 "Авакоff", - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий,

Вечером 4 июня под зданием МВД в Киеве собралось несколько сот людей с требованием отставки главы МВД.

Людми снова принесли к дверям министерства мягкие игрушки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк



















Фото - Олег Богачук