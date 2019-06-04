 СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
В ответе "Схемам" от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью Закона "О предотвращении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".
"Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ Указами Президента Украины) законом не определено", - говорится в ответе.
В СБУ отметили, что целью указанной нормы является "невозможность раскрытия" принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное. И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как контролирующего органа.
В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию внутренней системе.
Издание напоминает, что 3 июня временно исполняющий обязанности председателя Службы заявлял, что согласно закону он не должен подавать декларацию.
"Скажу честно: первое, что я пытался сделать, это опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили: если вы были человек гражданский - то вам, в принципе, не нужно волноваться. Но учтите, что в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто их родственники", - заявил он.
Ранее активисты призвали Ивана Баканова к подаче электронной декларации, отметив, что засекреченными могут быть декларации только тех сотрудников, информация о пребывании которых на должностях является закрытой.
В декабре 2016 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что СБУ засекретили декларации своих сотрудников и к ним не имеет доступа даже НАПК.
Напомним, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.
Позже он сообщил, что глава государства поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса.
так і хочется відправити вас на примусову українізацію! обох!!!
теж засякретить) ще більше???
Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд,
Обо всем остальном людям знать не положено.
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с) Чародеи
Пытаются слиться
В расплывчатый круг
Как будто друзей и подруг ...
(с) Машина Времени
За четыре года, прошедшие с даты подписания Минских соглашений, однако, фактически ни один их пункт не был выполнен[1][2]. Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договорённостей (предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей[3]. Украина заявляет о приоритетной необходимости устойчивого прекращения огня, а также установления международного контроля над границей между непризнанными республиками и Россией как ключевого условия, способствующего возвращению этих территорий в состав украинского государства.
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой американской администрацией и достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с ДНР и ЛНР и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»[4]. 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон[5], а 24 февраля он вступил в силу.
Не поймём-с ...
К обеду дембельнулся лейтенантом
А Баканов - юрист.
Кстати, а этот дебил, которого ты цитируешь, не в курсе, что экономика - главное, на что может опираться страна, в условиях войны? И, этот баран не в курсе, что первым вопросом рассматривалось энергоснабжение, после того как введены ограничения на поставку из РФ и возможно прекращение транзита газа? За 5 лет свынорылый мыротворец ничего не сделал, чтобы уйти от импорта из кацапии.