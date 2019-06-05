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 С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ОС, погиб один украинский воин, - штаб

С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг осуществил два обстрела позициям украинских защитников вблизи населенного пункта Талаковка (из ручных противотанковых гранатометов), а также в районе села Водяное (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник из автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1.

"Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ОС, погиб один украинский воин, - штаб 01
С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ОС, погиб один украинский воин, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/n3130606
 
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ОС, погиб один украинский воин, - штаб
 
 
 
 
 
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