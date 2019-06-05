 5-летний Кирилл получил смертельное ранение из мелкокалиберной винтовки, - и.о. начальника полиции Киевщины Небетов

Об этом сообщил и.о. начальника полиции Киевщины Андрей Небетов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было (т. е. не нашли - ред.)", - сказал он.

Нашли ли сейчас винтовку, милиционер не знает, потому что делом занимается Государственное бюро расследований.

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Ранее сообщалось, что ребенка в Переяслав-Хмельницком убили из пистолета, но его до сих пор не нашли.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

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Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.