EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  2207  94
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2805) МВД (7865) митинг (2311) Кирилл Тлявов (1)

 "Авакоff", - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Второй день подряд под зданием МВД собираются граждане с требованием отставки главы МВД из-за резонансного убийства полицейскими 5-летнего мальчика.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий,

Вечером 4 июня под зданием МВД в Киеве собралось несколько сот людей с требованием отставки главы МВД.

Людми снова принесли к дверям министерства мягкие игрушки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк

Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 01
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 02
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 03
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 04
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 05
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 06
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 07
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 08
Авакоff, - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика 09

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/n3130568
 
   
 Топ комментарии
 
У этого человека нет совести. Он будет цепляться за власть до конца.
 показать весь комментарий
 
аваков теперь в 95 квартале "Авакоff", - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика - Цензор.НЕТ 4211
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Активисты, идите лучше закрывайте входы-выходы из податкивень.
 показать весь комментарий
 
У этого человека нет совести. Он будет цепляться за власть до конца.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
берет пример с мародера порошенко, тот тоже цеплялся за власть и как клоун пел и танцевал на сцене возле стадиона до последнего дня
 показать весь комментарий
 
 
как раз пел и танцевал клоун вазелин, причем как ДО, так и после того как его пропихнули..
Да и поржать - он настоящий чувак, особенно направляясь на место гибели шахтеров.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зеленский все время пел и танцевал, это его работа, а вот жирная мародерская свинья порошенко, плясал как мешок с дерьмом, при этом подвывая - тыж мене пидманула, тыж мене пидвела "Авакоff", - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика - Цензор.НЕТ 2559, а вылетел с президентского кресла "Авакоff", - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика - Цензор.НЕТ 5517
 показать весь комментарий
 
У Антиколорадоса виновны - Михо и Аваков. Досталось также Зеле и журналистам.
Потому что все они - враги Петка.
 показать весь комментарий
 
пруф где, ты чо тока из гнезда выпал, сторожил ведь форума, а правил не придерживаешься
 показать весь комментарий
 
Співчуття родині загиблого хлопчика.. Але я не пам'ятаю протестів цих активістів після того , як перед Верховною Радою на площі Конституції стояли на корлінах в снігу затримані в кайданках.. Може - якби тоді вимагали б ці активісти відставки від авакова - то й хлопчик був би живим?
 показать весь комментарий
 
 
тогда наверное у них шоколадного велосипеда не было
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ага чувствуется в этом привкус соевой добавки
 показать весь комментарий
 
 
Дитину вбили при зебільній владі аваківські шакали, а тобі все Порох покою не дає?
 показать весь комментарий
 
 
Які ж ви потвори в ботофермі. Ну хоч на пів копійки совість є?
 показать весь комментарий
 
 
Цілком погоджуюсь. Це наслідок мовчання за Сашка Білого, нерозслідувані Княжичі, рюкзаки, ветеранів на колінах і "ложись Бандера".
 показать весь комментарий
 
 
То міноборони косяк. А от 55 гелікоптера, про які не чути де вони там виконують свої обов"язки - це аваков.
 показать весь комментарий
 
 
Поэтому от всех таких протестов несёт заказухой
И это вызывает больше всего отвращения
 показать весь комментарий
 
 
я думал, что подлечилась за пару дней что не было, а нет рог не отпили санитары, а зря
 показать весь комментарий
 
Це не заказуха. Це вже крайнє обурення. Загинула дитина. А ці падлюки шукали купу відмазок, що б не визнавати своїх упирів винними.
 показать весь комментарий
 
Дурепа,припинення будівництва ПП-2,який шкодить інтересам України,вже домоглась?
 показать весь комментарий
 
А что мешает сейчас отправить Авакова в отставку? Не зимой, так летом. Мы не против.
 показать весь комментарий
 
 
от самі поміркуйте, хто більш цінний: "хароший міністр", чи якийсь невідомий хлопчик?
доречі, пора вже Антоші щуплому шось бекнути у відмазку
 показать весь комментарий
 
Сабакова потрібно за грати. Такого подонка ще світ не бачив..гнида..брехун, корупціонер.
 показать весь комментарий
 
не в отставку,а на скамью подсудимых
 показать весь комментарий
 
Цензор, а що це за х""ня, що дебілам відповісти неможливо? Що свої тролі бидлячі, захищені?
 показать весь комментарий
 
Рэформувалы , рэформувалы , а на выходе то же говно ...
Абыдна , да ?
 показать весь комментарий
 
 
соя, когда менты стреляли друг дружку, вы не выли.
когда ставили на колени патриотов, вы тоже в ж.опу языки за сунули. чё вы щасс визжите, будто вас свиней режут?
 показать весь комментарий
 
 
Очень хочется верить что они выражают мнение украинцев и свое, законно требуя отставки Авакяна... Просто не могу представить себе ничтожество которое бы воспользовалось смертью ребенка чтоб сводить счёты с бывшим подельником Аваковым за Петин пролёт на выборах... Порохоботы, вы же не такие падлюки, и не будете это делать??
 показать весь комментарий
 
 
Какие-то ты непонятные американские слова говоришь...сцышь страну указаьь? Или стыдно быть рускем? Ты спросишь, мол, каким, каким? А я отвечу, дескать, рускем...я бы тоже стеснялся...
 показать весь комментарий
 
Та сказал...чеши теперь репу в недоумении.
Шоб тебе матвиенко приснилась со стаканом
 показать весь комментарий
 
 
На, жри порохобот.

Подозреваемые в убийстве 5-
летнего Кирилла в Переяслав-
Хмельницком Владимир
Петровец и Иван Приходько,
бывшие сотрудники ГАИ,
которые не прошли аттестацию
и их рекомендовали к
увольнению, но были
восстановлены на работе через
суд. Об
этом сообщает общественный
активист Роман Балан
(Синицын), передает LIGA.net.
«Они оба бывшие ГАИ-шники, они
оба провалили аттестацию, то
есть были уволены, потом
восстановились через суд. Один
пошел в Управление
превентивной деятельности, это
группа быстрого реагирования… »
- рассказал Синицын.
Как сообщил активист, второй
сотрудник ГАИ после
восстановления пошел работать в
киевскую роту особого
назначения, которая ранее
называлась «Беркут». Там он
какое-то время поработал и
перевелся в Переяслав-
Хмельницкий.
«Могу ошибаться где-то в
деталях», - отметил Синицын.
По данным издания The
Newsroom, 42-летний Петровец
имеет единственное образование
«водителя-пасечника».
В 2015 году, во время реформы
МВД, он был уволен, а затем
назначен командиром отделения
роты особого назначения №1 в
Киеве. По информации Синицына,
Петровец восстановился на службе
по решению суда. С марта 2018 г
он работает в секторе превенции
водной полиции Переяслав-
Хмельницкого. Newsroom пишет,
что Приходько начал работать в
ГАИ после службы в армии. Три
года назад он стал командиром
отделения взвода 5 роты киевской
полиции.
В 2016 году, по информации
издания, Приходько был уволен из
полиции за несоответствие, а уже
на следующий день восстановлен
решением Окружного админсуда
Киева. Два года назад Приходько
получил образование в Переяслав
Хмельницком педагогическом
университете имени Сковороды.
 показать весь комментарий
 
 
Поразительная способность сослаться на говно...а порохобот тут при чем? Петя виноват? Хотя да...рошен таки мог суды отреформировать, согласен. Да вот бегал он по миру, коалиции против ***** созывал, чтобы ты на цензоре писять мог.
 показать весь комментарий
 
Что за заголовок??? Авакoff?? Почему все боятся назвать это чучело его истинным именем Аfuckoff??? И по-европейски, и реалистично, и отношение populi здесь же. Afuckoff... он же Backpackoff...он же фейсбучный трусишка на низком старте в благословенную Италию...впрочем, хер на него...я бы про гепу поговорил. Сегодня этот вонючий трехколесный клоп ********** елей в ушные раковины лил. Ладно там, частное мнение... может, он на *********, сидя на жопе в кресле, тайком передергивает... дело молодое, да к тому же в жопу раненный... но ведь поголовье нашего сырьевого придатка может принять это за консолидированное мнение...скотина ... ну и авакянтого же розлива...казалось бы, при чем здесь воваХу-псссс-ло....
 показать весь комментарий
 
 
Я смотрю там Жеглов и Шарапов! Недоработка активистов и нациков! Написал Вайнер, снял Говорухин, разговаривали персонажи в фильме на русском... Срочно уничтожить памятник и поставить там памятник Бандере или другому украинскому герою. Непорядок! Кстати, вспомнил, а возле Андреевской церкви - Проня Проковна и Голохвастов... В том фильме показана глупость украинского народа, его высмеивание. Работы непочатый край. А Гоголь? Вечера на хуторе близ Диканьки? На русском. Вакула перед царицей на колени вставал... За чо Вятрович зарплату получает?
 показать весь комментарий
 
 
Курив через кальян сушені мухомори навпіл з конячим кізяком , що таке верзеш ? "Авакоff", - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика - Цензор.НЕТ 7921
 показать весь комментарий
 
При всем негативном отношении к Авакову , сегодня его отставка нужна реваншистам от Порошенко для фальсификаций парламентских выборов . На президентских он наказал своих обидчиков и стал личным врагом Петра Алексеевича . Поломал все схемы . Сегодня проплаченные " активисты" выполняют заказ .Им нужен свой карманный министр .
 показать весь комментарий
 
 
Ну, считай меня реваншистом...я вообще евреев не очень...а тут еще этого клоуна наблюдать...и ладно бы просто прыгал-рожи корчил, но нет же, журчит шота бархатистым баритоном...а это уже мучение...это уже серпом по яйцам...
 показать весь комментарий
 
Буду считать тебя реваншистом- антисемитом- серпом по яйцам .
 показать весь комментарий
 
 
Ноу ноу ноу...май бразер из э доктор, май систа из э тича, энд ай эм антисемит ху диспайзиз эврисинг грин инклюдинг зе. Зет уилл би коррект
 показать весь комментарий
 
Эка , дружок, как тебя торкнуло . Дозу соблюдай , плохо закончишь на помойке .
 показать весь комментарий
 
 
Вы знаете , тут хоть какой министр ...
Как-то Пелевин объяснял физику брака таким примером - мол , вот ты взял в длинную дорогу еды , а она на пол-пути испортилась .
Так вот , мы , украинцы , умудряемся брать в свою длинную дорогу вместо еды какую-то тухлятину изначально .
Пороблэно , наверное . Или мозгов нет .
 показать весь комментарий
 
 
лучше умереть от голода, чем от плохой пищи.(с)
 показать весь комментарий
 
Ну , у нас просто нет выбора .
Власть , хоть она и есть она , как бы изотерический муж , а народ , хоть и он , как бы жена .
Вот власть и сношает народ во все дыры , совершенно не спрашивая жену , а жена хоть и имеет раз в пять лет какое-то сомнительное право менять мужа , раз за разом выбирает тухлого извращенца . А без мужа , якобы , никак нельзя .
Лично меня напрягает эта картина . Чувствуется тут какая-то гнильца ...
 показать весь комментарий
 
 
"Я нє в курсє,рєбята !" Яких там обідчіків наказав Оваков,і які ще схеми поламав (крім схеми реформування МВС) ???
 показать весь комментарий
 
Приходи , когда научишься грамотно писать , всерівно якою мовою , важливо , щоб не глумився над словами .
 показать весь комментарий
 
Палятся "активисты" - не требуют наказания виновных , а именно отставки министра .
 показать весь комментарий
 
 
В Подольском районе Киева возле ул.Электриков поезд отрезал ноги полицейскому, сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке. Есть информация, что он был пьян на работе, шел через рельсы и лег вздремнуть. (Ukr.net)
 показать весь комментарий
 
Як чудово організовані "протести"... "Авакоff", - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика - Цензор.НЕТ 4659 Комусь дуже хочеться протягнути на вибори підкуп і фальсифікації...
 показать весь комментарий
 
 
Не сміши мої капці. Невже тільки Саахов здатний побороти підкуп і фальсифікації?
 показать весь комментарий
 
Наказать виновных в убийстве ребенка не так волнует активистов , как персона Авакова . Кукол дергают за нитки кукловод ..... его не видно , он знатный мастер таких интриг .
 показать весь комментарий
 
 
Та гнати того Авакова ,після того як Беня назвав його найкращим міністром, він взагалі у'явив себе незаміним ,сам корупціонер і покриває корупцію ,як і так званий ген. прокурор ,лише піар ,ну а трагедія з вбивством дитини ,хтось відповість за "реформовану" поліцію ?
 показать весь комментарий
 
 
Майдан розкрутився з вимоги звільнити захарченка , але пьодрищ уперся аж до Ростова .
 показать весь комментарий
 
 
Відстояв два Майдани. А сьогодні вийду на захист Авакова. Бо вимоги звільнити Авакова - бажання мародером Порошенком сфальсіфікувати парламентські.
 показать весь комментарий
 
Мітінги по всій країні проплатив мародер Порошенко. А деякі дебіли повилазили з плакатиками. Дебіли думають, що вони не дебіли. Але дарма, вони такі дебіли. Припустим пішов Аваков. Хто стане міністром? Міністром стане якийсь продажний мусор!!! Якого подасть в Раду Гройсман, а ця Рада голосне. І цей продажний мусор зробить парламентські так, що 90% буде у партії мародера Порошенка. І він стає прем'єром. А потім імпічмент Зеленському. А потім.... Але навіщо знати, що буде потім? Дебіли хоч сьогодні, хоч завтра, хоч потім залишаться дебілами.
_________________
Винуватці взяті під варту. Що вам ще треба, дебіли?
 показать весь комментарий
 
Заюлику зомбований , як же ти набрид зі своїми потугами . Ти не тужся дуже , бо каловою каменюкою розродишся .
 показать весь комментарий
 
Зебіл,тобі стонадцять разів сказали - відставка Собакова?Не допетрав знов,***********?
 показать весь комментарий
 
Ці активісти за шоколадку стоять? Барига розірвав би Авакова за вибори, от і біситься. Аваков не податок, проведемо парламенськи вибори,а там розберуться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Авакоff", - на митинге под МВД активисты требовали отставки главы министерства, после убийства полицейскими 5-летнего мальчика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх