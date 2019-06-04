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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Домбровскис (28) Зеленский (1617) Приватбанк (480)

 Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "Приватбанка", буду защищать только государство, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев "ПриватБанка" и заявляет, что в вопросе с этим финучреждением будет защищать только государство.

Как  сообщает Цензор.НЕТ, во вторник вечером в аккаунте администрации президента Украины в соцсети Твиттер былка опубликована запись следующего содержания: "Что касается "ПриватБанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - заявил Зеленский на встрече с еврокомиссаром Домбровскисом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк: Иском против НБУ Коломойский пытается сорвать суды о конфискации его имущества в Швейцарии

Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев Приватбанка, буду защищать только государство, - Зеленский 01

Напомним, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу "Приватбанка"

В то же время, член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк считает, что "Приватбанк" юридически невозможно вернуть предыдущим владельцам.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

Также на Цензор.НЕТ: Ни МВФ, ни ЕС, ни другие партнеры не будут смотреть сложа руки на возвращение "ПриватБанка" бывшим владельцам, - член команды Зеленского Абромавичус

Источник: https://censor.net.ua/n3130586
 
   
 Топ комментарии
 
цікаво, а з бенєю то узгоджено????
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цілком ймовірно.але лахам розкажемо що я тіпа самостійна лічность, і так пальчиком бєні: ну,ну. ніззя Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 741
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да-да.. "на работу - на лисапеде.. открыто общаться с народом.. сократить АП... открытые списки.. никаких кортежей" и т,д. что там еще вазелин обещал - не обещая))
Кстати, вчера возле АП стояло СЕМЬ автобусов со спецназом НГ.. и 1 автобус со спецназом ВСУ.. охраняют вазелина. На прошлой неделе было всего 4..И 4-5 джипов с охраной от бени))
До этого яныка охраняло аж... ДВА автобуса со спецназом)
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Ой, відляскає Бєня Вову по голій дупі, тиждень не сяде....
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мінстець? бігме! онлі рошен Я не збираюся бути на стороні екс-власників "ПриватБанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6662 і да завідуйтє молча Я не збираюся бути на стороні екс-власників "ПриватБанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8367
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Так вони ж ще з 21 квітня у Ростові.
Чи як?
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на 100? навряд. але призначення богдана главою ап, охоронця бєні главою службою безпеки президента говорить про немаленьку залежність. а ще додай плюси та їх вплив...
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Это назначения до выборов в ВР. Готов поспорить, что после выборов в ВР будут перестановки по факту результатов.
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Мер Києва Віталій Кличко вирішив йти зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради.
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованному у Facebook.
"Удар" іде на дострокові парламентські вибори", - заявив Кличко.
Він запропонував партнерам приєднатися.
"Я залишаюсь лідером партії "Удар", а Міхеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - зазначив мер столиці.
Він також пообіцяв підтримку президенту Володимиру Зеленському, якщо його дії будуть співпадати з прагненнями партії "Удар".
Кличко запевнив, що особисто сам до Ради не піде і залишиться мером Києва.
"У мене є багато зобов'язань перед киянами, які я повинен реалізувати. Я залишаюсь мером столиці, щоб вони стали реальністю. Так буде чесно і правильно!" - заявив він.
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Это Кличко так пиарится. Саакашвили его не поддержит. Тем и закончится.
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Что-то криво получается защищать государство.Таки,не в свои сани сел.Просто занял место того,кто болеет за Украину всей душой.
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И кто это, кто болеет за Украину? По ходу ГРАМОТНЫЙ, но ДУРАК ДУРАКОМ. Даже не отвечай, тот еще ДУРАК.
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Юлино место он занял.Что непонятного.И да,после слова" ходу" ,надо ставить запятую.
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Немножко смягчусь, думал ты за Петино место. А так придется поставить запятую. Бывает.
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Петино место в тюрьме. И памятник тому,кто его посадит.
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И яныка место в тюрьме.Не впадайте в крайности.
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где то тихо взвизгнула мохнатая бабушка Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8221
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твоя ? Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7287
а ти сам - також волохатий ? ..))
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стыдится тебе нужно за то, что голосовал за вазелина.. по велению зомбоящика, с верой в брехню и обещания чуда... как и 87% ватников из рашки.
В общем-то, ты от них ничем НЕ отличаешься: ни отсутствием ума и критического мышления.
Уверен, в 2010 голосовал за януковича, или просто за 1 кг гречки)
п.с. через полгода, максимум, ты и сам себе НЕ признаешься - что выбирал вазелина. Но ругать Пороха - продолжишь, за то что он - "пустил этого клоуна в кресло!"
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Голосували вони за «русскій язик», «протів Бєндери», і «чтоп дружить с расійєй»....
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очень надеюсь, что окажется правдой
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" Государство - это я с Коломойским " подумал про себя Зеленский и изрек : " ... буду защищать государство " .
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ну що , соєві - на старт ... увага ... марш ! Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3934 ........
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да-да.. "на работу - на лисапеде.. открыто общаться с народом.. сократить АП... открытые списки.. никаких кортежей" и т,д.
Кстати, вчера возле АП стояло СЕМЬ автобусов со спецназом НГ.. и 1 автобус со спецназом ВСУ.. охраняют вазелина. На прошлой неделе было всего 4..И 4-5 джипов с охраной от бени))
До этого яныка охраняло аж... ДВА автобуса со спецназом)
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а ты прайдоха все по помойкам шаришся ?
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своих ищешь.. как всегда?) не боись - НИКТО тебе конкуренций на помойках делать не станет, продолжай рыться! Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 981
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вот видишь , ты пробитое даже про конкуренцию на помойках знаешь …. палишся что старое ведро ...
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ройся-ройся, не отвлекайся! и не нервничай: помойки - только твои.. разве что зебилы набегут)
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после тебя даже крысам ничего не остается … Это каким нужно быть самовлюбленным )I(опохлопом, что бы себя "повелителем" обозначить ? Ты дурик по жизни или только на ветке ?
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Никто не задается вопросом не почему Коломойский некоторые суды по Привату повыигрывал, а почему НБУ их так проиграло …?
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а судьи - кто? на подкормке бени..
как тот же шевчук - бывший глава КС, которого Порох потом уволил, за отмену закона о незаконном обогащении..
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а ты что убогий за спиной у Бени стояло ?
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После избрания Зеленского Коломойский проиграл уже два суда. У него сейчас положение не позавидуешь... Я не збираюся бути на стороні екс-власників "ПриватБанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5014
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Оц-тоц первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц первертоц, кушает компот,
Оц-тоц первертоц, и мечтает снова
Оц-тоц первертоц, пережить налёт.
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ну... так забирать "слезы" с привата... или погодить?))))
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Ваш пост какой то необычный по тональности . Не вижу в нем колкости в сторону ненавистного пороха .
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Молодец. Порядочный и совестливый человек. Такого президента у нас еще не было. Было всякое говно в нашей новейшей истории, но Человека в президентском кресле Украины еще не было.
Цените ******, цените!.. если канешно у вас есть мозги, честность и совесть.
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Они прошли жесткий отбор в процессе поедания шаурмы . Правда Мендель проходила совсем другие пробы .
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Ты или идиот, или таким прикидываешься.
Кого Зеленский должен был назначать на ключевые посты как не своих верных друзей/людей, пороховню шоли?
Пусть он назначает кого хочет, наша задача контролировать этих людей и вовремя ему подсказывать о их косяках. Шо тут сложного?
А уж если он не будет реагировать на косяки своих назначенцев, тогда мы его будем чмырить всем миром. Но дайте ему хоть начать работать!
Ваш пэтя таких ублюдков за собой привел во власть!.. шо друзья Зеленского выглядят просто ангелами.
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Хотел бы посмотреть . Но ... Пока их холят и лелеют - компенсируют обиды нанесенные в пылу предвыборной борьбы .
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Поверю во все благие желания, если будет озвучено самим(!!!) Зеленским, а не через Twitter ........
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а толку? вазелин обещал "нарушу закон - сам уйду".. чувак умеет обещать и .. прощать свои обещания Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9217
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Земужик / или музек / - слово дал , слово забрал .
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хоча жоден прогноз страшного Апокаліпсису від каркающих соєвіих ботів не справдився і не справдиться, тим не меньше, цікаво спостерігати за каркаючими соєвими ботами
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не довго залишилось спостерігати - їм вже практично припинили фінансування ..))
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не чіпай..
вони воліють не помічати, як красіво їх імєют кернеси і братія ))
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Все вони помічають і все розуміють. Вони вважають то тренуванням перед тим як їх матиме Кадиров.
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Странно, как люди здесь против Пороха что-то пишут, если они с 31 марта в Бориспольском аэропорту Петю ловят?...Им зал отдельный там сделали или как?... Я не збираюся бути на стороні екс-власників "ПриватБанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2844
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вам берёзками платить будут - соглашайся...\как-никак родину напомнит...)))\
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Гадаєте ця рука руководить мною?
Це я нею руководю!
Я не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "ПриватБанка", буду защищать только государство, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1541
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Знову бреше. Коли вже правду почне казати? Обіцяв же🤔
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Ну-даааа.
А через неделю после выборов оно и скажет:
"Ну не шмагла!"
И все.
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опять у соевых глистов нестыковочка, такой гавновыброс им обламали
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Судя по тому, что после избрания Зеленского Коломойский проиграл уже два суда, Зеля не брешет. Я не збираюся бути на стороні екс-власників "ПриватБанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8954 Приват забрали, долги оставили. Счета дочек российских банков Бене не достались. Вот так его поддерживает Зеленский.
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Вова ПреЗедент! Тебе досталась главная роль в очень плохом спектакле. Если ты будеш играть ее по сценарию Коломойского, отдав ему Приват и погрузив страну в дефолт, чтобы Беня потом смог по дешевке раздерибанить украинскую землю, тебя народ вынесет на вилах, не успеешь добежать ни до Ростова, ни до Израиля. Если по сценарию американцев и ЕС, коих ты заверяешь в дальнейшем сотрудничестве, Беня не сможет отбить деньги. которые он вложил в тебя, рано или поздно тебе придется выдать его в руки американского правосудия и такое "кидалово" он тебе никогда не простит. Немедленно включатся его гавнометы 1+1, 2+2, Униан, будут сливать на тебя компромат, коего у Бени на тебя предостаточно за годы твоего сотрудничества с ним, и твой рейтинг моментально утонет в мегатоннах дерьма, как и у предыдущего президента, с тем же результатом. В любом случае, ты лишишься славы и бизнеса в Украине, возможно, и денег, которые ты предусмотрительно распихал по офшорам. Плохую ты выбрал пьесу Вова!
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Мда... Хоч круть, хоч верть- все рівно Вові смерть...
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интересный тип. "защищать только государство, только граждан..." а Коломойский не гражданин? или гражданин второго сорта? и это юрист...
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істерикою каркаючих соєвих ботів задоволений))
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Эврейские барыги не знают как бы так банк слить мохнатому что бы 73 процента ничего не заподозрили ......
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Новый преЗЕдент имеет шанс стать самым слабым и некомпетентным руководителем страны в её истории - украинского Рейгана не получится.
Стратегия молчания удобна для того, чтобы выигрывать выборы. Она же становится петлёй на шее, когда выборы позади, а грязь в отношении оппонента перестаёт быть решающим фактором народной любви.
Находясь в постоянных тисках между бизнес-интересами своих покровителей, давлением со стороны пассионарной части избирателей, пристальным вниманием США и теми необратимыми изменениями на курс в Евроатлантические структуры, которые заложил Порошенко, Зеленский какое-то время будет балансировать между этими взаимоисключающими позициями, а потом уйдёт в политическую тень. Конституционным или иным путём. Надеюсь, он не успеет включить печатный станок и не станет мешать реформам, которые активизирует новый парламент.
Его слабое место в том, что за него никто открыто не заступится: выйти на Майдан за Зеленского и Коломойского - даже звучит смешно. Поэтому, досидит преЗЕдент в своём кресле до конца каденции или нет - не суть, ибо он будет в значительной мере изолирован из процесса более сильными игроками.
А когда уставшим человеком решит вернуться на сцену, все места на ней будут заняты младыми и нахальными. Но это будет потом. А пока, добро пожаловать в ад, Володя!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ не собираюсь быть на стороне экс-владельцев "Приватбанка", буду защищать только государство, - Зеленский
 
 
 
 
 
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