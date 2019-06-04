EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  1145  39
Все про:Еврокомиссия (828) Зеленский (1617) Юнкер (165)

 "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером

Еврокомиссия назвала теплой встречу между Президентом ЕК Жаном-Клодом Юнкером и Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 4 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Теплая первая встреча между двумя лидерами - в присутствии еврокомиссара Хана - подтвердила мощную поддержку Еврокомиссии усилий Украины в реформах экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины, путь страны к миру, благополучию и демократии под руководством Президента Зеленского", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новый друг лучше старого": Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Юнкером. ФОТО

Напоминаем, рамках первого официального визита в Брюссель Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с Президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Источник: https://censor.net.ua/n3130594
 
 
 Топ комментарии
 
Порохоботы, предлагаю переходить в стан Зебилов! "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 3002
Больше толку будет...
Всё-равно вас Пэтрык кинет...
Вон, даже Педалик сбежал к Михо
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
та Юнкер взагалі теплий - хоч в ліжко замість грілки.
 показать весь комментарий
 
Співчуваю Юнкеру.
Добре, що він цензор не читає.
 показать весь комментарий
 
 
нижче по постах писав, що нікому більше молитися як Порошенку.
 показать весь комментарий
 
Так. А потім плюнув в ньго тричі, щоб не наврочити.
 показать весь комментарий
 
Яка різниця!
Головне - змінити країну на краще!
 показать весь комментарий
 
прям как с яныком, пока был в странах ЕС, пел так же, как попал обратно в Украину, так закукарекал по нотам расеянии. Что то после заявлении зеБила, что то есть подозрение -где то это уже видел.
 показать весь комментарий
 
 
Порівняння Зе' та Овоча не коректно...
Це зовсім різні люди та політики, а ось з Петриком в Овоча доволі багато спільного!
 показать весь комментарий
 
Незаплямованих в Світі майже не лишилося.
Самі зрадники і запроданці.
 показать весь комментарий
 
Порохоботы, предлагаю переходить в стан Зебилов! "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 3002
Больше толку будет...
Всё-равно вас Пэтрык кинет...
Вон, даже Педалик сбежал к Михо
 показать весь комментарий
 
 
Ти все проспав. Порохоботи вже давно в Ростові разом з Петриком.
 показать весь комментарий
 
Нормально. Портнов вам привет пере.. А, хотя забыл!
 показать весь комментарий
 
"теплая встреча" это даже не "рабочая встреча" (
 показать весь комментарий
 
да....- посмотрите на Зеркаль..

"Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 5427 Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад
все возбуждены от предвкушения капитуляции Украины и возобновления бизнеса с московией, отношение к президенту Украины, как к обезьянке в зоопарке.
Посмотрите на лицо Зеркаль.
Что там кипело в ее сердце в тот момент?
"Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 8431
 показать весь комментарий
 
 
А Юнкер точно встречался с Президентом? Представляю, как бы он так вел себя с, например, китайским лидером...
 показать весь комментарий
 
Владимир Александрович молодец, наконец-то в костюме и галстуке в компаниях высших людей, больше мне не стыдно за него
 показать весь комментарий
 
 
Dnipro 75ed19bb - Кошулинский к примеру, так бы и написал.... "Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером - Цензор.НЕТ 5013

Слуга не своего народу дал добро сепару Кернесу восстановить памятник убийце украинского народа, палачу жукову...
 показать весь комментарий
 
Хану пощастило, що у приміщеннях не було роялю ...
 показать весь комментарий
 
Ахаха порохоботы, а вот и вишенка на торте, жрите не обляпайтесь!

"Европейскую солидарность" экс-президента
Петра Порошенко и "Народный фронт" экс-
премьер-министра Арсения Яценюка не
приняли в общеевропейское партийное
объединение Европы "Европейская народная
партия" (ЕНП).
Об этом написала член Совета общественного
контроля Национального антикоррупционного
бюро (НАБУ) Александра Дрик у себя на странице
в Facebook со ссылкой на официальное сообщение
по этому поводу ЕНП.
"Не приняли… потому что не верят, что они
борются с коррупцией и вообще являются
настоящими партиями, - отметила она. - Для
европейцев борьба с коррупцией в Украине была и
будет ключевым показателем в оценке государства
и его руководства, и даже там видят, что БПП и НФ
все провалили. Как порошенковская ЕС будет
интегрировать Украину в ЕС, если им не верят?".
 показать весь комментарий
 
 
Ты так этому рад, как будто твою виртуальную "Слугу нароту" в отличии от них куда-то приняли.
 показать весь комментарий
 
"Теплая встреча":
Мальчика похлопали по щечке и похвалили за хорошо прочитанный стишок?
 показать весь комментарий
 
 
Нарешті пінджак накинув і краватку почепив
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером
 
 
 
 
 
 вверх