 В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, - Столтенберг

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило свое присутствие в Черном море благодаря большему количеству судов и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией", - сказал Столтенберг.
Также он отметил, что Альянс внимательно следит за ситуацией в регионе Черного моря.
"В апреле министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали пакет дополнительных мер, включая дополнительную подготовку военно-морских сил и сил вашей береговой охраны, большее военно-морское присутствие наряду с визитами в порты и учениями, а также по обмену информацией", - сказал Столтенберг.
Он напомнил, что уже проходили регулярные учения и визиты в украинские порты, в том числе, кораблей из постоянных военно-морских групп НАТО и других кораблей Альянса.
"И в июле мы будем проводить больше учений в Черном море вместе с Украиной", - заявил Столтенберг.
Как сообщает пресс-служба Главы государства, Столтенберг поздравил адаптацию украинского законодательства к стандартам Альянса.
"Господин Президент, у Вас есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ, реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО", - заявил Столтенберг.
Зеленский в свою очередь отметил, что Украина должна сфокусироваться на первоочередном задании - проведении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО.
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"Речь идет о реализации положений закона о национальной безопасности, реформе СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны. Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной, - неотъемлемая часть европейской безопасности. Убежден, что наше особое партнерство с НАТО будет эффективно развиваться. Надеюсь, что в перспективе мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Палате
Шо, кацапы испугаются этой "зарницы" и больше не будут поддерживать сепарню на проклятых землях?
А скоко денег наша страна должна спалить на эти бесполезные учения, это никому не интересно?
А шо эти учения дают нам, обороняющимся от кацапской агрессии??? - только трату денег на разные фейерверки?
Новость так себе...
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що партія "Удар" буде брати участь в дострокових парламентських виборах. А Міхеілу Саакашвілі запропонував стати головою цієї політсили.
"Удар" іде на дострокові парламентські вибори і пропонує нашим партнерам піти разом. Я залишаюся лідером партії "Удар", а Михаїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - сказав Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.