 Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.
Он отметил, что остается лидером партии "УДАР", а пост председателя партии предложил Михеилу Саакашвили.
Также Кличко подчернкул, что отсается мэром Киева.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.
Он отметил, что остается лидером партии "УДАР", а пост председателя партии предложил Михеилу Саакашвили.
Также Кличко подчернкул, что отсается мэром Киева.
А Петро все ще мріє про 25% голосів на виборах та про потюжню аппазіцію.
Доки ми не здобудемо собі політичних й державних прав, доти ми не матимемо змоги уладнати стан речей у себе дома до нашої вподоби, бо інтерес наших господарів є цілком супротилежний нашим інтересам, бо розплющення очей у рабів є небезпечне для панів. Цю останню задачу мусить узяти на себе національна інтелігенція. Це її право і її обов'язок.
А в історії української нації інтелігенція її раз-у-раз грала ганебну й сороміцьку ролю. Зраджувала, ворохобила, інтригувала, але ніколи не служила свому народові, ніколи не уважала своїх інтересів в інтересах цілої нації, ніколи не хотіла добачати спільности тих інтересів. На очах історії сильна, освічена і культурна інтелігенція України приняла в XVI і XVII віках польську національність, і усі оті Четвертинські, Чорторийські, Вишневецькі та Тимкевичі - плоть від плоті нашої і кість від костей наших! Тоді сильним і могутнім замахом український народ породив нову інтелігенцію. Ця друга прийняла російську національність протягом XVIII і XIX в. І всі оті Безбородьки, Прокоповичі, Яворські, Прощинські, і всі от, Гоголі, Гнідичі, Потапенки, Короленки і "їм же ність числа" - усі вони наша кров. Народ знову лишиться без інтелігенції, інтелігенція покинула його в найгірші, найтяжчі часи його існування. Чи можемо зрівняти війну, пошесть навіть із оцим масовим відступництвом інтелігенції? І війна, і пошесті - вони косять без розбору і вчених, і темних, бідних і багатих, відступництво забрало цвіти нації - найкультурнішу її верству.
хватит врать и додумывать всяку хрень.
5 -ть років проживання В Україні ?
......
Саакашвили уже летит на помощь мечта Кличко
Саакашвили не украсит ни какую партию.
Он приносит несчастье в 100% случаях....
Виталик..., - ты бы посоветовался бы с умными людьми что ли..., перед этим заявлением...
Дупы ВоровскойСолидарности, возьмут одного логопеда на двоих, шоб сэкономить
А Виталик может Таньку Чорновил позвать...
не позаздриш Офшоренку - схоже , на нього вже всі БОЛТ поклали ..))
мял цветы, валялся на траве,
и кличко, как братьев наших меньших,
никогда не бил по голове"
Блин, какая же мерзость еще вылезет от этой барыжной мразины
он своим легким маразмом кацахола напоминает
Не, Виталя. Ты ведешь свою партию не в ВР, а в дупу. В такую же дупу, в которую ты Киев завел. Это впервые в истории Киева, что за 5 лет ни одной станции метро не построили. И даже не пытались строить. Просто все разворовали.