 "Авакоff", - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий,
Вечером 4 июня под зданием МВД в Киеве собралось несколько сот людей с требованием отставки главы МВД.
Людми снова принесли к дверям министерства мягкие игрушки.
Фото - Олег Богачук
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий,
Вечером 4 июня под зданием МВД в Киеве собралось несколько сот людей с требованием отставки главы МВД.
Людми снова принесли к дверям министерства мягкие игрушки.
Фото - Олег Богачук
Да и поржать - он настоящий чувак, особенно направляясь на место гибели шахтеров.
Потому что все они - враги Петка.
Как раз читаю, даже не дочитал толком еще.
И это вызывает больше всего отвращения
доречі, пора вже Антоші щуплому шось бекнути у відмазку
Абыдна , да ?
когда ставили на колени патриотов, вы тоже в ж.опу языки за сунули. чё вы щасс визжите, будто вас свиней режут?
Шоб тебе матвиенко приснилась со стаканом
Подозреваемые в убийстве 5-
летнего Кирилла в Переяслав-
Хмельницком Владимир
Петровец и Иван Приходько,
бывшие сотрудники ГАИ,
которые не прошли аттестацию
и их рекомендовали к
увольнению, но были
восстановлены на работе через
суд. Об
этом сообщает общественный
активист Роман Балан
(Синицын), передает LIGA.net.
«Они оба бывшие ГАИ-шники, они
оба провалили аттестацию, то
есть были уволены, потом
восстановились через суд. Один
пошел в Управление
превентивной деятельности, это
группа быстрого реагирования… »
- рассказал Синицын.
Как сообщил активист, второй
сотрудник ГАИ после
восстановления пошел работать в
киевскую роту особого
назначения, которая ранее
называлась «Беркут». Там он
какое-то время поработал и
перевелся в Переяслав-
Хмельницкий.
«Могу ошибаться где-то в
деталях», - отметил Синицын.
По данным издания The
Newsroom, 42-летний Петровец
имеет единственное образование
«водителя-пасечника».
В 2015 году, во время реформы
МВД, он был уволен, а затем
назначен командиром отделения
роты особого назначения №1 в
Киеве. По информации Синицына,
Петровец восстановился на службе
по решению суда. С марта 2018 г
он работает в секторе превенции
водной полиции Переяслав-
Хмельницкого. Newsroom пишет,
что Приходько начал работать в
ГАИ после службы в армии. Три
года назад он стал командиром
отделения взвода 5 роты киевской
полиции.
В 2016 году, по информации
издания, Приходько был уволен из
полиции за несоответствие, а уже
на следующий день восстановлен
решением Окружного админсуда
Киева. Два года назад Приходько
получил образование в Переяслав
Хмельницком педагогическом
университете имени Сковороды.
Как-то Пелевин объяснял физику брака таким примером - мол , вот ты взял в длинную дорогу еды , а она на пол-пути испортилась .
Так вот , мы , украинцы , умудряемся брать в свою длинную дорогу вместо еды какую-то тухлятину изначально .
Пороблэно , наверное . Или мозгов нет .
Власть , хоть она и есть она , как бы изотерический муж , а народ , хоть и он , как бы жена .
Вот власть и сношает народ во все дыры , совершенно не спрашивая жену , а жена хоть и имеет раз в пять лет какое-то сомнительное право менять мужа , раз за разом выбирает тухлого извращенца . А без мужа , якобы , никак нельзя .
Лично меня напрягает эта картина . Чувствуется тут какая-то гнильца ...
мусссор тверезим не буває!!!
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Винуватці взяті під варту. Що вам ще треба, дебіли?