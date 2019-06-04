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 Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес

В ближайшее время бюст маршала Жукова будет восстановлен, а возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала СССР рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета.

Об этом говорится в заявлении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, опубликованном 4 июня на сайте горсовета в ответ на призыв президента Владимира Зеленского "урегулировать правовую коллизию", передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости. И раз я как Харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: 1) бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время; 2) вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Жуковым никакой правовой коллизии нет, памятник в Харькове подлежит демонтажу по закону о декоммунизации, - Институт нацпамяти

При этом, по словам Кернеса, станция метро, которая раньше носила имя маршала Жукова, останется с нынешним названием - "Дворец спорта".

Также мэр Харькова напомнил, что был против декоммунизации имени Жукова из-за его роли в освобождении Харькова, и призвал людей "вернуться с Майданов".

"Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - резюмирует Кернес.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

3 июня пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook написала, что ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову - яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы.

Источник: https://censor.net.ua/n3130583
 
 
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Коротше я зрозумiв....Нiякого крутого поворота не буде , все як було за Пороха так i далi буде, чистки не буде , люстрацiй не буде ,сепарня як була на своiх мiсцях так i залишится далi.....
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"Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова"



Так и запишем - Зеленский пособник Кернеса.
Спасибо Гена.
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Гепыну коляску можно приварить на постамент Жукова. Его привязать, что бы не упал, мэр
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Когда уже будет бюст Гепы? Желательно работы якутского скульптора.
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Всю это шнягу с восстановлением бюста убийце Жукову САМ Кернес и НАЧАЛ и вел все время. А его Зеля "арбитром" назначил!
...
Гепа "арбитр", это то же самое и тот же результат, если бы Рассию назначили "арбитром" в споре-переговорах между Украиной и Лугандонией.
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Во *****...Кернес как и порохоботы выдают желаемое за действительное. Какой ты нафик "орбитр", ты блть недобиток сучий...падлы перед смертью не надышатся. Украинцы уже подписали приговор всей швали, на выборах будет поставлена финальная точка.......вот тогда будет весело смотреть как чпокаются соевые с рыгами на шконке!!!
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добре, що шнур не обірвався... а все з першого разу!
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Когда уже этот недострелянный хорек мокшанвкий подохнет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес
 
 
 
 
 
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