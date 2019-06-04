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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО

Лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов "подставить политическое плечо" Михеилу Саакашвили, и предложил ему идти на парламентские выборы вместе с партией УДАР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в своем видеообращении.

Он отметил, что остается лидером партии "УДАР", а пост председателя партии предложил Михеилу Саакашвили. 

Также Кличко подчернкул, что отсается мэром Киева. 

Источник: https://censor.net.ua/n3130587
 
 
 Топ комментарии
 
Даже боксер понял что соевый политический труп и решил его кинуть 😂😂😂
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Глузує віталька чи даються в знаки важкі удари по макітрі ?
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Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили - Цензор.НЕТ 4862 Саакашвили это верная политическая смерть....

Он приносит несчастье в 100% случаях....
Виталик..., - ты бы посоветовался бы с умными людьми что ли..., перед этим заявлением...
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Всі розбігаються, тікають від ***** Олексійовича як від прокажєнного: Гройсман, Кличко...
А Петро все ще мріє про 25% голосів на виборах та про потюжню аппазіцію.
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Міхновський

Доки ми не здобудемо собі політичних й державних прав, доти ми не матимемо змоги уладнати стан речей у себе дома до нашої вподоби, бо інтерес наших господарів є цілком супротилежний нашим інтересам, бо розплющення очей у рабів є небезпечне для панів. Цю останню задачу мусить узяти на себе національна інтелігенція. Це її право і її обов'язок.
А в історії української нації інтелігенція її раз-у-раз грала ганебну й сороміцьку ролю. Зраджувала, ворохобила, інтригувала, але ніколи не служила свому народові, ніколи не уважала своїх інтересів в інтересах цілої нації, ніколи не хотіла добачати спільности тих інтересів. На очах історії сильна, освічена і культурна інтелігенція України приняла в XVI і XVII віках польську національність, і усі оті Четвертинські, Чорторийські, Вишневецькі та Тимкевичі - плоть від плоті нашої і кість від костей наших! Тоді сильним і могутнім замахом український народ породив нову інтелігенцію. Ця друга прийняла російську національність протягом XVIII і XIX в. І всі оті Безбородьки, Прокоповичі, Яворські, Прощинські, і всі от, Гоголі, Гнідичі, Потапенки, Короленки і "їм же ність числа" - усі вони наша кров. Народ знову лишиться без інтелігенції, інтелігенція покинула його в найгірші, найтяжчі часи його існування. Чи можемо зрівняти війну, пошесть навіть із оцим масовим відступництвом інтелігенції? І війна, і пошесті - вони косять без розбору і вчених, і темних, бідних і багатих, відступництво забрало цвіти нації - найкультурнішу її верству.
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Все воры рвутся к корыту.Значит,знают,что при зеленском ничего не изменится.
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он же ясно сказал что не собирается в парламент.
хватит врать и додумывать всяку хрень.
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Даа-а-а.....Мізки у Вітальки точно вибиті . Кличко заявил, что поведет партию УДАР на парламентские выборы и пригласил в команду Саакашвили - Цензор.НЕТ 1978
5 -ть років проживання В Україні ?
.Кличко заявил, что поведет партию УДАР на парламентские выборы и пригласил в команду Саакашвили - Цензор.НЕТ 9818.....
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что то я Педалика вместе с Саакашвили на крыше не видел ...
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Стас, крыша была не плоская, на велике особо не погоняешь, если ты боксер, а не циркач.
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мог бы вход на крышу прикрыть …. но видно велосипед боялся бросить .
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Глузує віталька чи даються в знаки важкі удари по макітрі ?
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Все я под столом от таких умных заяв

Саакашвили уже летит на помощь мечта Кличко
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Відбиту голову просто так не відремонтувати.
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Смешно слышать про отбитую голову от фанатов клоуна стучавшего хером по роялю и с трудом читающего с бумажки. Кличко кстати на 4х языках говорит, клоун и одного толком не выучил...
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От які ви передбачувані. Проти мародерів - ще не означає за Зеленського. Я спостерігаю. Поки що ****** програє.
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Михасю нельзя лезть никуда. Если он полезет в политику, то максимум через год Зеленский станет у него барыгой, агентом Кремля, вором и "злочинною владою" и Михась вступит в Петину партию для борьбы с барыгой - мародёром Зеленским.
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Значит есть договоренность. Иначе он попусту не бакланил бы...Посмотрим, шо скаже Кокаиновый Наркоша...
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Даже боксер понял что соевый политический труп и решил его кинуть 😂😂😂
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Так шо ж тут визжишь про политический труп аж усераешься в каждой теме сразу вой про Петю? Любишь политический трупы???
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Виталя,Саакашвили боксом не занимался и в голову не ест.
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опять разрів моска соевым каркающим ботам. надо взять паузу и дождаться методичек
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Катастрофическое решение.
Саакашвили не украсит ни какую партию.
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Саакашвили это верная политическая смерть....

Он приносит несчастье в 100% случаях....
Виталик..., - ты бы посоветовался бы с умными людьми что ли..., перед этим заявлением...
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Например с Парубием, Виталька чем то с ним похож. Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4819
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Нэ, Парубий и Югик будут наверняка в первой десятке Шоколадной Дупы Воровской Солидарности, возьмут одного логопеда на двоих, шоб сэкономить
А Виталик может Таньку Чорновил позвать...
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У Витальки дупу рвет, думает что Михо поддержит его, лучше переименуй на партию "Дно", а лучше совет, то вообще неучаствуй в выборах.
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Вітаська просто баран - раніше треба було у Міхо вилизувати ... а зараз це вже роблять більш досвідчені і хитріші , а віталькін УДАР схоже розвалився остаточно Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1392
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Рух Нових Сил має більше шансів потрапити в парламент ніж Удар чи Голос. Міхо навряд чи погодиться йти в союз з підтанцьовкою Петруся
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навіть Віталька вже гамселить свого колишнього соєвого корєфана ! Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 4433
не позаздриш Офшоренку - схоже , на нього вже всі БОЛТ поклали ..))
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Болт, яким Вофка грає на фоно, поклали на твої губоньки. А Петру від клоунських виходків якихось політиків не холодно не жарко.. він без будь якої допомоги проходить в раду і створює потужну опозиціє рашкованській орді за яку ти топиш..
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прогнози найближчого майбутнього від каркаючих соєвих ботів ми вже чули, і перед першим туром і перед другим))
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Пригласить в свою партию человека получившего (и пока не отсидевщего) трехлетний срок за свершонные им преступления, и которому грозит еще минимум червонец грузинской ИТК, это не просто нонсенс, это просто ТУПОСТЬ. Впрочем от боксера и бывшего рекетира из Броваров, это не удивительно.
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педалик катаясь на велосипеде выветрил последние остатки головного мозга Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 1989
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"счастлив тем, что целовал я женщин,
мял цветы, валялся на траве,
и кличко, как братьев наших меньших,
никогда не бил по голове"
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Не удивлен. Просьба, не смейтесь над юродиевым, грех это. Вы только представьте шо там в той голове, которой он ест , после стольких лет бития по ней! Ведь перлы типа - " не ногти красят женщину, а женщина ногти!" не зря ему приписывают! Лида,Лида, Боже, Боже!
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У виталика остатки мозга протухли из за страха.
Блин, какая же мерзость еще вылезет от этой барыжной мразины
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последний шанс пролезть в раду, а потом киннт Михо, как его братюня порошенко, я бы не вступал в подобное говно.
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Стас, крыша была не плоская, на велике особо не погоняешь, если ты боксер, а не циркач.
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Это что? У Педалика обострение старых травм или ловкий стратегический ход держать грузинского неадеквата под присмотром? Только буйного джигита нужно будет сторожить денно и нощно, а оно Виталику надо?
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Наверно Виталик принял решение после какогото нокаута ! Опомнись ,если уж сильно хочется ,так иди сам ,но не с другим клоуном!!!
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сказати що це пистець то це не сказати нічого. Якшатися з повністю зашквареною психічнохворою обкуреною макакою!!!! Я про Віталія був кращої думки..
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Щось про сіські аіста Віталя нічого не сказав. Хм.
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А чё хероиню Гадю Савченко в партию больше никто не зовёт?
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Иди Педалик крути педали. Сам обосрался еще Саакашвили хочешь вымазать
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Кстати, а давно не видно допысувача под ником Сенатор. умер или намертво забанили?
он своим легким маразмом кацахола напоминает
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Я знал это еще позавчера, когда Боксер и Грузин гуляли вместе под ручку на очередном "уставшем" мосту Киева и расхваливали друг друга.
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Ахахаха....... Еще один жулик и вор решил на Саакашвили проехать.

Не, Виталя. Ты ведешь свою партию не в ВР, а в дупу. В такую же дупу, в которую ты Киев завел. Это впервые в истории Киева, что за 5 лет ни одной станции метро не построили. И даже не пытались строить. Просто все разворовали.
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у Михо нет пяти лет проживания в Украине...боксер об этом знает...и знает что того не пропустит избирком (пиарится педалик)
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Підаліку треба назвати свою партію "Бойлер". І реклама про те, що в кожній хаті.
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Казали же, що в боксера мізки відбиті... Правду казали...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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