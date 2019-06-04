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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ. ФОТО

Генеральная прокуратура Украины получила очередные доказательства военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ 01

В ходе осуществления следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил сотрудниками ГПУ совместно с сотрудниками военной контрразведки СБУ выявлен корпус от реактивной штурмовой гранаты "Таволга", поставляемой по заказу Вооруженных Сил РФ. Указанный корпус найден на оставленных позициях российско-террористических войск в окрестностях населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области.

На этом же месте выявлена амуниция в характерной для Вооруженных Сил РФ камуфляжной окраске, а именно: два шлема защитных, бронежилеты 6Б45 и 6Б45-1.

На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ 02

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Кроме этого, при поисковых мероприятиях на этом же месте вместе с вышеуказанными предметами обнаружен автоматический гранатомет АГС-17 и стакан кассеты КПОМ 2 к противопехотной мине нажимного действия.

На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ 03

"По предварительной информации Генштаба ВСУ, указанные средства поражения на обеспечении Вооруженных Сил Украины не состоят. Места обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

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В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3130589
 
 
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А кацапы как то и не отрицают, что поставляют оружие сепарам. Только проблема в том, что мы как то не хотим увидеть главного готова ли Украина и её граждане все таки её защищать. Или безальтернативный Минск станет началом её конца.
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Т.е., Владимир Александрович, поддерживая минские договоренности, является предателем интересов Украины... ...Однако!?!.. На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1343
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то же мне сенсация - нашли *************** оружие, вот если бы нашли оружие производства Сьерра-Леоне или Кабо-Верде была бы сенсация
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"На оставленных террористами позициях" . По методу дедукції Шерлока Холмса можна передбачити, що наші воїни захопили нові території. Ур-а-а!
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....вы все врете , это росло в ШАХТАХ вместо сталоктитов !!!
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Стоп-стоп! Что-то я не слышал о каком-то нашем продвижении, у Водяного и захвате сепарских позиций там. Я что-то пропустил? Мой сосед- как раз из Водяного, сбежал оттуда, когда мина всех его коз в фарш превратила.
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.....сосед конечно у нас БЕСПОРДОННЫЙ !!! пока ему ХЛЕБАЛО не выверниш , не успокоится !!! ((((
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сепари воюють виключно російською зброєю.
а кернеси заявляють, що ми даремно обвинувачуємо рюскій нарот
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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