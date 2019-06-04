 Серийный вор церковного имущества задержан на Киевщине, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в области.
"Вором оказался 30-летний житель Харькова, ранее судимый за аналогичные преступления. Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области", - сообщается на странице областного главка Нацполиции в соцсети Фейсбук во вторник.
В полиции отметили, что некоторые похищенные иконы уже узнали священнослужители.
"Так, например, священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района узнал похищенную древнюю деревянную икону Божьей матери Скоропослушницы, на полотне мешковины, которая имеет золотое напыление и весит около 40 килограмм. Собственность полицейские изъяли", - рассказали в полиции Киевской области.
Следователи расследуют материалы уголовного производства по признакам ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
армия, мова, віра это к пэпе.
Украл - покаялся. Самая удобная религия - христианство... Но...
Согласно Гл.15.ст. 22-28, от Мтф., есть дети - Евреи и те, кто считает Евреев своими господами. И только в такой конфигурации можно пробиться к Иешуа...
Вы - Еврей?
\\\\\\\\Правоохранители проверяют мужчину еще по 74 кражам церковного имущества в области" Источник: https://censor.net.ua/n3130581\\\\\\\\\\
В незнакомые местности грабить капища ездить и настолько умело маскироваться..... Конечно это не все он, но то что Яхве настолько жалок шо без копов только угрожает "горением вечно", заставляет жизнерадостно расхохотаться с верунов
Сколько прыти в писанине - столько же "мощи" в реале) мощей то есть))
Потрібно ввести податки на це все і я побачу скільки богодєлєн і попів залишиться.
І перестаньте попів святими отцями називати, нічого святого там не має.