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все это понимают
кроме продажных рыгов
типа медведчуков,шуфричей, рабиновичей и им подобным калабарантам
когда их уже сажать начнут, или хотябы в рашку отправлять которую они так любят Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 7095
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Шоколад дуже шкідливий для організму собак. Медицинскький факт.
Та мені іноді здається, шо у каркаючої соєвої ботви занадто багато собачих генів...
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Судя по всему, шоколад вредит именно тебе.
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скоріше за все саме через наведений тобою факт зеклоуноботи не споживають шоколадду. Зовсім.
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"генератор випадкових слів" - характеристика зєні в іноземних ЗМІ.
Його зеклоуноботи недалеко від нього пішли. Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 5911
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зеля, кажись это повстанци наелись пайковых конфет и повстали, нужно просто перестать стрелять
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клоун сцыкливый опять решил стать перед ****** на колени!! импичмент и на нары наркомана криворожского!!! только ПОРОШЕНКО способен сломать хребет *****!! кто против ПОРОШЕНКА- тот кремлевская подстилка!!!
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5 лет мы вас,73% подстилок кремлевских, кормили и обороняли на фронте!!! через год, когда ПОРОШЕНКО вернется в АП, мы вас всех отправим на нары!!
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Уже 15 дней как чувак с ксивой презЕдента и гоп-команда набивают свои карманы на войне и на ротердаме+.....
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Война не прекращена...ротердам+ не отменен..... а всем известно что наживается на этом президент..и его команда....пока это был Порошенко...то он и его команда набивали карманы....об этом громко и звонко кричали все зебени....в том числе и чувак с фамилией шифер..... сейчас презЕдентом зеленский....следовательно карманы набивает он и его команда....
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Так только вчера сняли судью КС и шефа СБУ. Разве можно доверять старым ?
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Замглавы сбу назначен уже давно....судья кс тут и рядом не валялся.....

Так что увы и ах....чувак с гопкомандой набивает свои карманы...
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Шо значит ,давно ? Месяц хотябы дай. Новый ,тоже мусор должен вычистить и заручится поддержкой.
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Месяц на что дать? Война закончится за месяц?
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Мы же за СБУ говорили ? Через месяц посмотрим кого посадят. Если нет,то и я стану на него гнать.
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А от того что кого то посадят...чувак с ксивой презЕдента что перестанет набивать карманы на войне...?? Глава снбо уже давно зеленый....потоки уже перенаправлены.....
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Заявлять надо. Но не следует ожидать положительного. Не та страна. Не тот вождь. Здесь нужно обвивать фактами и доказательствами.Которые будут транслироваться ихними же сми. Ясное дело,они будут перекручены. Но суть будет понятна. Это нужно для увеличения негатива на путина. И его авторитет перед людьми.Короче ,путем закона затягивать их в правовое поле,пока даже их местному люмпену не станет понятно,шо шо-то тут не то ))
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твій гідрант сказало "нужно просто пєрєстать стрєлять." крапка.
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Он не мой гидрант. Но я бы хотел не разочароваться в нем.
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Насправді хутін сам ще нічого не зрозумів. Він споглядає якими зв'язками обросте ЗЕ, які коаліції та групи підтримки створить, скоріше не створить, а його просто до них залучать, бо сам він нездатний нічого створити. Все ж таки Захід не дає йому чи їм шансу діяти відкрито і нахабно.
І хочеться і колиться..
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Информируем вас, что
3 июня 2019 начались предварительные заседания Канцлерского суда штата Делавэр который рассматриваетиск "Приват-Банка" к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц и организаций, по обвинению в мошенничестве, с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов, путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам, для принятия ходатайств сторон.В списках "... пока не установленных лиц и организаций" которые будут рассматриваться на судебном заседании, есть люди, структуры и счета непосредственно связанные с "Кварталом-95" и лично с В. Зеленским.

И другие милые шутки г-на Зеленкого и К
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html
Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
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почитал комменты Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 2061
складывается ощущение шо свиноботы топят за ***** Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 4217
соевые евросолiдарные ви шо зовсiм iпанулись?
Україна понад усе! Зеленський - Путіну: Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів - Цензор.НЕТ 3395

схаменитесь)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский - Путину: Обострение конфликта - не лучший фон для возобновления переговоров
 
 
 
 
 
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