 Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

"По состоянию на 6:00 5 июня 2019 года остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения 3 жилых домов в с. Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", – сказано в сообщении.

По информации ведомства, в течение 4-5 июня 2019 подразделениями Управления ГСЧС осуществлено 3 оперативных выезда; спасатели откачали 605 куб. м. воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений; привлечено: техники - 4 ед.; 16 чел. л/с; мотопомп - 3 ед.

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Также сообщается, что в одном из районов разрушена земляная насыпь частного пруда без возникновения негативных последствий.

Ликвидация последствий непогоды и уточнения ее последствий продолжаются.





Фото: пресс-служба ГСЧС



