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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью. ФОТО

Глава ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний 4 июня провел встречу с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью 01

"Стороны обсудили процесс признания Православной Церкви Украины другими поместными православными церквами, и в частности, Грузинской православной церковью", - говорится в сообщении. Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране. 

Саакашвили высоко оценил деятельность предстоятеля ПЦУ, направленную на развитие поместной церкви.

Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью 02

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Хотя Москва и пытается создать все возможные препятствия, однако признание автокефалии Украинской церкви и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоится, отметил Епифаний.

Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3130597
 
 
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**********: "Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины".

Взрослых? Взрослых?! Что, ну никак не получается произнести слово "россия", "русских"? Что мешает назвать вещи своими именами?
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Неправильно написано. Кацапів. Запам"ятайте раз і назавжди. Хоч всі виздихайте. Нам вас не шкода.
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со мной тоже обсудите...
Результат будет такой же....
Саакашвили в Грузии никто и звать его ни как....
И он интересен только органам грузинской юстиции...
Нахрена Епифаний вообще с ним встретился....?
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молодой рабочий - его личные связи в Грузии, это его кровники, которые хотят его поймать и надругаться над ним...

Его там считают убийцем ..., таким себе нью-Берием...
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Україна стала притулком для всілякої шантрапи.
Хто воно таке, що його приймає Єпифаній ? Чи воно діяч якийсь з визначними заслугами перед Україною ? Чи посадова особа ? Яким боком цей засуджений злочинець має долучитися до визнання ПЦУ ? Як воно сидить - подивитися тільки, поводити себе не вміє.
Ця країна вже перед кожною гидотою готова прогнутися ... Ви принижуєте самі себе, що кожного пройдисвіта обціловуєте.
Воно давно безтрусі ліворуції водило і під Качу лазило ? Владу скидати збиралося ? Кордон державний проривало, хамило прикордонникам ...
Ви не поважаєте самих себе. Скликаєте будь-кого і стелитеся, черевики цілуєте всякій наволочі ... Наймити і холуї ...
Українцям в Україні, я бачу, робити нічого.
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зато у вас кернесы рабиновичи и новинские в почете..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕпифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью. ФОТО
 
 
 
 
 
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