 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, на 481 позиции рейтинга находится Харьковский университет им. Каразина (в прошлом году - на 401-410 позиции).

Позицию 531-540 занимает Киевский национальный университет им. Шевченко (в 2018 году - 411-420 позиция).

Национальный технический университет "Киевский политехнический институт им. Сикорского" занял позицию 601-650 (в 2018 году - 501-550 позиция).

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 701-750 позиция (в 2018 году также 701-750 позиция).

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В этом году в рейтинг вошел Львовский политехнический национальный университет, который разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции. В прошлом году Сумской госуниверситет занял 801-1000 позицию.

В нынешний рейтинг не попал Донецкий национальный университет им. Василия Стуса, который в 2018 году занимал 801-1000 позиции.

В первую десятку университетов вошли Массачусетский технологический университет (США), Стэндфордский университет (США), Гарвардский университет (США), Калифорнийский технологический университет (США), Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания), Швейцарский федеральный технологический институт, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет, UCL (Великобритания).

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Рейтинг лучших университетов мира (QS World University Rankings) - глобальное исследование по методике британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds. Рейтинг оценивает университеты по следующим показателям: репутация в академической среде, цитируемость научных публикаций представителей университета, соотношение количества преподавателей и студентов, отношение работодателей к выпускникам, относительная численность иностранных преподавателей и студентов.