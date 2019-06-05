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Все про:НАТО (6377) Россия (72953) самолет (2219) Турция (2093) Хатчисон Кэй Бэйли (9)

 Турция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и истребителями США F-35, - постпред при НАТО Хатчисон

Турецкое правительство должно отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400 , если хочет получить от США истребители F-35

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", - заявила Хатчинсон.

Постпред США добавила, что наличие у Турции одновременно и С-400 , и F-35 неприемлемо.

Она еще раз подчеркнула, что если Турция все же решит приобрести С-400, то "утратит" истребители F-35, которые уже заказала.

По мнению, постпреда США в НАТО, покупка Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить североатлантический альянс.

"Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО", - отметила она.

Хатчинсон подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации, однако союзники США не хотят видеть никакой угрозы для альянса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В связи с агрессией РФ против Украины члены НАТО рассмотрят возможность укрепления обороны в Черном море, - Хатчинсон

"НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, которая отнимет доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников", - сказала она.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что Турция должна в двухнедельный срок отказаться от закупок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему ПРО "Патриот" компании Raytheon или ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО", - отмечает СМИ.

По словам собеседников телеканала, данное предложение является окончательным и не предусматривает дополнительных отсрочек.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

Источник: https://censor.net.ua/n3130603
 
   
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*****-ердоган-ын-лукашенко- мадуро + мелкие африканские людоеды...
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Турции- вила. Оно и понятно: шо политическая проститутка- и вашим и нашим.
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Складне питання. Щоб визначитися, треба виміряти кривизну Землі.
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Там ще бажано, щоб зона враження не досягала зони польотів ізраїльської авіації, бо власні літаки швидко закінчаться.
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Я б на місці Ердогана купив би С-400 і обов'язково надав би американцям його вивчити, всього справ-то...
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Не,ну надо быть идиотом,чтобы отказаться от F-35....
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и купить с-400, которые F-16 не сильно воспринимают как преграду....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция должна сделать выбор между российскими ЗРК С-400 и истребителями США F-35, - постпред при НАТО Хатчисон
 
 
 
 
 
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