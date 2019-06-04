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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) Польша (4779) Дуда (269)

 Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Брюсселе с польским коллегой Анджеем Дудой.

На брифинге после встречи глава государства заявил, что в отношениях с Польшей нацелен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования сложных вопросов истории, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Отдельно хочу подчеркнуть, что я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе

Президент Украины также сказал, что наше государство и Польша имеют общее понимание глубины угроз, которые несет всей Европе своей политикой Россия. "И вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в ее борьбе против агрессии", – Зеленский.

Он добавил, что благодаря консолидированным усилиям Украины и Польши удалось привлечь ЕС к более активным действиям по противодействию влияния России на выборные процессы в ЕС и Украине.

Президент Украины отметил, что Польша является "непоколебимым защитником на международной арене суверенитета и территориальной целостности Украины".

"В Украине очень высоко ценят решительную поддержку Польши как непостоянного члена Совета безопасности ООН", – подчеркнул он.

Зеленский также принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, сказал Дуда.

Также читайте: Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом

"Я рад, что вы приняли мое официальное приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Я буду счастлив приветствовать вас в Варшаве", - сказал польский лидер.

В свою очередь Зеленский констатировал, что "с удовольствием принимает приглашение президента Дуды".

Источник: https://censor.net.ua/n3130591
 
   
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Если Дуда понимает русский, то хоть поговорят о чем-нибудь полезном для Украины...
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... русскими буквами текст был набран , не иначе .
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Если Дуда понимает русский, то хоть поговорят о чем-нибудь полезном для Украины...
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Потрібно відстоювати національні інтереси.
Нічого складного.
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смотрел в новостях как оно читало по бумажке на английском.
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... русскими буквами текст был набран , не иначе .
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Пусть каблуки у ***** отдолжит, ато на всех фотках реально какой то гномик.
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А слабо, щоб Дуда в Україну їздив, а не ти шлявся по закордонах, як бомж якийсь, бродяга-безхатько?
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Оно хоть знает официальную дату начала Второй мировой?
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Друг Зеленского получил звание для работы в СБУ.

Теперь Иван Баканов - лейтенант. Воинское звание он получил за несколько дней до своего назначения на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

При этом Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учёте.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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а я вже подумав: ну от зараз абсолютно нейтральна тема, Зеленський прийняв запрошення відвідати Польщу, ну от, казалось би, ну шо тут можуть вигадати і як можуть нагадити каркаючі соєві боти?
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
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Ну наконец-то четкая позиция Зеленского Что по ПриватБанку,что по отношениям с Польшей И конечно про неизменный курс Украины, ЕС и НАТО Когда молодец тогда молодец, хоть за него и не голосовала.
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Господи! Ну пусть он хоть там рот не открывает! Господи! Ну что тебе стоит?!
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"Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву......"
в каком качестве? может экса? было бы кстати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский принял приглашение приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, - Дуда
 
 
 
 
 
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