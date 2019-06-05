 Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Стороны обсудили процесс признания Православной Церкви Украины другими поместными православными церквами, и в частности, Грузинской православной церковью", - говорится в сообщении. Речь шла также о текущей межконфессиональной ситуации в нашей стране.

Саакашвили высоко оценил деятельность предстоятеля ПЦУ, направленную на развитие поместной церкви.

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Хотя Москва и пытается создать все возможные препятствия, однако признание автокефалии Украинской церкви и единение православных украинцев вокруг нее все равно состоится, отметил Епифаний.

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