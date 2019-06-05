 Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Позволить РФ вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение. При этом преступник отнюдь не покаялся. Совет Европы рискует стать слабее и потерять важный кредит доверия. Европа, к сожалению, тоже", – заявил Климкин.
Как сообщалось, в регламентном комитете ПАСЕ предложили запретить лишать депутатов права голоса и ряда других прав во время пересмотра полномочий их делегации. В комитете предложили выработать процедуру для оспаривания полномочий членов национальных делегаций. Одобренный проект резолюции, как ожидается, будет рассмотрен 24 июня на пленарной сессии Ассамблеи. В 2014 году ПАСЕ применила санкции к России, лишив российскую делегацию права голоса. Из-за этого РФ прекратила участие в работе Ассамблеи.
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Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Это заявление безусловно поменяет ситуацию . Украина является лидером на международной арене , с нами сравниться могут только США , да и то не по всем параметрам . Так шо можно не сомневаться в том , шо ПАСЕ изменит свое решение в пользу Украины .
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе...Она считает, что при вступлении Украины в состав ЕС и НАТО Донбасс будет потерян для страны навсегда. Савченко уверена, что заложенное экс-президентом страны Порошенко в конституцию Украины вхождение в Евросоюз и Североатлантический альянс - это фатальная ошибка, по воле самого Порошенко и его давления на парламент.
Она отметила, что со стороны действующей тогда власти, это было неграмотно и бессмысленно, более того ни о каком мире в Донбассе при таких действиях можно и не мечтать...
....как-то на руцкую риторику смахивает-попахивает-тхнёт......не?