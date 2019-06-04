 "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теплая первая встреча между двумя лидерами - в присутствии еврокомиссара Хана - подтвердила мощную поддержку Еврокомиссии усилий Украины в реформах экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины, путь страны к миру, благополучию и демократии под руководством Президента Зеленского", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Напоминаем, рамках первого официального визита в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.