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 Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками

Почетный патриарх Православной церкви Украины, бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет провел тайную встречу с киевскими священниками.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Мы проведем Поместный собор, и он утвердит Киевский патриархат и отменит решение Архиерейского собора. Таким образом мы не будем принимать решение, что мы выходим из этой так называемой ПЦУ. Мы утвердим, что мы есть Киевский патриархат - он был, есть и будет, а новая церковь, если хочет, будет с ним, а не захочет, то не будет. Для того, чтобы ваша совесть была чистой, будет Поместный собор, который отменит это постановление от (15 декабря 2018 года, было принято во время Объединительного собора с участием представителей власти, УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. - Ред.) как высший орган. Поместный собор как высший орган отменит все эти постановления, которые противоречат нашему существованию", - сказал Филарет во время тайной встречи.

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополит Епифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Также читайте: Епископ ПЦУ Адриан (Кулик): "Раскольник и бунтарь" Филарет созывает священников Киева для присяги на верность УПЦ КП

Источник: https://censor.net.ua/n3130578
 
   
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закрутили так, что черт ногу сломит
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бабло і гординя ним крутить, як і всіма українцями. останнє слово має бути за віруючими людьми а не самозванцями Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками - Цензор.НЕТ 5901
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Був і залишився КДБістом. Сильно його "контора" за причинне місце тримає.
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Ему там святой Петр у ворот уже прогулы ставит.... Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками - Цензор.НЕТ 8866
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Його Святості Філарету потрібно покаятись за гріх гордині, та відійти до монастиря спокутувати свій гріх..
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В чём святость этого кагебешного старпёра в женском платье?
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Еще поповских разборок для полного счастья не хватало.
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Шото пэтькин томос начинает боком вылазить
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Не переживай... Филарету уже под 90...и ему осталось не много...а Томос он на всегда.....
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Признать что не было Киевского патриархата значит поддержать Гундяя: все это время он так и заявлял, мол, раскольники, нелигитимные и прочая фигня

хреново
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Бородатые бездельники никак не успокоятся. Вам так удача подвернулась с томосом, вернула вам значимость и смысл жизни, так нет, все нужно усрать...
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От вже й попи біснуються. Зараза якась.
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Как-то насрать мне на эти тёрки длиногривых ...
Нихрена работать не хотят , только жить кучеряво .
Ну их всех нахрен .
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Короче и крестик не снимут, но и трусы не оденут.
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томас теперь наверное на фабрике К.Марска будет хранится, надежно залитый шоколадом в три слоя, чтобы филарет его не погрыз на куски
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Всё, к чему был причастен мародёр, оказалось фикцией, потёмкинской деревней, фуком...
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Тебе то что? Иди гундяю кальсоны целуй...
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не удивлюсь, если он атеист с децтва, как и все остальные сегодняшние верующие, своевременно обменявшие партбилеты на крестики.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками
 
 
 
 
 
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