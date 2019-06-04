EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  7883  100
Материалы по теме:
Все про:УПЦ КП (470) Филарет (440) ПЦУ (383)

 ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО

Православная церковь Украины опубликовала видео, на котором зафиксировано заседание Священного синода Украинской православной церкви, на котором решили ликвидировать эту церковь.

Как передает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована на канале ПЦУ в YouTube.

"Поместный Собор УПЦ Киевского Патриархата 15.12.2018 г.. - аудио и видео, опровергающие утверждение, что " такого Собора не было", - говорится в подписи к видео.

На видео можно увидеть, что большинство членов синода поддерживает ликвидацию УПЦ КП, после чего патриарх Филарет подписывает соответствующее постановление.

Отметим, что после этого заседания представители УПЦ КП приняли участие в соборе, на котором и создали ПЦУ.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также читайте: Епископ ПЦУ Адриан (Кулик): "Раскольник и бунтарь" Филарет созывает священников Киева для присяги на верность УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/n3130590
 
 
 Топ комментарии
 
так в храм ходить надо не к попам а к Богу
 показать весь комментарий
 
Так к Богу можно обратиться и не в храме, тем более, что там такая атмосфера
 показать весь комментарий
 
"где двое или трое во Имя Мое"...
Литургия, исповедь, Евхаристия
Как без этого=то?

Церковь = это собрание верующих. И там не священник главный, а Христос. А священник такой же человек как и остальные.

Вот с тех пор как я это поняла, я спокойно даже хожу на службы на незнакомых мне языках (французский, испанский и т.д.) и еще при этом почти все понимаю. А как, не знаю
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ликвидацию патриархии. А Варфоломей сказал что патриархии не было
 показать весь комментарий
 
 
Непризнаным патриархатом можно хоть и вселенским называться, только толку от этого ни какого, это как с Лугандонией она считает себя независимой, а все другие нет.
 показать весь комментарий
 
Согласно п.6 ч.1 ст.15 Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований" подлинность подписей на решении уполномоченного органа управления религиозной организации должна быть засвидетельствована нотариально.

А видео можно показывать тем, кто привык смотреть видео на своих гаджетах, для "лайкания".
 показать весь комментарий
 
 
У кого то еще есть желание ходить в церковь？
 показать весь комментарий
 
 
Так к Богу можно обратиться и не в храме, тем более, что там такая атмосфера
 показать весь комментарий
 
 
то, что тебе самоочевидно, людям заметно
 показать весь комментарий
 
"где двое или трое во Имя Мое"...
Литургия, исповедь, Евхаристия
Как без этого=то?

Церковь = это собрание верующих. И там не священник главный, а Христос. А священник такой же человек как и остальные.

Вот с тех пор как я это поняла, я спокойно даже хожу на службы на незнакомых мне языках (французский, испанский и т.д.) и еще при этом почти все понимаю. А как, не знаю
 показать весь комментарий
 
 
Христос не приветствоваль роскошь и шик. Он проповедовал по другому. Раньше я ходил в церковь, последние годы нет
 показать весь комментарий
 
а вот тут согласна. В церквях творится ужас.
Но я - часть Церкви Христовой.
И вы.

А вообще у нас "Бог не праведных, а грешных", так что мы по адресу. Ну и вообще, что там до соринок в чужих глазах. В общем, есть чем заняться.
 показать весь комментарий
 
 
вот потому и перестал ходить. Когда при союзе это было наказуемо, то к Богу обращался дома. Вот и сейчас тоже, мне не приятно то, что происходит в церкви
 показать весь комментарий
 
 
но это реально сложный вопрос. Вот я понимаю вас.
Кстати, есть еще католики и греко-католики.

Я не циклюсь на приходе. Хожу и к католикам тоже. И ничего, все хорошо.
 показать весь комментарий
 
больше скажу - егО не было. это выдумка жрецов чтобы быдлом рулить и доить его(c завистью "рад" за них)
 показать весь комментарий
 
Теопровайдеры считают, что такое ваше подключение без абонплаты безблагодатно...))
 показать весь комментарий
 
 
А в чистом поле, без всего того антуража из золота, серебра и запахов пота попов-посредников, нельзя с Богом стрелки забивать?
 показать весь комментарий
 
 
Можно, но если у тебя есть вопросы, дорога в храм.
 показать весь комментарий
 
Можешь и без посредников. Но если глуп и есть вопросы - иди в храм.
 показать весь комментарий
 
А кто в храме на вопросы отвечает? Попы?
 показать весь комментарий
 
 
Ответы в Писании. Имеющий уши услышит. А если ушей нет - иди в храм.
 показать весь комментарий
 
 
Туманно и загадочно, как и все у попов. Конкретно ответить можно, кто отвечает на вопросы?
 показать весь комментарий
 
 
отрок, а ты с какой целью интересуешься? хочешь воцерковиться, но не знаешь, с чего начать? ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП - Цензор.НЕТ 6770
 показать весь комментарий
 
 
Я представлял себе, что вера - вещь индивидуальная, интимная. В связи с этим, всегда вызывало, мягко говоря, недоумение, когда люди собирались в каких-то специально отведённых для этого помещениях "заниматься верой" в групповом формате.
 показать весь комментарий
 
 
люди собираются вместе в церквях не "заниматься верой"
а так вообще воцерковление начинают с Евангелия, интереееееесная книга. Зачитаешься
 показать весь комментарий
 
особенно в плане - кто и кого убил, зарезал, расчленил, кинул, оболгал..
любой триллер отдыхает - по количеству убийств..
а уж житие "святых" - это да.. МРАК: набор всех пороков человечества в особо извращенной форме..
 показать весь комментарий
 
 
Это больше в Ветхом Завете
Поэтому и рекомендуют начать с Евангелия
В житиях святых такого не встречала. Из последнего что читала из них - «Моя жизнь с Иосифом Исихастом»
https://readli.net/moya-zhizn-so-startsem-iosifom/

У меня в бумажном варианте. Смотрю, убрали онлайн версии из сети, теперь только купить.

Но книга очень классная!
 показать весь комментарий
 
как звали брата Иисуса на сколько его пережила Дева Мария и где она похоронена Так для разминки тебе апологет
 показать весь комментарий
 
А ты вообще Иисуса и его дела признаешь или нет?
 показать весь комментарий
 
Коли з"являється щось нове, під ногами залишається щось старе.
 показать весь комментарий
 
 
оце старе (филарет)-давно пора в психушку
 показать весь комментарий
 
Попи ділять владу. Віра в душі, а не в спаплюжених церквах.
 показать весь комментарий
 
Ще один тест для зебіла: він українець, чи масон? Буде він захищати українську церкву, чи йому пофік? Чи йому миліше феесбешна гундяєвська шобла? Як він вчинить?
 показать весь комментарий
 
 
так церковь вне государства, государство вне церкви. Вот пэтя влез в темные дела торговцев опиума для народа и имеем трабл.
Или церковь и государство вместе？ А？
 показать весь комментарий
 
 
яким ? ну, наприклад, продовжувати переіменування МП у її справжню назву.
на державному рівні це означає повернення українській церкві захоплених росєянами релігійних святинь.
 показать весь комментарий
 
побачими як зяблики будуть протестувати ))
 показать весь комментарий
 
 
Цікава фраза - "на державному рівні". Навіть не усвідомлюєш, що Україна - світська держава, і закликаєш до порушення норм Конституції.
 показать весь комментарий
 
 
почитай на яких умовах мп орендує Лаври і чому
пс. в своєму захисті Зеліка ти вже плюнув на державу.
так вчиняють лише дрібні нікчеми.
 показать весь комментарий
 
 
Недолугість ходяча, хоч Конституцію держави, в якій живеш, почитай. Може тоді трохи зрозумієш щось і про саму державу, і про своє місце в ній.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе запитую про майно держави, яке подарували ворогові.
Хочу повернути, але ж такі як ти заважають.
 показать весь комментарий
 
А чия ?
Я навіть не питатиму який патріархат ти відвідуєш.
І так очевидно, що не український.
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо за мода?
Шось висрала і тепер розмазуєш.
 показать весь комментарий
 
 
тебе вкотре заляпало, ой, біднятко.... ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1751
 показать весь комментарий
 
 
Так в тебе вже п'ятий рік одна й та сама манера - якусь брехню ляпнеш, а потім навколо цієї брехні плаваєш кілька годин, як щось в ополонку.
 показать весь комментарий
 
 
по последним данным, именно кошевой вломил Молодую Гвардию, это часом не твой дедушка
 показать весь комментарий
 
он окружил себя одними жидами что как бы намекает
 показать весь комментарий
 
Навішо штовхати Зеленського на помилки Порошенко?
Церква, це - не його справа.
 показать весь комментарий
 
 
нехай цим питанням опікується новінський в беніних судах, ах..ах...
 показать весь комментарий
 
Хто тобі більше до вподоби, той нехай і займається.
 показать весь комментарий
 
 
я призначаю ЗЕ займатися цим питанням як складовою національної безпеки.
 показать весь комментарий
 
Какая-то «не здоровая фигня» происходит........
 показать весь комментарий
 
 
Не может быть. А основополагающую причину в чём видите?
 показать весь комментарий
 
 
В приходе к власти врага в образе клоуна. Но он не просто клоун. Он враг.
 показать весь комментарий
 
Это он прекратил переходы в разные епархии? Это он не смог отобрать у филарета шапку с ушами спаниеля?
 показать весь комментарий
 
 
А когда опубликуют ликвидацию доллара по 28 и бензина по 32? Попы мне как-то пофигу....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Раскаяние, самое богоугодное дело.
 показать весь комментарий
 
Церкви ликвидировали? Ну наконец-то..
 показать весь комментарий
 
 
а можна написати, що в дійсності сталось і що тепер є? Скільки тепер церков лишилось?
 показать весь комментарий
 
згідно Закону колишні парафії упц кп мають рік на переєстрацію статутів як парафії ПЦУ.

крапка.
упц кп звичайно ,можна ще раз зареєструватии як цілковито нову церкву.. ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП - Цензор.НЕТ 704Філарету не вперше.
Цього разу за підтримки Москви..
 показать весь комментарий
 
А Ісуса Христа вони не відмінили?
Бо якщо так, то молитися залишиться тільки на Порошенкю.
 показать весь комментарий
 
 
А чо йогО відміняти? Ти ж не кажеш шоб відмінили припустим, Бетмена? Або Гулівера ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП - Цензор.НЕТ 1710
 показать весь комментарий
 
 
Филарет- агент КГБ. Вот что в голове у этого человека? Как можно сейчас устраивать такой бардак? Разве тот, кто любит Украину, будет творить то, что творит Филарет?
 показать весь комментарий
 
 
Не всё так категорично, он может быть банальным грешником. Поэтому для таких случаев есть завет Иисуса - "Я ваша Церковь".
 показать весь комментарий
 
Філарет бореться за Незалежну Українську Православну церкву, яку знищили Порошенко та Варфоломей. Саме Порошенко влаштував це бардак, а не Філарет.
 показать весь комментарий
 
 
Он борется за чины и деньги, как боролся всегда, когда еще не был маразматиком-психопатом, а теперь и подавно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хто, в здоровому розумі прийме, що оці пінгвіни в рясах і намистах з золотими акробатами на шиях, на лексусах і БМВ, мерсах намісники Бога на Землі?
 показать весь комментарий
 
 
А Філарет тепер хто-сектант чи масон? Хоче створити свою "церкву" і камандувати там? Бортанули діда,а він так хотів на двох стільцях всидіти! ПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП - Цензор.НЕТ 9668 а тепер воду мутить! Що хоче довести? І кому ?
 показать весь комментарий
 
ПОПомасон ...Латентный извращенец с комплексом власти...
 показать весь комментарий
 
 
Київський Патріархат юридично не ліквідований. А отже можна скликати новий собор, який скасує рішення попереднього. Як би не прагнули вороги України, але їм не знищити Незалежну Українську Церкву - Київський Патріархат.
 показать весь комментарий
 
 
Завтра,послезавтра будет нове видео о восстановлении КП
 показать весь комментарий
 
 
А что тут непонятного?
Рошен - агент кремля и выполнял задачу по уничтожению украинской церкви.
Подсунул какой то томас, в итоге потеряли патриархат
 показать весь комментарий
 
 
Слабо, видать, "ликвидировали", ни костров, ни эшафотов и виселиц, как в старые добрые времена, иначе бы не прошло сейчас явление дэмона филарета из преисподней. Давайте приступайте к ликвидации по-настоящему, хватит позориться.
 показать весь комментарий
 
 
Тут некоторые призывают и Зеленского, как раньше делал Порошенко, по самые уши нырнуть в дела церковные. ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП - Цензор.НЕТ 2813
ПЦУ опублікувала кадри ліквідації УПЦ КП - Цензор.НЕТ 2802
 показать весь комментарий
 
 
Филя так прост оне сдастся. Подпольщик с 30-летним стажем.
 показать весь комментарий
 
 
Битва Жрецов!

кличка Филарет:
- А я ничего не помню, я уже просто супер стар и нехило дряхл ля-ля-ля, значит вывсеврети!(окунает мощи в мирро)
кличка Епифаний:
- А у меня видео есть(читает заклинание "анафема", размахивает золотыми украшениями)
кличка Филарет:
- А видео придумала сотона, а значит ты еретик и должен быть сожжен(ставит блок, достает свиток с огненной магией)

кличка Епифаний:- (загорается, выбрасывается из окна дворца, фэйлит заклинание "полет") Так нечестно, ты меня этому приему не научил!!!11

кличка Филарет:
-(поглаживает толстую бороду) Аста ла виста, я это заклинание только что придумал, кстати, забыл купить еще один лимузин, надо бежать в автосалон, ну что за память то?
 показать весь комментарий
 
 
Гундяй 27 лет ждал момента ликвидации КП.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПЦУ опубликовала кадры ликвидации УПЦ КП. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх