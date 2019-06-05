 Молдова никогда не заплатит РФ за поставленный Приднестровью газ, - Додон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон во вторник вечером в интервью телеканалу NTV-Moldova.

"Долг Приднестровского региона за газ - это очень серьезная проблема. Мы за этот газ никогда не заплатим. Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега. И этот вопрос нужно обсуждать", - заявил Додон .

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, который во вторник завершил свой визит в Молдову, а также побывал в Приднестровье.

Как заявил Додон, "проблему поставок газа нужно обсуждать в комплексе, и самым серьезным образом".

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"Есть риски, что с нового года мы можем остаться без российского газа. Все знают о том, что обсуждается вопрос о прекращении транзита российского газа через Украину. Мы попытаемся решить этот вопрос через другие источники, хотя и будет непросто. А Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", - отметил президент РМ.

Он напомнил также, что договор с "Газпромом" (MOEX: GAZP) на поставки газа в Молдову истекает 1 января 2020 года, а "правительство не думает о том, как подписать новый договор".

"Я знаю, что министр экономики Кирилл Габурич написал письмо "Газпрому". Но никто не ведет никаких переговоров. А вопросы есть - и по тарифам, и по условиям поставок, и т.д", - отметил Додон.

"Проблема газа - это бомба, которая может очень опасно для нас взорваться", - предупредил президент Молдовы.