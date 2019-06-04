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 Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко

Экс-глава Государственной таможенной службы Украины Анатолий Макаренко заявил, что Налоговую службу покидают последние высококлассные специалисты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Макаренко отметил: "На этом исключительно профессиональном, моральном и порядочном человеке в последние годы держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы.

Хорошо знаю основания для принятия такого решения.

Александр Власов, это не "собственное желание", а результат системной вредительской работы тех, кто видит в таможне только "кормушку" и ненавидит все то, что вредит их аппетитам.

Рано или поздно они с позором уйдут. Но что останется? Руины?"

Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы, - экс глава таможни Макаренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130576
 
 
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Пистец, он что то знал! Верните Ивашкевича!!!
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Кто там кричит, что на госслужбе огромные зарплаты, и что не за что этим чинушам платить?
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я кричу! и что ?! у нас самые багатые в стране это ОЛИГАРХИ и чинуши! заметь не бизнесмены!!
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Ну поработайте в пенсионном фонде, например в отделе по перерасчёту пенсий:-!
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зачем? мне это не интересно от слова совсем!!
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В ГФС ради зарплаты работают только уборчицы и ИТ-шники, все остальные готовы работать бесплатно.
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Фигня, проведем конкурс и выберем талантливого еврейского мальчика.
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Талантливого музыканта на кожаной флейте Монику Мендель уже выбрали
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Узеленского среагируют?
Там вообще кроме пропихивания на должности людей Бэни и скандалами с ВР чем нибудь занимаются?
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Как бывший Айтишник ненавижу все что связано с айти. Правильно сделали что ушел. Дерьмовая работа и толку никакого.
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Igor Schtolts - тебе повезло что ты любил свою работу...

А некоторые всю жизнь мучаются - если с самого начала сделали не правильный выбор...
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и что теперь? в таможне черная дыра расширится до размеров государственной границы? Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 7210
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Він командував всіма комп'ютерами митниць?
Бідність заїла, тому й пішов
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Очпупітельна система. при перетині митного переходу кожен раз вбивають ФІО і дані техпасторта, при тому митники і прикордонники. сидять 2 особи 24/7 щоб вбивати дані, притому повільно, бо не підтягує попередньо введені дані. А сайт ДФС- кошмар, а кабінет платника-жесть, нічого не зрозуміло. От розсилкку про зміну банківських реквізитів для сплати податків зробити не можуть. платиш на старий рахунок, гроші повертаються, платиш потім із запізненням в 1 день- штраф на раз два. Для людей нічого корисного.
Боргів немає, взяти довідку про відсутність заборгованості, або про дохід- чекай 10днів. Приват видає необхідні довідкі онлайн.
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Кто такой этот Макаренко, слышал о нем, что его несколько раз увольняли и дела заводили, последний раз уволил Яценюк. Верить ему на слово, что этот Ивашкевич честнейший человек, возможно да, а может и нет. Не Яценюку же верить. У нас, скорее всего, какие-то внутренние разборки по делению куска пирога на откатах.
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Когда были 25% у власти, на что-то надеялся, а сейчас 73%-ные быстро ему замену найдут...
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Здається що всі державні сайти робили рукожопі програмісти.
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хорошая система не рухнет, если уйдет один человек
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Типерь усе пистец даильнай клептарасти. Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 4245 Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 4245 Из ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко - Цензор.НЕТ 2939
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз ГФС уволился специалист Ивашкевич, на котором "держалась фактически вся ІТ-составляющая таможенной системы", - экс глава таможни Макаренко
 
 
 
 
 
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