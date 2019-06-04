 "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Теплая первая встреча между двумя лидерами - в присутствии еврокомиссара Хана - подтвердила мощную поддержку Еврокомиссии усилий Украины в реформах экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины, путь страны к миру, благополучию и демократии под руководством Президента Зеленского", - говорится в сообщении Еврокомиссии.
Напоминаем, рамках первого официального визита в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.
Добре, що він цензор не читає.
Головне - змінити країну на краще!
Це зовсім різні люди та політики, а ось з Петриком в Овоча доволі багато спільного!
Самі зрадники і запроданці.
Больше толку будет...
Всё-равно вас Пэтрык кинет...
Вон, даже Педалик сбежал к Михо
Hellis @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад
все возбуждены от предвкушения капитуляции Украины и возобновления бизнеса с московией, отношение к президенту Украины, как к обезьянке в зоопарке.
Посмотрите на лицо Зеркаль.
Что там кипело в ее сердце в тот момент?
Слуга не своего народу дал добро сепару Кернесу восстановить памятник убийце украинского народа, палачу жукову...
"Европейскую солидарность" экс-президента
Петра Порошенко и "Народный фронт" экс-
премьер-министра Арсения Яценюка не
приняли в общеевропейское партийное
объединение Европы "Европейская народная
партия" (ЕНП).
Об этом написала член Совета общественного
контроля Национального антикоррупционного
бюро (НАБУ) Александра Дрик у себя на странице
в Facebook со ссылкой на официальное сообщение
по этому поводу ЕНП.
"Не приняли… потому что не верят, что они
борются с коррупцией и вообще являются
настоящими партиями, - отметила она. - Для
европейцев борьба с коррупцией в Украине была и
будет ключевым показателем в оценке государства
и его руководства, и даже там видят, что БПП и НФ
все провалили. Как порошенковская ЕС будет
интегрировать Украину в ЕС, если им не верят?".
Мальчика похлопали по щечке и похвалили за хорошо прочитанный стишок?