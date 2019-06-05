 Слухи о дефолте - продуманные акции, не имеющие общего с моей официальной позицией, - Зеленский

Как сообщается в Twitter Администрации президента, об этом глава государства сказал во время встречи с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".
По мнению директора по международным экономическим отношениям и глобальному управлению Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елены Флорес, в Украине отсутствует экономическая необходимость в объявлении дефолта по внешним обязательствам. Если бы он был объявлен по политическим соображениям, цена этого была бы для Украины крайне высока.
Наступит время сам начнёшь жить впроголодь.
Свистят они как пули у виска
Голобородь, Голобородь, Голобородь...
( ремейкнула от души)