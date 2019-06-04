 ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на канале ПЦУ в YouTube.
"Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г.. - аудио и видео, опровергающие утверждение, что " такого Собора не было", - говорится в подписи к видео.
На видео можно увидеть, что большинство членов синода поддерживает ликвидацию УПЦ КП, после чего патриарх Филарет подписывает соответствующее постановление.
Отметим, что после этого заседания представители УПЦ КП приняли участие в соборе, на котором и создали ПЦУ.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
А видео можно показывать тем, кто привык смотреть видео на своих гаджетах, для "лайкания".
Литургия, исповедь, Евхаристия
Как без этого=то?
Церковь = это собрание верующих. И там не священник главный, а Христос. А священник такой же человек как и остальные.
Вот с тех пор как я это поняла, я спокойно даже хожу на службы на незнакомых мне языках (французский, испанский и т.д.) и еще при этом почти все понимаю. А как, не знаю
Но я - часть Церкви Христовой.
И вы.
А вообще у нас "Бог не праведных, а грешных", так что мы по адресу. Ну и вообще, что там до соринок в чужих глазах. В общем, есть чем заняться.
Кстати, есть еще католики и греко-католики.
Я не циклюсь на приходе. Хожу и к католикам тоже. И ничего, все хорошо.
а так вообще воцерковление начинают с Евангелия, интереееееесная книга. Зачитаешься
любой триллер отдыхает - по количеству убийств..
а уж житие "святых" - это да.. МРАК: набор всех пороков человечества в особо извращенной форме..
Поэтому и рекомендуют начать с Евангелия
В житиях святых такого не встречала. Из последнего что читала из них - «Моя жизнь с Иосифом Исихастом»
https://readli.net/moya-zhizn-so-startsem-iosifom/
У меня в бумажном варианте. Смотрю, убрали онлайн версии из сети, теперь только купить.
Но книга очень классная!
Или церковь и государство вместе？ А？
на державному рівні це означає повернення українській церкві захоплених росєянами релігійних святинь.
пс. в своєму захисті Зеліка ти вже плюнув на державу.
так вчиняють лише дрібні нікчеми.
Хочу повернути, але ж такі як ти заважають.
Я навіть не питатиму який патріархат ти відвідуєш.
І так очевидно, що не український.
Шось висрала і тепер розмазуєш.
Церква, це - не його справа.
Церковні депутати.
крапка.
упц кп звичайно ,можна ще раз зареєструватии як цілковито нову церкву.. Філарету не вперше.
Цього разу за підтримки Москви..
Бо якщо так, то молитися залишиться тільки на Порошенкю.
Рошен - агент кремля и выполнял задачу по уничтожению украинской церкви.
Подсунул какой то томас, в итоге потеряли патриархат
кличка Филарет:
- А я ничего не помню, я уже просто супер стар и нехило дряхл ля-ля-ля, значит вывсеврети!(окунает мощи в мирро)
кличка Епифаний:
- А у меня видео есть(читает заклинание "анафема", размахивает золотыми украшениями)
кличка Филарет:
- А видео придумала сотона, а значит ты еретик и должен быть сожжен(ставит блок, достает свиток с огненной магией)
кличка Епифаний:- (загорается, выбрасывается из окна дворца, фэйлит заклинание "полет") Так нечестно, ты меня этому приему не научил!!!11
кличка Филарет:
-(поглаживает толстую бороду) Аста ла виста, я это заклинание только что придумал, кстати, забыл купить еще один лимузин, надо бежать в автосалон, ну что за память то?