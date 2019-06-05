 Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Корреспондент, об этом сообщает Шестой флот Соединенных Штатов.
"Су-35 на высокой скорости прошел прямо перед самолетом миссии, что подвергло опасности наших пилотов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после второго перехвата экипаж P-8A Poseidon сообщил о волне турбулентности, в целом продолжительность одного перехвата составила примерно 28 минут.
Американские военные назвали действия российских пилотов в международном воздушном пространстве "безответственными".
"Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов", - заявили в пресс-службе Шестого флота.
Там также напомнили о заключенном между США и тогда еще Советским союзом соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним (INCSEA).
"Небезопасные действия увеличивают риск просчета и вероятность столкновения в воздухе", - заявили в США.
Там также подчеркнули, что американский самолет работал в соответствии с международным правом и "не провоцировал" действия со стороны экипажа Су-35.
Ранее ВВС США перехватили шесть российских военных самолетов возле Аляски. Американские истребители вели наблюдение за россиянами, пока те не покинули зону идентификации.
после чего кацманавты близко не подлетают к турецким границам...
(с) старинная средиземноморская мудрость
То же самое, что ожидать от голодного медведя, что он не залезет на вашу пасеку и ни за что не будет жрать мед.
Источник: https://censor.net.ua/n3130616
Простыми словами назвали их говнюками и гопотой.
їм потрібно не на словах пояснювати, а діями.
Одним літаком більше, одним менше.. хто їх там рахує