EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  502  21
Все про:ВМС (689) НАТО (6377) учения (2076) Столтенберг (664)

 В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и стран-членов Альянса.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило свое присутствие в Черном море благодаря большему количеству судов и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что Альянс внимательно следит за ситуацией в регионе Черного моря.

"В апреле министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали пакет дополнительных мер, включая дополнительную подготовку военно-морских сил и сил вашей береговой охраны, большее военно-морское присутствие наряду с визитами в порты и учениями, а также по обмену информацией", - сказал Столтенберг.

Смотрите: Ракетный катер ВМС Украины и корабль королевского флота Британии провели совместные тренировки в Черном море. ФОТОрепортаж

Он напомнил, что уже проходили регулярные учения и визиты в украинские порты, в том числе, кораблей из постоянных военно-морских групп НАТО и других кораблей Альянса.

"И в июле мы будем проводить больше учений в Черном море вместе с Украиной", - заявил Столтенберг.

Смотрите также: Переданные ВМС Украины два катера типа "Island" прошли испытания в США. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3130582
 
   
 Топ комментарии
 
В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, с заходом в Мариуполь. Вот это былаб новость.
 показать весь комментарий
 
Владимир Зеленский говорит в Брюсселе о необходимости усиления давления на Россию и принуждении этой страны к миру путём совместных действий Запада и Украины. Правильная и абсолютно логичная постановка вопроса новым президентом. Но есть другие вопросы.▪️Первый - понимает ли Владимир Зеленский, что это его заявление - признание правильности и, что самое главное, безальтернативности курса, который все эти годы проводил президент Петр Порошенко?▪️Второй - понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о «принуждении России к миру» он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников.▪️Третий - понимают ли украинские олигархи, которые ставили на Зеленского, чтобы окончить «вот это все», что «вот это все», скорее всего, не окончится, а усилится и им не видать российских прибылей как своих ушей.▪️Четвёртый - понимает ли избиратель Владимира Зеленского, который до сих пор уверен, что война продолжается не потому, что это нужно Путину и России, а потому, что на ней «обогащалось» украинское руководство, что конфликт будет продолжаться и может даже усилиться - если усилится «принуждение к миру».▪️Пятый - когда пройдёт несколько месяцев, а война все еще будет продолжаться, поймёт ли этот избиратель, кто его настоящий враг или теперь решит, что война не заканчивается просто потому, что на ней обогащаются Зеленский и Коломойский?▪️И последний вопрос - может нам нужно сказать правду хотя бы самим себе и понять, что украинский избиратель, который не считает Россию ответственной за войну и ищет врага в собственном доме, просто в этой войне на стороне России, а не Украины?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Владимир Зеленский говорит в Брюсселе о необходимости усиления давления на Россию и принуждении этой страны к миру путём совместных действий Запада и Украины. Правильная и абсолютно логичная постановка вопроса новым президентом. Но есть другие вопросы.▪️Первый - понимает ли Владимир Зеленский, что это его заявление - признание правильности и, что самое главное, безальтернативности курса, который все эти годы проводил президент Петр Порошенко?▪️Второй - понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о «принуждении России к миру» он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников.▪️Третий - понимают ли украинские олигархи, которые ставили на Зеленского, чтобы окончить «вот это все», что «вот это все», скорее всего, не окончится, а усилится и им не видать российских прибылей как своих ушей.▪️Четвёртый - понимает ли избиратель Владимира Зеленского, который до сих пор уверен, что война продолжается не потому, что это нужно Путину и России, а потому, что на ней «обогащалось» украинское руководство, что конфликт будет продолжаться и может даже усилиться - если усилится «принуждение к миру».▪️Пятый - когда пройдёт несколько месяцев, а война все еще будет продолжаться, поймёт ли этот избиратель, кто его настоящий враг или теперь решит, что война не заканчивается просто потому, что на ней обогащаются Зеленский и Коломойский?▪️И последний вопрос - может нам нужно сказать правду хотя бы самим себе и понять, что украинский избиратель, который не считает Россию ответственной за войну и ищет врага в собственном доме, просто в этой войне на стороне России, а не Украины?
 показать весь комментарий
 
 
он прилюдно обещал договариваться хоть с чёртом лысым. интересно, кого он имел в виду?
 показать весь комментарий
 
НАТО выделит на кибербезопасность и медицинскую *********** в Украине 40 млн евро. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Как сообщает пресс-служба Главы государства, Столтенберг поздравил адаптацию украинского законодательства к стандартам Альянса.
"Господин Президент, у Вас есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ, реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО", - заявил Столтенберг.
Зеленский в свою очередь отметил, что Украина должна сфокусироваться на первоочередном задании - проведении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО впервые за последние десятилетия меняет свою военную стратегию
"Речь идет о реализации положений закона о национальной безопасности, реформе СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны. Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной, - неотъемлемая часть европейской безопасности. Убежден, что наше особое партнерство с НАТО будет эффективно развиваться. Надеюсь, что в перспективе мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Палате
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"Сагайдачный" будет или его списали?
 показать весь комментарий
 
Апчета військові кораблі служили 35 років при совку.
 показать весь комментарий
 
Поцікався коли був збудований "Сагайдачний".
 показать весь комментарий
 
Ну так выйдет он в море или у пристани будет дослуживать?
 показать весь комментарий
 
В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, с заходом в Мариуполь. Вот это былаб новость.
 показать весь комментарий
 
 
Катера имени святого Петра Алексееча тоже будут участвовать, если конечно доплывут.
 показать весь комментарий
 
А шо они дадут, эти учения?
Шо, кацапы испугаются этой "зарницы" и больше не будут поддерживать сепарню на проклятых землях?
А скоко денег наша страна должна спалить на эти бесполезные учения, это никому не интересно?
А шо эти учения дают нам, обороняющимся от кацапской агрессии??? - только трату денег на разные фейерверки?
Новость так себе...
 показать весь комментарий
 
 
Окстись! Это ещё один жест поддержки от всего цивилизованного мира и прочее бла-бла-бла...
 показать весь комментарий
 
 
У цивилизованного мира на эти "зарницы" денег може и хватает, а у нашей обкраденой своими же страны, на парады и "зарницы" денег нет. Пенсионеры от голода и без медицинской помощи дохнут пачками, молодняк массово выезжает из страны, а они в войнушки играются!!!
 показать весь комментарий
 
В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 424

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що партія "Удар" буде брати участь в дострокових парламентських виборах. А Міхеілу Саакашвілі запропонував стати головою цієї політсили.
"Удар" іде на дострокові парламентські вибори і пропонує нашим партнерам піти разом. Я залишаюся лідером партії "Удар", а Михаїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - сказав Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.
 показать весь комментарий
 
А чего только в июле? 12 месяцев в году надо
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, - Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх