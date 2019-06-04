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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) НАТО (6377) Столтенберг (664)

 Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом

Украина рассчитывает на возобновление регулярного диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на всех уровнях и приглашает Североатлантический совет провести заседание в нашей стране.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся восстановить наш регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств, министров обороны и министров иностранных дел. Мы приглашаем Североатлантический совет в Украину", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская власть стремится сохранить существующие механизмы сотрудничества и все другие, которые Альянс готов нам предложить, но на данном этапе нам нужно сосредоточиться на внедрении внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО

"Надлежащее исполнение закона о национальной безопасности - это одно из моих самых первых задач. Я имею в виду реформу Службы безопасности, разведки, оборонного сектора, демократический контроль за сектором безопасности", - отметил Президент.

По его словам, Украина, которая является стабильной и демократической страной, способной себя защитить, - это неотъемлемая часть европейской безопасности.

"Я уверен, что партнерство в рамках Альянса будет продвигаться эффективно. Надеюсь, что в дальнейшей перспективе мы сможем превратить наше партнерство в полномасштабное членство в Альянсе", - резюмировал Зеленский.

Читайте также: Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель

Источник: https://censor.net.ua/n3130567
 
 
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Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8416Mistress‏ @mistress_25 27 мин.27 минут назад
А теперь представьте такое же фамильярное отношение к Пороху

Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 6694
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Зеб, а что ты нашел в его заявлении ценного? :D

Украина - ценный партнер НАТО, мы надеемся на продолжение сотрудничества, - Столтенберг поздравил Зеленского

"Украина - ценный партнер НАТО, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества", - написал он
Источник: https://censor.net.ua/n3123589

Ценный партнёр стал при Порошенко?
Продолжение сотрудничества означает, что оно идёт, а не возобновляется?
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Надеемся что ты не будешь долго тянуть с обещаными зарплатой в 4000 евро и снижением тарифов а не продолжишь как твой предшественник забалтывать экономические вопросы своей мовой вирой натом и томасам

Где экономические результаты и дела?
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А вы готовы пахать столько, чтоб заработать 4 т./м-ц?
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Нет. Пусть зелемойши пашут. А мы и так на них уже напахались.Пока они нам парили мозг и грабили и расказывали про про агрессии - взяли и захватили всю власть в стране.Среди трех лидеров президентской гонки - ни одного украинца.
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Шутишь?

Отец - Владимир Абрамович Григян, родился 3 декабря 1937 года в Днепропетровске, во время немецкой оккупации Украины (1941-1943 гг.) проживал с матерью в Днепропетровске[14]. Его мать - Григян Мария Иосифовна (р. 1909).

Абрамович и Иосифовна это украинцы?
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Дед по отцу - Абрам Кельманович Капительман (р. 1914) по окончании Днепропетровского государственного университета в 1940 году был направлен на работу в Западную Украину (отдел народного образования Ивано-Франковской области), отработал лишь одну учебную четверть директором государственной школы в городе Снятыне[14]. Осенью 1940 года был мобилизован в армию, погиб на фронте 8 ноября 1944 года в звании старшего лейтенанта войск связи[14].

Прадед - Кельман Гдальевич Капительман, до Великой Отечественной жил в Киеве
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Да мы тоже *на них пахали*. Плюнули и уехали пахать в Европу... на себя. Но пахать таки надо, чтоб в кармане шуршало. Во всём мире пашут.
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Порохобот, а давай ты выложиш кто из команды Зеленского говорил о 4000 ?? Мне просто интересно, ты просто дурачек или убежденный.
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Действие первое. Вчера на видео встречи с Зеленским «эксперт» Александр Чубатенко рассказал, что по его расчетам для выплаты украинским учителям зарплаты в 4 тысячи долларов в месяц достаточно 200 миллионов долларов в год. Главный образовательный «эксперт команды Зе» Сергей Бабак подхватил: «Это абсолютно не является фантастикой, это абсолютно реальные цифры». Сам Зеленский слушал и радостно кивал. Проблема, конечно, в том, что если 450 000 украинских учителей умножить на 4000 долларов зарплаты, то цифра 200 миллионов в год никак не складывается - получается 1.8 миллиарда долларов в месяц или больше 21.5 миллиардов в год. «Эксперты» так спешили начать реформировать образование, что забыли выучить школьную арифметику. А кандидат в президенты не заметил ошибку в 100 раз (!) в простых расчетах. Читайте больше: https://zik.ua/ru/news/2019/03/15/uchytelskaya_zarplata_v_4_tisyachy_kak_opozorylys_obrazovatelnie_eksperti_1530039
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Он дурачок.А вот с чем действительно не стоит тянуть...Борьба с казнокрадами в Китае. Им осталось жить меньше минуты
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и так стреляют уже лет двадцать. Результата ноль.
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Перамога?
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Порохоботы спросят, начался ли диалог с вопроса Зелемойского, как он сегодня обещал ?
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Зеб, а что ты нашел в его заявлении ценного? :D

Украина - ценный партнер НАТО, мы надеемся на продолжение сотрудничества, - Столтенберг поздравил Зеленского

"Украина - ценный партнер НАТО, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества", - написал он
Источник: https://censor.net.ua/n3123589

Ценный партнёр стал при Порошенко?
Продолжение сотрудничества означает, что оно идёт, а не возобновляется?
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А ты вообще кто, бульбаш залетный, коня куют и жаба лапу тянет..Чего тебе в своей Бяларуси не сидится, что ты тут без конца тусуешься? Достал уже своим маразмом..
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Он добавил, что украинская власть стремится сохранить существующие механизмы сотрудничества и все другие, которые Альянс готов нам предложить, но на данном этапе нам нужно сосредоточиться на внедрении внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам НАТО. Это означает стопэ. Спасибо мы сами. Таёжные союз царева.
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то с паРашей хочет договариваться, то диалог с НАТО. На шпагате клоун долго не протянет.
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Сподіваюсь , в новообраного Президента України добрі й правильні слова будуть підкріплюватись, на відміну від його нікчемного попередника - такими ж добрими і правильними справами..
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Ти вже розсміявся? Поздоровляю - ти сам визначився зі своєю приналежністю.. Тепер неси свій хрест.. Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8994
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о уже исландию призвали
на арене все те же Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 6191 Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 6191
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сами тащите 73%ные..\а я с вас смеяться буду - так понятно Лёнчик...?\
смотрю у тебя хорошая поддержка слона-самолайкера...)))
да - командочка у вас кловунская...)))
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Начальник Генерального штабу буде працювати згідно своєї роботи!... Гініальна, блд! Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 560
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А шо диалог прекращался, что бы его возобновлять? И как-то кажется НАТО и собиралось в Киеве провести какую-то свою встречу.
Зерро - присваивает успехи попэреника!
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Становится всё более очевидно, что Зе - Лукашенко №2...
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Да, не отнять. Фотка глаз режет, реально. По крайней мере, со Столтенбергом- его можно фотографировать только в сидячем состоянии...
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все возражения
зато великорошен хорош - а ворует как артистично Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 2504 Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 2504
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Таки я настаиваю: фотографы обязаны это(!) учитывать! А такая фотка... короче, я бы из всех уволил, за такую подставу.
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какая подстава...? гномик и великан - фото...!)
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а нефиг там и развивать - фотограф не виноват что снимает гномика...!)
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Так він до НАТИ заграє?
Вова, а як щодо трусами по хлєбалу від Лєни?
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Пусть эти начинания принесут позитивные результаты для Украины
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Рюзьге, у вас там в Ольгино других прокси нет? А то с прапором американским может получится как с деньгами.
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Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 8416Mistress‏ @mistress_25 27 мин.27 минут назад
А теперь представьте такое же фамильярное отношение к Пороху

Надеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 6694
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кацахол - вы на личико этого мальчика посмотрите..., когда с ним вот так....

Сработали гены слуги...
Как собачка... - был бы хвостик..., завилял бы...
Президент страны, где были Киборги...
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Та я в шоці... Шкода Україну і шкода що жертви, тисячі Воїнів що віддали за незалежність країни життя, були марними...
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Со Свыном вообще уже никто не хочет общаться, брезгуют
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Мабуть *********** якусь сказонув «нижче пояса» в стилі 95 кварталу от і мацають його як цуцика.😁
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Что значит «восстановить»? Оно от россии там базарит или Северной Кореи?
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Вот это , пожалуй , тот вопрос , который сейчас больше всего интересует украинцев ...
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Жители разрушенного взрывами Дзержинска звонят на все радиостанции и телепрограммы с просьбой рассказать, кого Зеленский назначил своим пресс-секретарем.
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Ясно одно - зеленского не уважают и не будут уважать на Западе.
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Та ясное дело, если ты не обкрадываешь свой народ - нет к тебе уважения на Западе Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 6364
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что тебя заставило делать этот снимок в коленно-локтевой позе？
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***** снимают по другому-он гордо выпрямившись стоит,а все навприсядку или в коленно локтевой,как ты Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 4438
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Твои глубокие познания как ты снимаешь ***** интересны только тебе. Та те познания говорят кто ты.
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твои познания вообще ниачом...патаму ша ихтамнет,в твоем кормоприемнике Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 5796
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наверно, как всегда, я шо-то упустил(, но всё-таки: когда это при Порохе был прерван диалог Украина-НАТО, что Владимиру Александровичу Спасателю приходится его возобновлять?
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та вот самому аж антиресно- орлы кричащие улетели но скоро прибывают уже кожаные воротники Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 180 Канадцев вообще тут прописали Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 6966
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а шо він у нас переривався останні 5років чи де хто був у каматозі?
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шо,уженадо восстанавливать?а ведь прошло всего 2 недели.
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Это у свыни спроси, оно в курсе, когда брешет про ЕС и НАТО, а на деле сотрудничало с х..йлом.
Всего 2 недели прошло, а уже сотрудничество восстанавливают с НАТО
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Украина рассчитывает на возобновление регулярного диалога в рамках Комиссии Украина-НАТО на всех уровняхИсточник: https://censor.net.ua/n3130567

Так шо, на словах - курс на НАТО и ЕС, даже в конституцию пропихнули, а на деле - нужно восстанавливать диалог? Да, свынорасты? Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом - Цензор.НЕТ 1347
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Ну шо ви ото к мальчіку вовє прісталі?! Он ващє сьодні впєрвиє про ваше НАТО почув! Ви ж самі понімаєтє, рєпєтіциі, корпоратіви,сауни на рашкє! А воно ж таке маленьке, тупеньке(((. Мамо Рімма казала,шо накажить,якщо проти ссср пойдьоть! Лєнка погрожувала в хату не пускати і сорочку блакитну не міняти. Ну шо кловуну робити?! Не кожен на такому шпагаті витримає. Він жеж нє волочкова! Нє вигоняйте його з презіків, а?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеемся восстановить регулярный диалог в рамках Комиссии Украина-НАТО, - Зеленский после встречи со Столтенбергом
 
 
 
 
 
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