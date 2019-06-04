 Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров российской государственной компании "Роснефть"

Соответствующее решение было принято советом директоров компании во вторник, 4 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
В совет директоров переизбраны его члены, включая главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина, директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, помощника президента России Андрея Белоусова, министра энергетики РФ Александра Новака, главу Marcuard Holding Ханса-Йорга Рудлоффа, президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзала Алсуваиди и профессора "Высшей школы экономики" Олега Вьюгина.
Будучи председателем совета директоров "Роснефти", Шредер также возглавляет комитет акционеров Nord Stream 2AG – компании, которая занимается строительством газопровода "Северный поток-2".
Правительство РФ утвердило Герхарда Шредера председателем совета директоров "Роснефти" в сентябре 2017 года. Решение было официально мотивировано тем, что экс-канцлер является "авторитетным политиком мирового масштаба, последовательно выступающим за стратегическое сотрудничество Германии и Европы с Россией в энергетической сфере".
Годом ранее Шредер стал главой управляющего совета Nord Stream 2 AG.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение своего предшественника.
"Я назвал его (Шредера) политической проституткой, теперь, когда он стал брать большие деньги от Путина. Однако секс-работницы в моем районе запротестовали, чтобы я больше не использовал эту фразу".