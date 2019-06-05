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 5-летний Кирилл получил смертельное ранение из мелкокалиберной винтовки, - и.о. начальника полиции Киевщины Небетов

Погибший пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого на Киевщине был ранен из мелкокалиберной винтовки.

 Об этом сообщил и.о. начальника полиции Киевщины Андрей Небетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было (т. е. не нашли - ред.)", - сказал он.

Нашли ли сейчас винтовку, милиционер не знает, потому что делом занимается Государственное бюро расследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В момент стрельбы, в результате которой погиб 5-летний Кирилл Тлявов, во дворе, кроме двух подозреваемых, были и другие лица, - адвокаты пострадавших

Ранее сообщалось, что ребенка в Переяслав-Хмельницком убили из пистолета, но его до сих пор не нашли.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Также читайте: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130609
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро будет версия:мальчик сам застрелился из воздушки, т. к. был пьян...
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Интересно народ хоть когда либо начнет понимать что никакой разницы за десятки лет между этими выродками во власти( под любыми лозунгами и флагами) никогда не было и нет, - разве что только кто из них хуже и воровитей

Ну вот выбрали эту обезьяну зеленую из смартфона- а повадки у ментов как были десятилетиями паскудные так и остались и никакой разницы народу нету между тем кто там вверху.
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Чето не верится, уже наверное намутили.
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вообщем Аваков подтосовывает факты, что б отмыть полицейского убийцу и снять с себя отвественность..
реакции президента ноль!!!
и это только начало
с Порошенко такого и близко не было
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и действительно, при чём Аваков к полиции и своим сотрудникам?
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Розмовляють старі діди:
- Слухай, Іване, а коли в тебе останній раз із бабою шось було?
- Та ше при Порошенкові, мабуть.
- От клятий Зеленський, - до чого країну довів!..

5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов - Цензор.НЕТ 6029
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Сделают, что типа с пневматики стреляли.
Табельного не будет, Авакян не допустит у него другие планы.
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Полицейские не должны в такие ситуации попадать.
С полицейского двойной спрос.
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расследование резонансных дел повязанных с МВД,и им подобным надо поручать частнику , в обьективность расследования самих против себя не верю 5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов - Цензор.НЕТ 330
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и действительно, при чём Аваков к полиции и своим сотрудникам?
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Винтовочку не нашли?
А допрос с пристрастием, не?
На подвале, в застенках МВД, как они делают со всеми подозреваемыми?
Мусоров-убийц низзя пресовать, псы верные "закона" потому что.
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Менты демаскируються? Вернуть все взад?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия5-летний Кирилл получил смертельное ранение из мелкокалиберной винтовки, - и.о. начальника полиции Киевщины Небетов
 
 
 
 
 
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