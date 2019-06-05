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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:подтопление (50) Тернопольщина (385) ГСЧС (2075)

 Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Вследствие ухудшения погодных условий в Бучацком и Монастыриськом районах Тернопольской области в течении 4-5 июня было подтоплено 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в 3 населенных пунктах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

"По состоянию на 6:00 5 июня 2019 года остаются подтопленными ориентировочно 4 га частных сельхозугодий, а также подвальные помещения 3 жилых домов в с. Гранитное Монастыриского района, наблюдается значительный спад уровня воды", – сказано в сообщении.

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 01

По информации ведомства, в течение 4-5 июня 2019 подразделениями Управления ГСЧС осуществлено 3 оперативных выезда; спасатели откачали 605 куб. м. воды из подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений; привлечено: техники - 4 ед.; 16 чел. л/с; мотопомп - 3 ед.

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Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 02

Также сообщается, что в одном из районов разрушена земляная насыпь частного пруда без возникновения негативных последствий.

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 03

Ликвидация последствий непогоды и уточнения ее последствий продолжаются.

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 04
Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 05
Фото: пресс-служба ГСЧС

Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 06
Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС 07

Источник: https://censor.net.ua/n3130612
 
 
 Топ комментарии
 
Предлагаешь поставить истуканом-идолом в каком то из сел Тернопольщины Порошенко, чтобы потопы отгонял?Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3900
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Природа мститься за винищення Карпат.
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Местные сами вырубывают леса,а потом жалуются что затапливает
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Предлагаешь поставить истуканом-идолом в каком то из сел Тернопольщины Порошенко, чтобы потопы отгонял?Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3900
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Природа мститься за винищення Карпат.
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Друг Запорожье тут причём? У нас вообще редко топит. Всё идёт на область. Они там внизу находятся.
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Да я просто вспомнил вчерашние картинки с Запорожской области:

Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4043
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Очень удивлён тем, что происходит на Западной Украине - вырубывают леса, добывают бурштын - и всё это безнаказанно. Это просто жесть. Я думал Украина начинается у вас. А смотрю она заканчивается у вас.
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а хто контролює вирубування лісів і видобуток бурштину?
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Щоб тобі було відомо, Карпати впливають на погоду майже всієї України. Я десь читав про це.
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Местные сами вырубывают леса,а потом жалуются что затапливает
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Это месть природы тем 73% что проголосовали против Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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