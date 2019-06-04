 Единственный путь Украины для членства в НАТО - реформирование сектора обороны и борьба с коррупцией, - Столтенберг

Об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Расширение НАТО имело большой успех. Это помогло распространять демократию, верховенство права, мир и стабильность во всей Европе. И НАТО и ЕС вместе в течение последних десятилетий фундаментально укрепили демократию, мир и стабильность в Европе посредством расширения одновременно как НАТО, так и Европейского Союза", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, НАТО придерживается политики открытых дверей. "Мы также придерживаемся очень важного и фундаментального принципа, что каждое государство имеет суверенное право решать свой собственный путь, и это также касается Украины", - подчеркнул генсек Альянса. Он добавил, что Альянс уважает, когда страна решает не стремиться к членству.
"Мы имеем тесное и хорошее партнерство со Швецией, Финляндией, Австрией и другими странами, которые решили не добиваться членства в НАТО, и мы полностью это уважаем. Но мы также уважаем, когда страны решают, что они хотят добиваться членства. Затем мы садимся (за стол переговоров) и изучаем, когда и как мы можем помочь им стать готовыми для членства и соответствовать стандартам НАТО", - сказал Столтенберг.
При этом он отметил, что "важное сообщение заключается в том, что только от страны, которая решает добиваться членства, и 29 стран - членов зависит решение, когда эта страна будет готова присоединиться к Альянсу". "Ни одна другая страна не имеет права пытаться вмешаться или блокировать этот процесс, поскольку это суверенное решение суверенного государства выбирать свой собственный путь. И мы уважаем это решение", - добавил он.
"Лидеры НАТО подтвердили или подтверждали несколько раз, - в прошлый раз на саммите в прошлом году, - что мы поддерживаем наше решение, принятое на саммите в Бухаресте (в 2008 году, что двери НАТО для новых членов открыты - Ред.) и мы с тех пор повторяли это несколько раз... Мы поддерживаем и помогаем Украине с воплощением реформ, модернизацией ее учреждений в сфере обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО и бороться с коррупцией", - заявил Столтенберг.
"Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее учреждений в сфере безопасности, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Может , в Киеве валяются ?
Там их больше ...
- 67%, и весь у параши
Сегодня только 30% и смешанный у Европы
Но для зебота это слишком сложно, он даже сам не понимает что постит
Вот такая вот энергонезависимость создал Петрусь под одобрительное карканье соевых ботов
"Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее учреждений в сфере безопасности, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Источник: https://censor.net.ua/n3130577
О как. А Петя говорит что только с "ПЕС" возьмут в НАТО
Национальный банк (НБУ) 27-31 мая продал $43 млн из золотовалютных резервов, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nbu-prodal-43-mln-zolotovalyutnyh-rezervov-dlya-podderjaniya-grivni
20-24 мая регулятор купил $70 млн. В целом, с 1-го по 24-е мая резервы были пополнены на $500 млн.
В этот же период НБУ купил $11,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты из резервов на прошлой неделе составила $31,5 млн.
Ти забрехався по вуха
Ти ж сказав: "
Тим часом для стабілізації курсу долара зекоманда почала розпродувати ЗВР..."
І дав ссилю підтвердження. А в цій ссилі виявляється, що поповнили на 500 млн а продали близько 50 за цей же час
Ти або брехун або маразматик
Так брись під шконку.
Точно маразматик
Нацбанк начал продавать валюту на межбанке для поддержки курса гривни
https://biz.censor.net.ua/news/3130259/natsbank_nachal_prodavat_valyutu_na_mejbanke_dlya_podderjki_kursa_grivni
Вы читайте побольше...,не будете так невежественны.
Вам её давали выше!
"Не є збігом, що стрімке зростання курсу долара почалося зразу після заяв Коломойського про доцільність дефолту та після того, як голова Нацбанку Яків Смолій оголосив, що золотовалютні резерви України станом на 28 травня становлять 19,3 млрд доларів, тоді як 28 квітня їх об'єм становив 20,53 мільярди.
Смолій пояснив це погашення державного і гарантованого боргу. Якщо це так, то ситуація дуже тривожна. ЗВР Національного банку існують не для виплати боргів - цим має займатися Кабінет міністрів. ЗВР Нацбанку призначені для утримання стабільності національної валюти. Якщо почали «доїти» резерви Нацбанку, це значить, що інших джерел катастрофічно не вистачає.
Якщо звідти беруть кошти для погашення боргів - це становить небезпеку для національної валюти. І чим меншим буде об'єм ЗВР, тим сильнішим буде тиск на гривню.
Поки невідомо, чи піде Нацбанк на валютні інтервенції з тим, аби зупинити девальвацію гривні. Але якщо це станеться (Зеленському треба виграти парламентські вибори й обвал гривні партії «Слуга народу» точно голосів не додасть), ЗВР будуть і надалі танути.
І чим далі - тим стрімкіше.
Якщо хто не знав, уряд Азарова наприкінці 2013-початку 2014 рр. щотижня «спалював» нра Міжбанку по 1 мільярду задля утримання "долара по 8". (с)
Столтенберг запевнив Північну Македонію в готовності прийняти її в НАТО
Она не так катострофична на фоне отнсительного благополучия населения этих стран..
А в постсоветских странах и странах бывшего соцлагеря она будет ещё не одно десятилетие!На западе не так " зарываются" как в Украине,добравшись до власти ( на любом уровне).
Я всегда говорила ,что начинать надо каждому с себя.