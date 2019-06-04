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 Политика Украины, Общество
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Все про:декларация (1070) СБУ (13491) Баканов Иван (16)

 СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"

В ответе Управления взаимодействия со СМИ и общественностью от 4 июня Служба безопасности Украины ссылается на 521 статью Закона "О предотвращении коррупции".

Об этом Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

В ответе "Схемам" от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью Закона "О предотвращении коррупции", которая предусматривает "особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность".

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"Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ Указами Президента Украины) законом не определено", - говорится в ответе.

В СБУ отметили, что целью указанной нормы является "невозможность раскрытия" принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное. И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как контролирующего органа.

В спецслужбе также не уточнили, подал ли Иван Баканов декларацию внутренней системе.

Издание напоминает, что 3 июня временно исполняющий обязанности председателя Службы заявлял, что согласно закону он не должен подавать декларацию.

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"Скажу честно: первое, что я пытался сделать, это опубликовать свою декларацию. Но мне объяснили: если вы были человек гражданский - то вам, в принципе, не нужно волноваться. Но учтите, что в Службе безопасности работают люди, которые непосредственно сталкиваются с врагом каждый день. Если они будут публиковать такие декларации, то они могут поставить под угрозу жизнь своих близких, потому что люди будут знать, где находится их имущество, кто их родственники", - заявил он.

Ранее активисты призвали Ивана Баканова к подаче электронной декларации, отметив, что засекреченными могут быть декларации только тех сотрудников, информация о пребывании которых на должностях является закрытой.

В декабре 2016 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что СБУ засекретили декларации своих сотрудников и к ним не имеет доступа даже НАПК.

Напомним, президент Владимир Зеленский 22 мая назначил первым заместителем председателя СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова.

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Позже он сообщил, что глава государства поставил четкую задачу - разрушить коррупционную пирамиду и прекратить поборы с бизнеса.

Источник: https://censor.net.ua/n3130566
 
   
 Топ комментарии
 
А декларацию фактического начальника СБУ, получавшего деньги из бюджета РФ тебе посмотреть не хочется ?
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як, мені подобається ваш москальский ізик 04.06.2019 19:37 і 04.06.2019 19:38 )))

так і хочется відправити вас на примусову українізацію! обох!!! СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 498
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А декларацию фактического начальника СБУ, получавшего деньги из бюджета РФ тебе посмотреть не хочется ?
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как по мне так нормально и пошли в жопу все порохоботы.
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так, як шо ) розсекретити), то з іншими деклараціями, шо робити ?
теж засякретить) ще більше??? СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4006
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Ночь решает проблемы любые, простые и сложные,
Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд,
Обо всем остальном людям знать не положено.
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с) Чародеи
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И новые лица
Пытаются слиться
В расплывчатый круг
Как будто друзей и подруг ...

(с) Машина Времени
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Черговий раз в перший клас СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7646 - Річого не змінювалося в Піднебесній. Нікому в СБУ буде працювати на благо Держави! Смердітиме й далі СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7051
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Друзі зе ще більш відкриті ніж сам шостий.
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так эту муть при пэтьке пару месяцев назад пропихнули. Чего тогда соевая мразь не возмущались？
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А самое главное - побыстрее завести уголовные дела на всех военных Украины, которые воевали против брата, отдать всё по Южный Буг, заплатить репатриации луганску и донецку, крыму за нахождение под Украиной - ни чего не забыл.
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Это же минский договорняк от пэти. Шо тебя возмущает？
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Почему возмущает? Констатация факта пребывания на посту вновьпредставленного презедента. Да, а статьи минского договорняка от пэти не подскажите - именно по этому моменту.
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Возьми и почитай. У меня блат в гугле и тебя уже там розбанили
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Почитал -
За четыре года, прошедшие с даты подписания Минских соглашений, однако, фактически ни один их пункт не был выполнен[1][2]. Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договорённостей (предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей[3]. Украина заявляет о приоритетной необходимости устойчивого прекращения огня, а также установления международного контроля над границей между непризнанными республиками и Россией как ключевого условия, способствующего возвращению этих территорий в состав украинского государства.
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой американской администрацией и достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с ДНР и ЛНР и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»[4]. 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон[5], а 24 февраля он вступил в силу.
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Выборцям Зе это все фиолетово! Сейчас запустят новую серию Слуги и Квартала и охлос привычно впадет в нирвану.
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Отакої тобі!!! Обіцяли ж, що все буде так відкрито і прозоро... Так стало прозоро, що аж очі затуманило.
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Не доросли мы ещё до тех глубин .
Не поймём-с ...
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Взял как-то Баканов 2000 долларов и пошел в военкомат.
К обеду дембельнулся лейтенантом
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Та ладно. Во время войны звания получали и директора предприятий, и начальники ж.д станций и др. Кстати, а какие такие военные знания имеют военные прокуроры?
А Баканов - юрист.
Кстати, а этот дебил, которого ты цитируешь, не в курсе, что экономика - главное, на что может опираться страна, в условиях войны? И, этот баран не в курсе, что первым вопросом рассматривалось энергоснабжение, после того как введены ограничения на поставку из РФ и возможно прекращение транзита газа? За 5 лет свынорылый мыротворец ничего не сделал, чтобы уйти от импорта из кацапии. СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 138
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Был в отьезде, занят, что там со Свинарчуками, ЗеБени? Просто интересно. Про Рюкзакова и его убийц уже и не спрашиваю
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СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2413это вам не на пороха вякать,зебилу на вас с большой горы насрать СБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2413
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ отказала журналистам в ознакомлении с декларацией и.о. председателя Баканова, - "Схемы"
 
 
 
 
 
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