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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:Нацполиция (9489) Переаттестация (96) Кирилл Тлявов (1)

 Один из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, не прошел переаттестацию и был уволен из МВД, - адвокат Маселко

Адвокат и активист Роман Маселко обнародовал информацию о том, что один из подозреваемых в убийстве 5 -летнего Кирилла Тлявова Владимир Петровец не прошел переаттестацию и был уволен из рядов МВД. Позже восстановился через суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маселко отметил: "Мало кто знает, что один из подозреваемых полицейских в убийстве 5-летнего Кирилла не прошел аттестацию и был уволен.

Но в января 2018 года судья известного Окружного административного суда Киева Дмитрий Костенко возобновил Петровца В.С. на должности. 

Этот "полицейский" даже минимальные баллы на тестах не набрал (44 при минимальных 50).

Наибольший цинизм ситуации, что как раз 3 июня, в день смерти Кирилла Высшая квалификационная комиссия судей Украины проверяла этого судью, который является типичным представителем системы и круговой поруки.

ВККС отвергла отрицательное заключение Общественного совет доброчестности и признала Дмитрия Костенко доброчесным. 

Кстати, в 2017 году судья сбил на автомобиле девочку, но полностью избежал наказания. Наказали ... отца девочки. Вот так.

Готовы ли мы и дальше платить такую ​​цену за псевдореформы?

Или кто-то наконец понесет ответственность за оставление таких "правопохоронцив" и "кривосудие" на должностях?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались давать показания и проходить тест на алкоголь, - адвокаты арестованных

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Также читайте: Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130584
 
   
 Топ комментарии
 
Ну и какие действия произвел твой "порох" после Княжичей, где было 5 трупов?
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потрох - коррумпированная, циничная, жлобистая, пофигистая свинья , которая за 5 лет НИЧЕГО не сделала для улучшения качества жизни украинцев.
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Завелась старинная мусорская шарманка: это на наш сотрудник, мы его ранее уволили. Как вы уже zae bali... Аваков с Князевым должны уйти в отставку и так должно быть с каждым, кто прийдет на их место. Залет=увольнению. Как минимум...
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Зеленський, шо за фігня з АваковимПитання риторичне.
Пороха б вже, станься таке, мені страшно уявити з чим би змішали.
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Ну и какие действия произвел твой "порох" после Княжичей, где было 5 трупов?
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Самовбились з необережності. Кінці в землю.
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потрох - коррумпированная, циничная, жлобистая, пофигистая свинья , которая за 5 лет НИЧЕГО не сделала для улучшения качества жизни украинцев.
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С России тебе виднее)))
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"раисся" (как и слово "говно") пишется с маленькой буквы, продажное чмо... всегда пишется с маленькой.
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Демченко, с Порохом давно все ясно, дальше что? Скольких еще должны покалечить-убить менты?отмазать от ответственности типа судьи, что бы хоть что-то поменялось в Украине? Мне хватило бы суток выгнать рюкзаковых после убийства ребенка. Но увы... Ждем реакции нового гидранта...
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Таке неможливо під час потужних і прогресивних реформ від будкобудівельника. Так, ботоферма? Назвіть призвіще цього "захисника права".
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На всякий случай напоминаю, уже выборы прошли, смените методичку
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Ментами - не стають. ментами - народжуються..
І вся ідея переатистації полягала в очищенні системи правоохороних органів від МЕНТІВ.
Хотіли як краще. а маєм як завжди...
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Один из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика не прошел переаттестацию и был уволен из МВД, - адвокат Маселко
да,рэХорма по авакяновски - снова понабирать мусоров(((
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Завелась старинная мусорская шарманка: это на наш сотрудник, мы его ранее уволили. Как вы уже zae bali... Аваков с Князевым должны уйти в отставку и так должно быть с каждым, кто прийдет на их место. Залет=увольнению. Как минимум...
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Неужто "Мавр сделал своё дело, мавр должен уходить"(с)??? Не верится. Я- о Министре МВД, если шо.
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Ну если объективно, без дешевых ля-ля, то в данном конкретном случае мавр не при делах. Мавр сделал своё дело, старых мусоров уволил через переаттестацию. Но потужные рехформаторы судебной системы их вернули назад. А помогли им в этом поцреоты в вышиванках из ЗРады. Так шо маемо, шо маемо.
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Князев - по профессии полицейский, А КАКАЯ ПРОФЕССИЯ У АВАКОВА?
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ну-ну...еще попытки...
то малолетка стрелял...
то пестик пропал...
то переаттестацию не прошел (ибо уже о пьяной стрельбе страна гудела)
еще что за фактики подгоните - котенка перед стрельбой спас..
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народ ви замітили що дві дитини загинули із за рішення суду...дівчинка яку через суд повернули батькам і хлопчик через поліцейського якого поновили на роботі суд
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Да они все буквально вчера были уволены ...
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как тут не вспомнить фразу - " не виноватая я, он сам пришел"!
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Це все що нам потрібно знати про реформу поліції
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Матка боска! Зараз виявиться,що весь райвідділ звільнили 10 років тому
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За эти 5 лет провелось две успешных реформы, которые "съела" одна часть общества и к сожалению, все 5 лет, молча сплёвывала другая: 1) "замыливание" 2) " зомбирование".
Пять мотраченных впустую лет.
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Руки держащие чаши "правосудия" зеля рубить будет ? Хотя о чем это я ?
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По закону президент не выполняет функции судей. В данном случае к сожалению.
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Начинается...
Такое впечатление, шо наши мусорские и другие "паны" слизывают всю систему своей отмазки у кацапов: увольняют одиозных работников задним числом.
Аваков, може у кацапов такие финты ушами и прокатывают, но у нас они не прокатят!!! Отвечать придется всем вам мусарам.
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народ не втягуйтесь в акцію порохоботів перед виборами звільнити Авакова...Пєтруші цоьго треба щоб не було кому контролювати вибори
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ни одна слезинка ребенка не стоит политических амбиций ни одного президента.
Аваков должен уйти
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Прлмто, как в Расее, вчера уволен. Арсенчик быстрл учится у москалей.
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То, что т. н. реформ, которые были типа сделаны за последние 5 лет, этот мальчик лишь один из последних, заплативший жизнью, за рукожопость и проданость этих типа реформаторов.
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Он уволился две недели назад. И никогда там не работал. Бебебе.
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ВСЕ ЗНАЛИ ( и Аваков в т ч), что НЕ ПРОШЕДШИЕ АТЕСТАЦИЮ И ЛЮСТРИРОВАННЫЕ МИЛИЦИОНЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ОРГАНЫ МВД.
Но молчали
Авакова в отставку
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Их возвращали суды!!! В том и проблемма.Что судебная система полное гавно!
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Пока выборы не пройдут Авакова никто трогать не будет!
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а если бы суд мента-алкаша не восстановил, он мог бы гангстером стать Один із поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, не пройшов переатестацію і був звільнений з МВС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7447
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Дык, они оба уволились из органов ещё неделю назад.
Завтра Аваков покажет документы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика, не прошел переаттестацию и был уволен из МВД, - адвокат Маселко
 
 
 
 
 
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