EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  199  16
Все про:Зеленский (1617) членство в НАТО (311) Столтенберг (664)

 Реформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал реформирование учреждений в сфере обороны и безопасности и борьбу с коррупцией единственным путем к членству Украины в Альянсе в будущем.

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Расширение НАТО имело большой успех. Это помогло распространять демократию, верховенство права, мир и стабильность во всей Европе. И НАТО и ЕС вместе в течение последних десятилетий фундаментально укрепили демократию, мир и стабильность в Европе посредством расширения одновременно как НАТО, так и Европейского Союза", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, НАТО придерживается политики открытых дверей. "Мы также придерживаемся очень важного и фундаментального принципа, что каждое государство имеет суверенное право решать свой собственный путь, и это также касается Украины", - подчеркнул генсек Альянса. Он добавил, что Альянс уважает, когда страна решает не стремиться к членству.

"Мы имеем тесное и хорошее партнерство со Швецией, Финляндией, Австрией и другими странами, которые решили не добиваться членства в НАТО, и мы полностью это уважаем. Но мы также уважаем, когда страны решают, что они хотят добиваться членства. Затем мы садимся (за стол переговоров) и изучаем, когда и как мы можем помочь им стать готовыми для членства и соответствовать стандартам НАТО", - сказал Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе

При этом он отметил, что "важное сообщение заключается в том, что только от страны, которая решает добиваться членства, и 29 стран - членов зависит решение, когда эта страна будет готова присоединиться к Альянсу".  "Ни одна другая страна не имеет права пытаться вмешаться или блокировать этот процесс, поскольку это суверенное решение суверенного государства выбирать свой собственный путь. И мы уважаем это решение", - добавил он.

"Лидеры НАТО подтвердили или подтверждали несколько раз, - в прошлый раз на саммите в прошлом году, - что мы поддерживаем наше решение, принятое на саммите в Бухаресте (в 2008 году, что двери НАТО для новых членов открыты - Ред.) и мы с тех пор повторяли это несколько раз... Мы поддерживаем и помогаем Украине с воплощением реформ, модернизацией ее учреждений в сфере обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО и бороться с коррупцией", - заявил Столтенберг.

Также читайте: Украина на саммите НАТО в декабре должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе, - Порошенко

"Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее учреждений в сфере безопасности, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/n3130577
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что-то я не наблюдаю трупов коррупционеров на улицах .
Может , в Киеве валяются ?
Там их больше ...
 показать весь комментарий
 
Повторяє постійно як мантру . НЕ розуміє бідолашній, що корупція це дуже вигідно для урядовців, а на оборонці таке бабло можна заробити. А для народу та Столтенберга можна і побізікати про український світлий шлях до НАТО.
 показать весь комментарий
 
Захід бачив і розумів всі петіні корупційні кульбіти на протязі всієї нікчемної петіної каденції..
 показать весь комментарий
 
 
Теперь будут посмотреть как будет бороться с коррупцией президент Беня.
 показать весь комментарий
 
 
Прийшов на брехні та шахрайстві, брехав та крав всі 5 років, й піти спокійно без смердючої агонізуючої брехні не може.
 показать весь комментарий
 
 
Ситуация на сегодняшний день, или как шоколадная банда победила энергозависимость Украины. Это и есть наша безопасность

Реформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5692
 показать весь комментарий
 
 
Тобто генсек НАТО нам чітко говорить, що в цій царині у нас ніяких здобутків серйозних нема за попередні 5 років...
 показать весь комментарий
 
 
Тому що генсек НАТО - огент кримля і просто заздрить українському Петру Олексійовичу Черчиллю.
 показать весь комментарий
 
Без вступу в ЄС, НАТО - і "нафіг не надо".............
 показать весь комментарий
 
то есть Столтенберг прямым текстом сказал, что Петрусь и его банда ничо не сдалала для обороны страны и для уничтожения коррупции...
 показать весь комментарий
 
 
Треба тиснути на Будапештський меморандум. Ви нам не членство обіцяли, а безпеку.
 показать весь комментарий
 
 
Мы поддерживаем и помогаем Украине с воплощением реформ, модернизацией ее учреждений в сфере обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО и бороться с коррупцией", - заявил Столтенберг.

"Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее учреждений в сфере безопасности, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Источник: https://censor.net.ua/n3130577

О как. А Петя говорит что только с "ПЕС" возьмут в НАТО
 показать весь комментарий
 
 
А жаба меркеляка (и пр. союзники путлера в Европе) думает "только через мой труп".
 показать весь комментарий
 
Тим часом для стабілізації курсу долара зекоманда почала розпродувати ЗВР...
 показать весь комментарий
 
Ну що ж - пора починати боротися з корупцією.............
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРеформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг
 
 
 
 
 
 вверх