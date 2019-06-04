 Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
"Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом ", - сказал Президент.
Зеленский также подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.
"Это является целью всех наших реформ - повышение уровня жизни украинцевй, искоренение коррупции и модернизация всего государства. Это возможно сделать, только обеспечив национальную безопасность", - отметил глава государства.
А стратегический Курс у зелемойши и его команды после того как они обкрадут страну - Израиль (подумал но не сказал Зе)
Или ты идейный в отличие от остальных и Пэтю не бросишь?
В данном случае важны действия, а не слова
Пока марионетка Бени не убедителен в своем стремлении в Евросоюз и евроатлантическое пространство
Так что все будет Украина!
Неужели мы опять обосрались ?
Вот неожиданность .
Если он ещё за термос вспомнит и реформы , тогда всё , кранты ...
Итак вокруг одни предатели !
Кто конкретно ?
Я очень люблю господина ПэЗэ . Больше , чем Пэдра .
Но я сомневаюсь ...
Тепер цікавитиме, як воно з ху*лом себе поводитиме?
У Порошенко и его команды это было консолидация мирового сообщества...и экономическое давление на паРашу.... долгий путь...не спорю...но найменее кровопролитный...и без уступок территории паРаше....и без федерализаций Украины и прочей фигни...
Что ты и ил зебеня предлагаете...?? Какие пути прекращения войны ..в вашем видении...??
ням-ням-ням у відповідь...
Об этом он написал в авторской статье в The Wall Street Journal.
Он отмечает, что сегодня Украина очень отличается от той страны, какой она была двадцать лет назад.
"Я вижу современную страну, которая динамично развивается, где малый бизнес на подъеме, творчество расцветает, рынок вступает в силу после изнурительной рецессии. Только в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций вырос на 35%", - отметил он.
По его словам, Украина преодолела долгий путь, освобождаясь от остатков советского багажа. Глава государства планирует вести страну дальше. "Моя цель - обеспечить Украине достойное место среди членов Европейского Союза", - подчеркнул Янукович.
Он верит, что будущее Украины - в Европе. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/yanukovich-buduschee-ukrainy-v-es.html
Потом "внеблоковость","харківськи угоди" и 'асоциація нена часi".
Чем закончилось?