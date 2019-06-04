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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) членство в НАТО (311) членство в ЕС (186)

 Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе

Курс на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО остается неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе 4 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

"Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в Конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом ", - сказал Президент.

Зеленский также подчеркнул, что движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества.

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"Это является целью всех наших реформ - повышение уровня жизни украинцевй, искоренение коррупции и модернизация всего государства. Это возможно сделать, только обеспечив национальную безопасность", - отметил глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3130574
 
   
 Топ комментарии
 
Даже как то неловко за порохоботов...
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Да шо ж такое то... Очередная раскручиваемая порохоботами минстеця мантра рушится!Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 6533
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Стремиться и поступать не одно и тоже
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Начальник Генерального штабу буде працювати згідно своєї роботи!.. (ц) Зеленой сопель Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 5193
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Головне щоб спочатку ЄС..... а вже потім НАТО....
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шуфрич на ZIK'у тільки що сказав розумкову, що команда зеленського перетворюється на порошенка... чудеса, та й годі... правда ж, порохоботи? Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 707
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шуфрич готов лизать зад всем на тв и получать в глаз от всех
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Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе

А стратегический Курс у зелемойши и его команды после того как они обкрадут страну - Израиль Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 8778(подумал но не сказал Зе)
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зелебеню потихоньку вбивают в нужное русло Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 748.ждем извиняющегося "беня прости" и отвала прокацапского лохтората
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Гыга, а как скоро ты станешь "зеботом"?Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 2026
Или ты идейный в отличие от остальных и Пэтю не бросишь?
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идейный конечно...главное шоб Украине хорошо было.если заставят работать зелебеню-это уже хорошо,хотя и не так эффективно как у трудоголика пороха. Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 5999
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Чтобы стать зеботом, необходимо лишнюю хромосому отрастить, чтобы то, что сделал Порошенко выдавать за то, что это начал делать Зелемойский и ставить за ту же работу плюсы.
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Тебе так же, как некоторым, "че там у хохлов?" спать не дает?
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Да мне как-то до лампочки - что у тебя унитаз грязный, посуда немытая и трусы не стираны были, пока Зелемойский не пришел :D
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Во счастье, что хоть кто то за меня пережовывает!Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 4679
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якщо в Європі дідуган по щоках наляпав і воно гигикало у відповідь - то пуйло мабуть йому з ноги та й по яйцях вріже! а що, усім мона, а пуйлу ні?
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Курс есть! Проложен. Дело за малым- достичь точки В, выйдя из точки А. Мне это- совершенно неинтересно. Причина: я до Этого- точно не доживу! Вот и Юнкер так говорит.
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если ему место в сру газ структуре не дадут Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 8160
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Глупости, за 5 лет при желании можно страну поднять....но за пол года должны произойти необратимые изменения, включая поправки в конституцию..... Всё будет Украина!!!
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Янукович тоже ассоциацию почти подписал и тоже бегал по Европе "Увимкны Украину", а в это время полным ходом сдавал страну *****.
В данном случае важны действия, а не слова
Пока марионетка Бени не убедителен в своем стремлении в Евросоюз и евроатлантическое пространство
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Мне одному видится, что большинство так называемых "порохоботов" вылазит под VPN и несет всякий бред?
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Сдавали Украину и до и после януковича.но курс оставался неизменным
Так что все будет Украина!
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Шо то Вова не туда ...
Неужели мы опять обосрались ?
Вот неожиданность .
Если он ещё за термос вспомнит и реформы , тогда всё , кранты ...
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Кто ?
Итак вокруг одни предатели !
Кто конкретно ?
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Нет .
Я очень люблю господина ПэЗэ . Больше , чем Пэдра .
Но я сомневаюсь ...
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А если я болт ложил и на Порошенко и на Зеленского (он всего лишь временный наемный чиновник), понимая, что мне с ними детей не крестить, то как тогда быть?
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Термос - это уже почитай торговый знак. Могут начаться судебные тяжбы за плагиат и нарушение авторских прав.Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 9834
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цікаво, цікаво... Поки що є за що щеняти - але лише по-формальному. Подивимось за наповнення (наприклад, про що Хомчак базаритиме з сепарами і терористами по суті. А взагалі-то НГШ ЗСУ потрібен не для цієї функції!)

Тепер цікавитиме, як воно з ху*лом себе поводитиме?
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Спочатку потрібно припинити цю безглузду кроваву бійню.
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правильно - нужно всех кацапов перестрелять, и прекратить всю эту вайну...!
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А какие у тебя или зебени есть варианты ее прекратить..??
У Порошенко и его команды это было консолидация мирового сообщества...и экономическое давление на паРашу.... долгий путь...не спорю...но найменее кровопролитный...и без уступок территории паРаше....и без федерализаций Украины и прочей фигни...

Что ты и ил зебеня предлагаете...?? Какие пути прекращения войны ..в вашем видении...??
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Кто это не смотрел, лучше не смотрите-такого унижения страна за пять лет не ощущала...
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Порохоссоси -ви де???
ням-ням-ням у відповідь...
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Президент Украины Виктор Янукович обещает, что Украина станет членом Евросоюза.

Об этом он написал в авторской статье в The Wall Street Journal.

Он отмечает, что сегодня Украина очень отличается от той страны, какой она была двадцать лет назад.

"Я вижу современную страну, которая динамично развивается, где малый бизнес на подъеме, творчество расцветает, рынок вступает в силу после изнурительной рецессии. Только в прошлом году объем прямых иностранных инвестиций вырос на 35%", - отметил он.

По его словам, Украина преодолела долгий путь, освобождаясь от остатков советского багажа. Глава государства планирует вести страну дальше. "Моя цель - обеспечить Украине достойное место среди членов Европейского Союза", - подчеркнул Янукович.

Он верит, что будущее Украины - в Европе. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/yanukovich-buduschee-ukrainy-v-es.html
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Як завше , на словах до НАТО , а в реальності на колінах до путєна разом з шіхверами , менделем , кернесом і всім 95 кварталом .
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когда же Зе посадит трёх своих друзей - Беню, Лысого и Толстого?
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Уже посадил, на хлебные места в АП. Беня не хочет мараться. Он в перчатках на пальцы Зе одел.
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После выступления Зеленского в Брюсселе, шутки 95 квартала над Кличко уже не кажутся такими смешными? А сам Кличко гуру ораторского искусства по сравнению с Вовой
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Кличко..?? Да какой Кличко?? Хирург задомстанов из паРаши и тот на фоне чувака с ксивой презЕдента просто мастер красноречия...и светоч ума..... Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 4862
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Янек тоже так начинал.
Потом "внеблоковость","харківськи угоди" и 'асоциація нена часi".
Чем закончилось?
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Ну про кортежі і кумовство ми теж уже чули.
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Цензор, а иде полный спич великого кормчего???
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Ы на какьйом йазЫге он тамь гАвариЕл ? на дреФне сРузгам иль на Ыврейскам ?
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