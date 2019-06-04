EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  489  29
Все про:Шредер (34) Северный поток (464) Роснефть (28)

 Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров российской государственной компании "Роснефть"

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, возглавлявший федеральной правительство с 1998 по 2005 год, переизбран главой совета директоров российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть".

Соответствующее решение было принято советом директоров компании во вторник, 4 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В совет директоров переизбраны его члены, включая главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, помощника президента России Андрея Белоусова, министра энергетики РФ Александра Новака, главу Marcuard Holding Ханса-Йорга Рудлоффа, президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзала Алсуваиди и профессора "Высшей школы экономики" Олега Вьюгина.

Будучи председателем совета директоров "Роснефти", Шредер также возглавляет комитет акционеров Nord Stream 2AG – компании, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Герхард Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире", - Климкин призывает ввести санкции против экс-канцлера ФРГ

Правительство РФ утвердило Герхарда Шредера председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года. Решение было официально мотивировано тем, что экс-канцлер является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".

Годом ранее Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2 AG.

Читайте также: Совет директоров "Роснефти" предложил акционерам утвердить вознаграждение экс-канцлеру Германии Шредеру в размере $600 тыс

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение своего предшественника.

Источник: https://censor.net.ua/n3130595
 
 
 Топ комментарии
 
Ивропа так с коррупцией борется ? Молодцы .
 показать весь комментарий
 
Но вовсём виноват порох! Этож провал внешней политики! Правда?
 показать весь комментарий
 
Ваньки і ганси братья навєк.
Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 7369
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Но вовсём виноват порох! Этож провал внешней политики! Правда?
 показать весь комментарий
 
 
Карупцию панімаєш в Європє развьол...
 показать весь комментарий
 
неожиданно. Как буд то зря его туда шмеркель впихнула за СП 2
 показать весь комментарий
 
 
х*йло продовжує башляти своїм лоббістам в Німеччині...
 показать весь комментарий
 
 
Ивропа так с коррупцией борется ? Молодцы .
 показать весь комментарий
 
 
Глава Роснефти фриц Шредер. Дидываивале. Низабудемнипрастим. Можем павторить. Гейропа, фошизды, биндеры. Лишь бы без биндер.
 показать весь комментарий
 
 
Гомики. Помню Шредер хвастался что с Ху*лом в сауне зажигали
 показать весь комментарий
 
зря ты так... ей продажной кобыле куйло приготовил место на пенсии пожирнее.. Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 6730
 показать весь комментарий
 
*Европа-Европа-Европа----какая же ты жопа-жопа-жопа!*
 показать весь комментарий
 
Німці поступово хочуть захопити владу на Московії.Але невідомо,чи вдасться це їм.
 показать весь комментарий
 
шо там они про карупцию говорили? "И эти люди запрещают нам ковырятся в носу" (с)
 показать весь комментарий
 
А в чём коррупция? Шрёдер давно не гос. служащий.
 показать весь комментарий
 
Характеристика. Том Лантос, председатель Комитета иностранных дел Конгресса США:
"Я назвал его (Шредера) политической проституткой, теперь, когда он стал брать большие деньги от Путина. Однако секс-работницы в моем районе запротестовали, чтобы я больше не использовал эту фразу". Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 7253
 показать весь комментарий
 
вот это я тоже кацUPам рассказывал, посмотрите, кто у вас в совете директоров Росснефти, одни агенты НАТО, а в общем, бабло все побеждает
 показать весь комментарий
 
Вопрос к кацаподедам - за шо ви ваивале?Шоб немец керував вашими надрами? Може ево сразу в премьер-министрі, шоб єта.. как ево.. "тьенех ньет но фи тержитес там"?
 показать весь комментарий
 
Ну вот,ярчайший пример, як стая волков,натянула на себя шкуру, респектабельного барана Шрёдера, и стучиться Северным потоком к семерым ЕС козлятам Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 3914
 показать весь комментарий
 
 
Не надо завидовать! Ну нашел дедуля немецкий подработку к пенсии в расеи, в чем проблема то? Даром, что ли, деды воевали?
 показать весь комментарий
 
Анна Монс, Катерина Друга, Герхард Шредер ... дас іст фантастішь (па русскі)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров российской государственной компании "Роснефть"
 
 
 
 
 
 вверх