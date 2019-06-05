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Все про:Россия (72953) самолет (2219) США (15023)

 Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности

Российский многоцелевой истребитель Су-35 4 июня трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, причем один из перехватов был "небезопасным".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Шестой флот Соединенных Штатов.

"Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности, в целом продолжительность одного перехвата составила примерно 28 минут.

Американские военные назвали действия российских пилотов в международном воздушном пространстве "безответственными".

"Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - заявили в пресс-службе Шестого флота.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Истребители США F-22 перехватили возле Аляски шесть российских военных самолетов

Там также напомнили о заключенном между США и тогда еще Советским союзом соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (INCSEA).

"Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе", - заявили в США.

Там также подчеркнули, что американский самолет работал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" действия со стороны экипажа Су-35.

Ранее ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов возле Аляски. Американские истребители вели наблюдение за россиянами, пока те не покинули зону идентификации.

Источник: https://censor.net.ua/n3130616
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно было стрельнуть по кацапам и сделать услугу пилотам, ведь они автоматически попадут в рай. Пуйло так сказал Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 2185
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Почему безответственные ? Очень даже ответственные , они вам срут на голову . Срочно выражайте озабоченность , можно даже две .
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"Если долго выпрашивать 3,14лей у США,то обязательно их получишь"
(с) старинная средиземноморская мудрость
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А "турецкий вариант "слабо. Или тоже "помидоры" мешают.
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В нейтральном воздушном пространстве этого делать нельзя.
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Ну тогда пусть терпят, коль "терпилы" , и подвергают своих летчиков опасности ( как тут сказано). Вот РФ почему то совершенно не останавливает не нейтральные статусы, ни международные и межгосударственные договоры, ни морское право, вообще ни чего. Пока с ними не будут обходиться по их лекалам, ничего их не остановит. Гопник он и есть гопник.
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Туркам это расскажи... Они сбили кацапов над территорией Сирии,
после чего кацманавты близко не подлетают к турецким границам...

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Не катит- это международное воздушное пространство, а не территория какого-либо государства, как в том случае.
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Нужно было стрельнуть по кацапам и сделать услугу пилотам, ведь они автоматически попадут в рай. Пуйло так сказал Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 2185
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какой литак красивый на фото.....удачи, братики! Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 7710
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Та то ж кацап козлорилий пише. Звичайно вони для нього брати.
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твои братики в Усть-При3,14дюйске дохлую лошадь доедают,дебби..
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А еще концерн Сухого красивые летающие крематории клепает.
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"Если долго выпрашивать 3,14лей у США,то обязательно их получишь"
(с) старинная средиземноморская мудрость
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Американцам давно пора указать кацапам на их место.
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Спалили бы по тихому электронику лазером и высказали бы глубокое соболезнование.. Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 8482
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Почему безответственные ? Очень даже ответственные , они вам срут на голову . Срочно выражайте озабоченность , можно даже две .
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почаще бы так делали.. может, дойдет до рыжего павлина и его своры...
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"Мы ожидаем, что они (рф) будут вести себя в соответствии с международными стандартами..."

То же самое, что ожидать от голодного медведя, что он не залезет на вашу пасеку и ни за что не будет жрать мед.
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Или то же самое, что пойти голодным в магазин за хлебом, а купить пива или водки.
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Американские военные назвали действия российских пилотов в международном воздушном пространстве "безответственными"
Источник: https://censor.net.ua/n3130616

Простыми словами назвали их говнюками и гопотой.
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дурних це не навчить, а ще більше змотивує виписувати кренделябри перед американцями.
їм потрібно не на словах пояснювати, а діями.
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Кацапня абарзєла від безкарності і випрошує звиздюлину.
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Треба було нахабу підстрелити..
Одним літаком більше, одним менше.. хто їх там рахує
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности
 
 
 
 
 
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