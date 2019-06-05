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 Глава информационной службы 8-го батальона УДА "Аратта" Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи. ФОТОрепортаж

Татьяна Черкашина с 2015 года выполняет обязанности информационщика, а затем - руководителя информационной службы 8-го батальона Украинской добровольческой армии "Аратта" и все это время борется с онкологией.

Как сообщается на facebook-странице "Аратты", Татьяна Черкашина "оказалась в тяжелой уже критической ситуации", передает Цензор.НЕТ. "Имея четвертую стадию рака, она ежедневно непрерывно работает для нас, не жалея времени и сил, даже в больничной койке под капельницей и токсичными болезненными уколами. Трудно представить - но всегда в строю и постоянно на связи", - отмечается в публикации.

С начала года четыре месяца она лечилась в Национальной институте рака в Киеве, месяц - во Львовском онкоцентре. "Сейчас она дома во Львове - квартира превратилась в гибрид больничной палаты и штаба информационщика. Кто есть во Львове - свяжитесь, поддержите ее, предложите свою помощь.

Но лучше не спрашивайте, как она себя чувствует, раздражается - это непросто несколько раз в день объяснять одно и то же", - подчеркиваю коллеги, выражая благодарность за помощь.

Номер счета: 5168 7427 1828 6739, Приватбанк, Татьяна Черкашина

Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 01
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 02
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 03
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 04
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 05
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 06
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 07
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 08
Глава информационной службы 8-го батальона УДА Аратта Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи 09
Фото: facebook.com/aratta.uda

Источник: https://censor.net.ua/n3130598
 
 
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажГлава информационной службы 8-го батальона УДА "Аратта" Татьяна Черкашина, которая 4 года борется с онкологией, нуждается в помощи. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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