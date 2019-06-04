 СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В ответе "Схемам" от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью Закона "О предотвращении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

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"Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ Указами Президента Украины) законом не определено", - говорится в ответе.

В СБУ отметили, что целью указанной нормы является "невозможность раскрытия" принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное. И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как контролирующего органа.

В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию внутренней системе.

Издание напоминает, что 3 июня временно исполняющий обязанности председателя Службы заявлял, что согласно закону он не должен подавать декларацию.

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"Скажу честно: первое, что я пытался сделать, это опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили: если вы были человек гражданский - то вам, в принципе, не нужно волноваться. Но учтите, что в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто их родственники", - заявил он.

Ранее активисты призвали Ивана Баканова к подаче электронной декларации, отметив, что засекреченными могут быть декларации только тех сотрудников, информация о пребывании которых на должностях является закрытой.

В декабре 2016 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что СБУ засекретили декларации своих сотрудников и к ним не имеет доступа даже НАПК.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.

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Позже он сообщил, что глава государства поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса.