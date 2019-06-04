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Все про:таможня (1417) ГФС (3297) Макаренко Анатолий (143)

 Из ГФС уволился специалист Ивашкович, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко заявил, что Налоговую службу покидают последние высококлассные специалисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Макаренко отметил: "На этом исключительно профессиональном, моральном и порядочном человеке в последние годы держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы.

Хорошо знаю основания для принятия такого решения.

Александр Власов, это не "собственное желание", а результат системной вредительской работы тех, кто видит в таможне только "кормушку" и ненавидит все то, что вредит их аппетитам.

Рано или поздно они с позором уйдут. Но что останется? Руины?"

Из ГФС уволился специалист Ивашкович, на котором держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы, - экс глава таможни Макаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130576
 
 
 Топ комментарии
 
Фигня, проведем конкурс и выберем талантливого еврейского мальчика.
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Мы уже заявление о приёме на работу пишем. Падаждите-
Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 4189
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Пистец, он что то знал! Верните Ивашкевича!!!
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Схвалюю Івашкевича! Я би на його місці вже давно педалив би на американців. Сподіваюся, що герой знайде тепер достойну посаду і зарплату в зелених долярах!
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Институт государства держится только на каком-то ивашкевиче, которого нихто в стране не знает и не видел никогда?! Шо это? Это такие были рехформы?

Все!.. Все после пороховни и глистов из нф нужно начинать строить заново! Буквально все!
И кому нужны были такие "реформы"? Где деньги, клторые были выделены под эти реформы?
Ниче, все твари вернете, шо украли у страны... Все, блин, до последнего цента/гривны/копейки.
Не сейчас, то завтра... Общество вас, говнюков, таки догонит.
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Подавай рєзюме!!!!!
Впірьод , - «нє богі горшкі обжигают» !
По клавє барабаніш бодро, а там наблатикаєшся на Ай тішніка.
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Сынок, я уже свое отработал. Теперь ты меня убеди, шо ты не токо на "клаве" умеешь буквы в обидные слова складывать, а еще и шо-то в этой жизни создал, чем можно гордиться.
Токо не бреши, я же проверю...
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Кто там кричит, что на госслужбе огромные зарплаты, и что не за что этим чинушам платить?
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я кричу! и что ?! у нас самые багатые в стране это ОЛИГАРХИ и чинуши! заметь не бизнесмены!!
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Ну поработайте в пенсионном фонде, например в отделе по перерасчёту пенсий:-!
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зачем? мне это не интересно от слова совсем!!
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как это? а страну поднимать кто будет?
вы что, не патриот?
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в том смысле которые вы вкладывает в слово патриот (работать на шару за еду пока ГРОСЯ покупает себе виллы в испании) я не патриот, совсем не патриот!
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а если ЗЕЛЯ покупает, то будете работать за копейки?
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какбы ответить чтобы вы поняли
мне все равно кто чего покупает главное чтобы он это покупал ЗА СВОИ А НЕ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ!!
А я работаю токо за адекватную зарплату!!
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врятли мне предложать должность где можно именно обогатится (там такие должност и уже заняты на 10 лет вперед) скорее всего мне предложат работу где можно заработать геморой!!
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Так и я о том. Чинуши однако, они разные.
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В ГФС ради зарплаты работают только уборчицы и ИТ-шники, все остальные готовы работать бесплатно.
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Фигня, проведем конкурс и выберем талантливого еврейского мальчика.
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Мы уже заявление о приёме на работу пишем. Падаждите-

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Талановитого хлопчика з дипломом ВУЗу, який входить у топ-1000 вузів світу, який не знаючи державної мови, тим не менше вільно "ботаєт на фєнє". 😊
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Узеленского среагируют?
Там вообще кроме пропихивания на должности людей Бэни и скандалами с ВР чем нибудь занимаются?
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Как бывший Айтишник ненавижу все что связано с айти. Правильно сделали что ушел. Дерьмовая работа и толку никакого.
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Igor Schtolts - тебе повезло что ты любил свою работу...

А некоторые всю жизнь мучаются - если с самого начала сделали не правильный выбор...
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и что теперь? в таможне черная дыра расширится до размеров государственной границы? Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 7210
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Він командував всіма комп'ютерами митниць?
Бідність заїла, тому й пішов
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Да нет, убрали начальника порядочного человека, ща назначат продажную шавку. Профи ушёл чтоб не пачкаться Умный, понимает кто захватил власть в стране. Оказаться стрелочником и попасть на шконку дурных нема. Они все женились
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Очпупітельна система. при перетині митного переходу кожен раз вбивають ФІО і дані техпасторта, при тому митники і прикордонники. сидять 2 особи 24/7 щоб вбивати дані, притому повільно, бо не підтягує попередньо введені дані. А сайт ДФС- кошмар, а кабінет платника-жесть, нічого не зрозуміло. От розсилкку про зміну банківських реквізитів для сплати податків зробити не можуть. платиш на старий рахунок, гроші повертаються, платиш потім із запізненням в 1 день- штраф на раз два. Для людей нічого корисного.
Боргів немає, взяти довідку про відсутність заборгованості, або про дохід- чекай 10днів. Приват видає необхідні довідкі онлайн.
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10000% поддержка. И + куча неясных никому "КРИТЕРИЕВ" риска + ручное управлени при преодолении "всесторонней поддержки бизнеса"
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Кто такой этот Макаренко, слышал о нем, что его несколько раз увольняли и дела заводили, последний раз уволил Яценюк. Верить ему на слово, что этот Ивашкевич честнейший человек, возможно да, а может и нет. Не Яценюку же верить. У нас, скорее всего, какие-то внутренние разборки по делению куска пирога на откатах.
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Когда были 25% у власти, на что-то надеялся, а сейчас 73%-ные быстро ему замену найдут...
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хотелось бы тебе напомнить, что пороха выбрали в 1 тур, так что иди учи маткматику, кретин с памятью золотой рыбки.
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Для зебов не имеет значение смысл, главное - произнесение ключевых слов.
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25% как были, так и остались, а остальные, вроде тебя, зеб, качали Украину то в ЕС, то в таёжный союз.
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Здається що всі державні сайти робили рукожопі програмісти.
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Я не програміст. просто з точки зору корисувача, все по "дибільному".
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хорошая система не рухнет, если уйдет один человек
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Совершенно верно. И это касается не только ІТ-составляющей таможенной системы ...
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ну это хорошая.
наш шеф недавно устроил админу скандал. ну там где-то накосячил.
так это ответило - вы что себе позволяете? я на эти деньги себе работу не найду?
...а в ответ тишина...
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всё правильно админ ответил.
видно копейки платит ваш шеф, еще и как со скотом с работниками обращается.
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ну штуку ему платит.
а остальное правда.
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Розумний фахівець, особливо якщо він сам створив систему, завжди передбачаєнедокументованй бомбу уповільненої дії та/або лазівки для можливості віддаленого доступу. Уявляю собі метушню і гемор ЗЕлених фахівців, якщо таких знайбуть взагалі.
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Типерь усе пистец даильнай клептарасти. Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 4245 Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 4245 Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 2939
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Не згоден що "сайт ДФС- кошмар, а кабінет платника-жесть". Порівняно з попереднім ОПЗ це крок вперед. звичайно зауважень багато, але все одно це крок вперед.
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-Таможня?
-та можно...
-а скока?
-та скока не жалко, нас устроит любая сумма, но не меньше этой...
-а шо это, номер телефона?
-та не, это ваш добровольный взнос...
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О, так в нашей таможенной системе есть IT-составляющая? Правда? А может ещё и у водителей автобусов Киевпастранс график движения есть?!? И даже НАБУ существует?
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Правильно. Вести две базы за одну зарплату - ну его к бениной мачихе. Надеюсь "закладки" на серваках оставил? Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 3796
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учитывая, сколько платят айтишникам на бюджете, странно, что он там так долго работал.
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Ну не может все IT таможни держаться на одном человеке. В любом случае должен быть запасной вариант. Если его нет - это вина начальства.
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***
- и что там это чмо в фуражке... тебе щебечет?
- не верещи... это - таможенник и он говорит - "пошлина"!
- ни хрена себе! ни с того ни с сего - он нас с тобой.. послал? что ли????
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Теперя, на таможне, учёта не будет...Печалька наступает, непонятка....Скоки брать и скоки наверх нести...Полное расстройство работы. Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 5746 Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 2461
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Вся ІТ-составляющая таможенной системы Государства на одном человеке?
Если правда, то это уникальное достижение не доступное нигде в мире ))
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Специалисты уходите из гос органов!!! Пусть Зе-команда покажет ярче и быстрее"результаты"!!!
Многие отказываются отказываются!!!
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Ну теперь всё... убрали замковый камень, последнюю скрепу... конец.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз ГФС уволился специалист Ивашкович, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко
 
 
 
 
 
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