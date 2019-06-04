 Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел. Мы приглашаем Североатлантический совет в Украину", - сказал Зеленский.
Он добавил, что украинская власть стремится сохранить существующие механизмы сотрудничества и все другие, которые Альянс готов нам предложить, но на данном этапе нам нужно сосредоточиться на внедрении внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам НАТО.
"Надлежащее исполнение закона о национальной безопасности - это одно из моих самых первых задач. Я имею в виду реформу Службы безопасности, разведки, оборонного сектора, демократический контроль за сектором безопасности", - отметил Президент.
По его словам, Украина, которая является стабильной и демократической страной, способной себя защитить, - это неотъемлемая часть европейской безопасности.
"Я уверен, что партнерство в рамках Альянса будет продвигаться эффективно. Надеюсь, что в дальнейшей перспективе мы сможем превратить наше партнерство в полномасштабное членство в Альянсе", - резюмировал Зеленский.
Где экономические результаты и дела?
Отец - Владимир Абрамович Григян, родился 3 декабря 1937 года в Днепропетровске, во время немецкой оккупации Украины (1941-1943 гг.) проживал с матерью в Днепропетровске[14]. Его мать - Григян Мария Иосифовна (р. 1909).
Абрамович и Иосифовна это украинцы?
Прадед - Кельман Гдальевич Капительман, до Великой Отечественной жил в Киеве
Украина - ценный партнер НАТО, мы надеемся на продолжение сотрудничества, - Столтенберг поздравил Зеленского
"Украина - ценный партнер НАТО, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества", - написал он
Источник: https://censor.net.ua/n3123589
Ценный партнёр стал при Порошенко?
Продолжение сотрудничества означает, что оно идёт, а не возобновляется?
Львовский метрополитен @natohawks 35 мин.35 минут назад
Грёбаный стыд
видео
https://twitter.com/i/status/1135940325367828481
на арене все те же
смотрю у тебя хорошая поддержка слона-самолайкера...)))
да - командочка у вас кловунская...)))
Зерро - присваивает успехи попэреника!
зато великорошен хорош - а ворует как артистично
Вова, а як щодо трусами по хлєбалу від Лєни?
А теперь представьте такое же фамильярное отношение к Пороху
Сработали гены слуги...
Как собачка... - был бы хвостик..., завилял бы...
Президент страны, где были Киборги...
Всего 2 недели прошло, а уже сотрудничество восстанавливают с НАТО
Так шо, на словах - курс на НАТО и ЕС, даже в конституцию пропихнули, а на деле - нужно восстанавливать диалог? Да, свынорасты?