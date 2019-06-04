 Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес

Об этом говорится в заявлении Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, опубликованном 4 июня на сайте горсовета в ответ на призыв президента Владимира Зеленского "урегулировать правовую коллизию", передает Цензор.НЕТ.

"Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости. И раз я как Харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе - сообщаю: 1) бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время; 2) вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко на проспект имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета", - говорится в заявлении.

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При этом, по словам Кернеса, станция метро, которая раньше носила имя маршала Жукова, останется с нынешним названием - "Дворец спорта".

Также мэр Харькова напомнил, что был против декоммунизации имени Жукова из-за его роли в освобождении Харькова, и призвал людей "вернуться с Майданов".

"Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой", - резюмирует Кернес.

Напомним, в Харькове активисты ряда партий и общественных организаций 2 июня повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

3 июня пресс-секретарь главы государства Владимира Зеленского Юлия Мендель в Facebook написала, что ситуация в Харькове вокруг памятника маршалу Жукову - яркий пример непродуманности и несовершенства гуманитарной политики, которая проводилась в последние годы.