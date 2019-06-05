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 Политика Украины
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 Слухи о дефолте - продуманные акции, не имеющие общего с моей официальной позицией, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможном дефолте.

Как сообщается в Twitter Администрации президента, об этом глава государства сказал во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе

Слухи о дефолте - продуманные акции, не имеющие общего с моей официальной позицией, - Зеленский 01

Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

По мнению директора по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елены Флорес, в Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам. Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.

Также читайте: Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/n3130602
 
 
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типа президент дефолтами управляет, ****** стыд... какое же дно выбрали то )))
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и не говорите мало того что мониторы и сервера украли так еще и стулья прихватили как стыдно . кораблик армии построили на базе завалявшегося старого рыболовецкого траулера и продали за 6о миллионов а через месячишку сожгли ну что бы не смогли проверить . а денюжки не вернули в бюджет . ой срамота. наши ребята на фронте гибнут а петька офшоры переоформлял как не хорошо и даже не покраснел . машины скорой помощи в армию богдан из трех две сломались в первые недели . солдаты их гробовозками называют . какой стыд . продолжать ? о самое главное партия европейский выбор и я поменялся и все понял простите меня петр порошенко .не стыдно за шефа ?
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А в не официальной позиции попа очень болит. Игорь Валерьевич он такой, ага.
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Не думай о дефолтах свысока.
Наступит время сам начнёшь жить впроголодь.
Свистят они как пули у виска
Голобородь, Голобородь, Голобородь...
( ремейкнула от души)
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Видно западные дядьки все таки пообщались с паном ПРЕЗИДЕНТОМ
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Дефолт вимагає Коломойський і тому він його зробить.
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та ***** тебя, клована, сожрет в секунду.... - и на коленях стоять будет мало...
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Лихую позийию он принял! Делается вброс, изучается реакция людей, исходя из этого делается заявление. Не президент, а какая то амеба.
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