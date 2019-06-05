 Планы проведения саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве подтверждены, - АП

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Стороны (президент Украины Владимир зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. - Ред.) выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - резюмируют в пресс-службе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.
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Отже Зеленського вже пишуть з маленької літери?