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 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира

Шесть украинских университетов попали в рейтинг 1000 лучших университетов мира по версии The QS World University Rankings.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, на 481 позиции рейтинга находится Харьковский университет им. Каразина (в прошлом году - на 401-410 позиции).

Позицию 531-540 занимает Киевский национальный университет им. Шевченко (в 2018 году - 411-420 позиция).

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" занял позицию 601-650 (в 2018 году - 501-550 позиция).

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 701-750 позиция (в 2018 году также 701-750 позиция).

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В этом году в рейтинг вошел Львовский политехнический национальный университет, который разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции. В прошлом году Сумской госуниверситет занял 801-1000 позицию.

В нынешний рейтинг не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса, который в 2018 году занимал 801-1000 позиции.

В первую десятку университетов вошли Массачусетский технологический университет (США), Стэндфордский университет (США), Гарвардский университет (США), Калифорнийский технологический университет (США), Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания), Швейцарский федеральный технологический институт, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет, UCL (Великобритания).

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Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) - глобальное исследование по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: репутация в академической среде, цитируемость научных публикаций представителей университета, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, относительная численность иностранных преподавателей и студентов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130572
 
   
 Топ комментарии
 
Топ 1000? Потужно.С учетом того что в мире 200 стран
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Сразу после Суданского медрэсэ и вануатской школы шаманов ...
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А що можна хотіти від укладачів цих рейтингів? Ці укладачі швидше за все мали можливість познайомитись з українською "елітою", яка прийшла у владні кабінети за допомогою дипломів про закінчення вишів, а розмовляти без перекладачів з іноземних мов, а подекуди і з української, начебто державної мови не можуть.
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Топ 1000? Потужно.С учетом того что в мире 200 стран
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Сразу после Суданского медрэсэ и вануатской школы шаманов ...
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А що можна хотіти від укладачів цих рейтингів? Ці укладачі швидше за все мали можливість познайомитись з українською "елітою", яка прийшла у владні кабінети за допомогою дипломів про закінчення вишів, а розмовляти без перекладачів з іноземних мов, а подекуди і з української, начебто державної мови не можуть.
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Харьковчане могут радоваться- целых ДВА вуза попали в рейтинг.

Но для такой маленькой и бедной страны как Украина, это , разумеется, отличный результат.
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да уж, журналиста и редакторам Цензора еще учиться и учиться, чтобы хотя бы ПИСАТЬ о таких университетах.

В названии Стэнфордского универа допустить ошибку - вот позорище..

Leland Stanford Junior University
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30 рублей засчитали? (или какой у вас там сегодня тариф?)
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Гордиться высшей школой, породившей ВАК, позволившую гепе называться кандидатом юр.наук????? Это ли не профанация системы?
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где написано про гордиться "высшей школой" и т.д.?
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та да, на собрание двух ген в Харькове видели мы эту альмаматер (((( .....хотя многие сильные и реально знаменитые преподаватели были там под Украинскими флагами и против герпеса !!!!
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Не зачіпайте Гепу, він єврей, йому море по коліна. СССР будували Гепи з освітою 4 кл.
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Так бакиров прям жопу ему раненную лижет. Такий щірий Віль Сабановвч Бакіров
Хотя, приятно
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"Киевский политехнический институт им. Сикорского" занял позицию 601-650 (в 2018 году - 501-550 позиция).Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 701-750 позиция (в 2018 году также 701-750 позиция).Львовский политехнический национальный университет, который разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции.
ДНО-о-о-о!!!!!!!!!!!

всея техобразование - дно.

поплавские, юристы-адвокаты-куриные окорока-....вот тренд.

какая эвропа, какая пабеда у вайне.

окорочка, рапс, железные чушки-, арбайтеры в польши-расеи --
вот она суть ентой супердержавы,
стремющейся куда-то в даль - к пабедам еврокапитализьма.

Дно еще раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3130572
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Ну чё вот клептораст с хмелем моцоцикленае скалкаволахатрон замутили, скора харварды с митями замучуюцца даганять.
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"Хроника пикирующего образования": http://uc.kr.ua/2019/05/07/hronyka-pykyruyushhego-obrazovanyya/?fbclid=IwAR3sirVbhYvOJsSF51GWasGp7I4rmhZ1Dvgr80cGHVeczNBMztPxiuskqXo
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Посчастливилось намедни побывать в университете Каразина в Харькове. По внутренним помещениям и лабораторному оборудованию ощущение - попал лет на тридцать назад. Конечно не все лаборатории я "имел счастье лицезреть", надеюсь в какиех-то и более современный вид есть.
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То ты в супер лабы папал, там уже нима чё было. Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6288 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6288 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6288
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А маупень и кукофакень на какой полке лижат. Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 8552 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 8552
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