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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1643) саммит (715) Юнкер (165)

 Планы проведения саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве подтверждены, - АП

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель были подтверждены планы провести саммит Украина-ЕС в следующем месяце в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Стороны (президент Украины Владимир зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. - Ред.) выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - резюмируют в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Источник: https://censor.net.ua/n3130600
 
 
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Так же само, как планы встречи с Трампом или теперь уже "честно-честно-при-честно"?

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Встреча будет - Трамп пригласил. Есть сомнения? На чем основаны?
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04.06.19 11:23 Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП
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о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Это да. А то что Трамп пригласил Зеленского на встречу (но не обязательно после саммита G20) - правда. До тебя это доходит или ты платный бот?
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Ну вот, сутки только начались, а у порохоботов очередное горе. С утра начнется вой зрадофилов.
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"Стороны (президент Украины Владимир зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. - Ред.) выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - резюмируют в пресс-службе. Источник: https://censor.net.ua/n3130600
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Отже Зеленського вже пишуть з маленької літери?
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Какое важное и многозначительное наблюдение, мой порохоботский враг Планы проведения саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве подтвердились, - АП - Цензор.НЕТ 7991
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Якщо це так, то вас поважно відправлюю у спам.
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Одно из 2: либо ты сошел с ума, либо у настоящего турка Али украли ник и отдали какому то порохососу. Раньше под этим ником Порося не хвалилось, а теперь все что пишет Али - либо за Свыню, либо против Президента.
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Саміт Україна-ЄС організували для обговорення проблем, а не для зустрічей окремих чиновників.
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А на расії клчтій вже пісяються, говорячи що зе вирішив з ниби базарити, щоб питання Криму закрити. Ось така куйня малята!!...
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Не дивує, що окремі зеботи подають звичайний саміт як перемогу Зеленського. Це тому, що ніяких корисних для України справ він не зробив і треба показувати хоч якусь його діяльність. Дивує лише наявність його прихильників, хоча прихильникі є у Мадуро, Кім Чен Ина...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПланы проведения саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве подтверждены, - АП
 
 
 
 
 
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