 Слухи о дефолте - продуманные акции, не имеющие общего с моей официальной позицией, - Зеленский

Как сообщается в Twitter Администрации президента, об этом глава государства сказал во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.

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Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

По мнению директора по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елены Флорес, в Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам. Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.

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