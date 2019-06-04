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 Серийный вор церковного имущества задержан на Киевщине, - Нацполиция

Во время проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и задержали мужчину, совершившего кражи церковного имущества в нескольких религиозных учреждениях Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.

"Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления. Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области", - сообщается на странице областного главка Нацполиции в соцсети Фейсбук во вторник.

В полиции отметили, что некоторые похищенные иконы уже узнали священнослужители.

"Так, например, священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы, на полотне мешковины, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм. Собственность полицейские изъяли", - рассказали в полиции Киевской области.

Следователи расследуют материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130581
 
 
 Топ комментарии
 
отем кадилом бы и отх..одить по горбу ...
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Какой-то праздник Святого Януария ...
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небось родственник Филарета у него кукушки улетели насовсем. Может учудить чего угодно.
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Антихрист, креста на тебе нет. Воровать потом добытое добро святыми отцами. Серийный вор церковного имущества задержан на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 897
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цензор, есть новость. новостей нет.
армия, мова, віра это к пэпе.
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зарплаты 4000, всех посадю, нафиг МВФ, перестать стрелять это к клоуну.
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В Украине дубликат,оригинал в Стамбуле.Пусть ворую, сколько захотят.
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перепряч свои пасхальные кальсоны на всякий случай
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А зачем его воровать? Какую он имеет ценность? Никакой.
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Чего сразу украл. Может брал в аренду, решил вернуть..
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Пілігрім, травкой гонім. В дорогу святинь взяти хотів.
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вот мы тебя отдадим в аренду на сливной бачок.ru, а бабло пробухаем
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ну, как говорится, ничего святого нет у человека
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В 1979-м, я в Ленинграде комнату снимал. Хозяйка-старушка, как-то собралась и сказала:"Поехала я умирать, на родину, в Псковскую область". И- уехала. А через месяцев семь, мне нужны были деньги, на билет, домой. Да и просто- на пожрать. Я и украл две иконы этой бабушки. И продал, падла, бармену в кафе "Север". Одну- за 25 рублей, вторую- за 15. Было дело. Каюсь. А эти иконы тогда- меня реально спасли.
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Если спасли может и пронесёт, а может и догонит карма. Никому не ведома Небесная арифметика.
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Ну, да... Сорок лет прошло... Пока- вроде как- ничего.
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Забудьте. Или покайтесь, если совсем невмоготу. Покаящемуся - прощается.... Вера такая...
Украл - покаялся. Самая удобная религия - христианство... Но...
Согласно Гл.15.ст. 22-28, от Мтф., есть дети - Евреи и те, кто считает Евреев своими господами. И только в такой конфигурации можно пробиться к Иешуа...
Вы - Еврей?
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Нет. Я- не еврей. Ладно... Я уже пожалел, об откровении.
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жизнь сложная штука бывает порой, что я вам скажу, покаялись публично, а так, кто без греха сам, пускай кинет в вас камень, у каждого всякое бывает на его пути
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у Харкові здебільшого мокшансько-гундяєвська секта ..тож товстопикі фсбшні попи не збідніють
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Хорош божок - каждый егО мож*д опустить как сам хочет и ограбить - сколько унесет Серійного злодія церковного майна затримано на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 855

\\\\\\\\Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области" Источник: https://censor.net.ua/n3130581\\\\\\\\\\

В незнакомые местности грабить капища ездить и настолько умело маскироваться..... Конечно это не все он, но то что Яхве настолько жалок шо без копов только угрожает "горением вечно", заставляет жизнерадостно расхохотаться с верунов Серійного злодія церковного майна затримано на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8326
Сколько прыти в писанине - столько же "мощи" в реале) мощей то есть))
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Не має ніякого майна в богодєльнях, є майно держави, попи паразитують на тілі України.
Потрібно ввести податки на це все і я побачу скільки богодєлєн і попів залишиться.
І перестаньте попів святими отцями називати, нічого святого там не має.
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Это мог быть Идеологически мотивированный Атеист - идеалист. Похищая утварь из протестных побуждений.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСерийный вор церковного имущества задержан на Киевщине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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