 Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "Приватбанка", буду защищать только государство, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ, во вторник вечером в аккаунте администрации президента Украины в соцсети Твиттер былка опубликована запись следующего содержания: "Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с еврокомиссаром Домбровскисом".
Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
Также на Цензор.НЕТ: Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус
Кстати, вчера возле АП стояло СЕМЬ автобусов со спецназом НГ.. и 1 автобус со спецназом ВСУ.. охраняют вазелина. На прошлой неделе было всего 4..И 4-5 джипов с охраной от бени))
До этого яныка охраняло аж... ДВА автобуса со спецназом)
Чи як?
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованному у Facebook.
"Удар" іде на дострокові парламентські вибори", - заявив Кличко.
Він запропонував партнерам приєднатися.
"Я залишаюсь лідером партії "Удар", а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - зазначив мер столиці.
Він також пообіцяв підтримку президенту Володимиру Зеленському, якщо його дії будуть співпадати з прагненнями партії "Удар".
Кличко запевнив, що особисто сам до Ради не піде і залишиться мером Києва.
"У мене є багато зобов'язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюсь мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно!" - заявив він.
а ти сам - також волохатий ? ..))
В общем-то, ты от них ничем НЕ отличаешься: ни отсутствием ума и критического мышления.
Уверен, в 2010 голосовал за януковича, или просто за 1 кг гречки)
п.с. через полгода, максимум, ты и сам себе НЕ признаешься - что выбирал вазелина. Но ругать Пороха - продолжишь, за то что он - "пустил этого клоуна в кресло!"
Кстати, вчера возле АП стояло СЕМЬ автобусов со спецназом НГ.. и 1 автобус со спецназом ВСУ.. охраняют вазелина. На прошлой неделе было всего 4..И 4-5 джипов с охраной от бени))
До этого яныка охраняло аж... ДВА автобуса со спецназом)
как тот же шевчук - бывший глава КС, которого Порох потом уволил, за отмену закона о незаконном обогащении..
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
Цените ******, цените!.. если канешно у вас есть мозги, честность и совесть.
Кого Зеленский должен был назначать на ключевые посты как не своих верных друзей/людей, пороховню шоли?
Пусть он назначает кого хочет, наша задача контролировать этих людей и вовремя ему подсказывать о их косяках. Шо тут сложного?
А уж если он не будет реагировать на косяки своих назначенцев, тогда мы его будем чмырить всем миром. Но дайте ему хоть начать работать!
Ваш пэтя таких ублюдков за собой привел во власть!.. шо друзья Зеленского выглядят просто ангелами.
вони воліють не помічати, як красіво їх імєют кернеси і братія ))
Це я нею руководю!
А через неделю после выборов оно и скажет:
"Ну не шмагла!"
И все.
Стратегия молчания удобна для того, чтобы выигрывать выборы. Она же становится петлёй на шее, когда выборы позади, а грязь в отношении оппонента перестаёт быть решающим фактором народной любви.
Находясь в постоянных тисках между бизнес-интересами своих покровителей, давлением со стороны пассионарной части избирателей, пристальным вниманием США и теми необратимыми изменениями на курс в Евроатлантические структуры, которые заложил Порошенко, Зеленский какое-то время будет балансировать между этими взаимоисключающими позициями, а потом уйдёт в политическую тень. Конституционным или иным путём. Надеюсь, он не успеет включить печатный станок и не станет мешать реформам, которые активизирует новый парламент.
Его слабое место в том, что за него никто открыто не заступится: выйти на Майдан за Зеленского и Коломойского - даже звучит смешно. Поэтому, досидит преЗЕдент в своём кресле до конца каденции или нет - не суть, ибо он будет в значительной мере изолирован из процесса более сильными игроками.
А когда уставшим человеком решит вернуться на сцену, все места на ней будут заняты младыми и нахальными. Но это будет потом. А пока, добро пожаловать в ад, Володя!