 Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Стороны обсудили процесс признания Православной Церкви Украины другими поместными православными церквами, и в частности, Грузинской православной церковью", - говорится в сообщении. Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране.
Саакашвили высоко оценил деятельность предстоятеля ПЦУ, направленную на развитие поместной церкви.
Хотя Москва и пытается создать все возможные препятствия, однако признание автокефалии Украинской церкви и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоится, отметил Епифаний.
Взрослых? Взрослых?! Что, ну никак не получается произнести слово "россия", "русских"? Что мешает назвать вещи своими именами?
Результат будет такой же....
Саакашвили в Грузии никто и звать его ни как....
И он интересен только органам грузинской юстиции...
Нахрена Епифаний вообще с ним встретился....?
Его там считают убийцем ..., таким себе нью-Берием...
Хто воно таке, що його приймає Єпифаній ? Чи воно діяч якийсь з визначними заслугами перед Україною ? Чи посадова особа ? Яким боком цей засуджений злочинець має долучитися до визнання ПЦУ ? Як воно сидить - подивитися тільки, поводити себе не вміє.
Ця країна вже перед кожною гидотою готова прогнутися ... Ви принижуєте самі себе, що кожного пройдисвіта обціловуєте.
Воно давно безтрусі ліворуції водило і під Качу лазило ? Владу скидати збиралося ? Кордон державний проривало, хамило прикордонникам ...
Ви не поважаєте самих себе. Скликаєте будь-кого і стелитеся, черевики цілуєте всякій наволочі ... Наймити і холуї ...
Українцям в Україні, я бачу, робити нічого.